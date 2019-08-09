В Уфе умерла мать Юрия Шевчука

В Уфе на 95 году жизни умерла мать фронтмена группы «ДДТ» Юрия Шевчука. По данным «КП-Уфа» Фания Акрамовна скончалась в ночь на 9 августа в собственной квартире. Музыкант уже прилетел в столицу Башкирии, чтобы проститься с мамой.

Юрий был очень привязан к матери и при первой возможности прилетал в родной город, чтобы её проведать. Именно она привила сыну любовь к прекрасному. Отец Шевчука в шутку называл его «маменькиным сынком». Особенно часто музыкант стал навещать Фанию Акрамовну после того как шесть лет назад скончался Юлиан Сосфенович. В сложные моменты жизни лидера группы ДДТ мама оказывала ему поддержку. Она заменила внуку Пете мать.

– Все, что связано с искусством, у меня от мамы. Не представляю, что у простой деревенской девочки может быть такая тяга к искусству: мама разучивала арии с пластинок и прекрасно их пела, сама научилась рисовать. Она - старейший уфимский художник, – признавался Шевчук в интервью «КП-Уфа». Фания преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского государственного педагогического университета.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования близким усопшей.