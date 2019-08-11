«Уфа» не забивает уже два матча и опустилась в зону стыковых матчей

Футбольный клуб «Уфа», несмотря на омоложение состава, отсутствие еврокубковой нагрузки, пока не может похвастаться положительными результатами. Гостевой матч против тульского «Арсенала», который прошел 11 августа, завершился поражением, а голевые моменты со стороны подопечных Вадима Евсеева можно было сосчитать по пальцам одной руки.

- Соперник забил, а мы нет, потому проиграли, - сказал тренер «уфимцев» после очередного неутешительного результата. С каждым разом его речи становятся все лаконичнее, но пока кредит доверия от руководства клуба сохраняется. Хотя, как видится со стороны, из всех наставников РПЛ именно положение Евсеева наиболее шаткое.

Его команда не прогрессирует – это факт. «Уфа» и «Арсенал» по статусу и составу являются клубами примерно одного уровня, но игра показала совершенно другое – туляки быстрее, агрессивнее, да и вообще попросту класснее. Хозяева полностью владели инициативой. Счет 1:0 не должен вводить в заблуждение, так как соперник мог забивать и три, и четыре гола. Один только Луценко запорол добрую тройку моментов.

Что же у «Уфы»? Да ничего. Слай старается и бегает как бешеный по всему полю, но удачи в завершающей фазе ему не хватает. Вроде, башкирская команда и пытается играть в созидание, только вот получается совсем блекло и лишь эпизодами. Например, в Туле периодически выстреливал Гиоргобиани. В остальном же какой-то мрак. Примерно то же самое было и в Сочи неделю назад, когда с прописным аутсайдером «Уфа» сыграла 0:0.

В настоящий момент у «горожан» после пяти туров всего четыре очка, отрицательная разница забитых/пропущенных и сложный календарь до конца августа. Если не найти свою игру в ближайшее время, то можно зависнуть в подвале турнирной таблицы и вновь провести весь сезон в судорожных попытках спастись от вылета. Футболистам нужно брать себя в руки.

Результат матча

«Арсенал» (Тула) – «Уфа» 1:0

Голы: Альварес, 28 (1:0).