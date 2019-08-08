2019-08-08T13:14:10+03:00
Общество

В уфимском дворе на том же месте, где утонула «Калина», вновь случился карстовый провал

Жители дома не на шутку перепугались
Рустем АХУНОВ
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Первым яму заметил владелец провалившейся «Калины» Кирилл КрашенинниковПервым яму заметил владелец провалившейся «Калины» Кирилл Крашенинников
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На минувших выходных в уфимской Черниковке на месте, где в декабре 2016 года в недрах земли пропала легковушка, случился очередной карстовый провал.Нехарактерные изменения грунта жители уфимской многоэтажки по улице Интернациональной, 193/2 заметили ранним утром в минувшее воскресенье. Примечательно, что первыми новый провал заметил Кирилл Крашенинников, тот самый уфимец, которому посчастливилось в последний момент выпрыгнуть из «Лады», которая уже начала скрываться под землей.

Найти «Калину» под землей тогда так и не удалось, а Уфа прославилась на всю страну как город, в котором за несколько минут может бесследно исчезнуть автомобиль. Саму яму оперативно засыпали аварийные службы и утверждали, что бояться нечему.

Уже через несколько часов после нового провала на место приехали все городские оперативные службы. Ситуацию взяли на контроль в администрации Уфы. Опасную территорию огородили, а яму тут же начали засыпать грунтом. Вот только легче от этого жильцам не стало. Уфимцы даже начали шутить, мол, каждые три года двор требует «жертв» в виде отечественных легковушек. К счастью, на этот раз все обошлось без исчезнувших автомобилей и пострадавших.

После этого городские власти решили провести дополнительную проверку фундамента дома.

- Мы будем проводить работы по укреплению свайного фундамента дома с устройством противокарстовой защиты, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что подобные карстовые провалы периодически появляются в разных местах города. Карстующиеся породы для грунта столицы Башкирии случай не уникальный. По словам доктора геолого-минералогических наук и заведующего лабораторией гидроэкологии уфимского научного центра Российской академии наук Рафила Абдрахманова, Уфа стоит на гипсе. Грунтовые воды, содержащие высокий процент сероводорода ускоряют растворяемость породы. Сложившуюся ситуацию усложняет постоянная хозяйственная деятельность человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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