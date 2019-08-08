2019-08-08T13:11:43+03:00
Общество

Уфимские спасатели назвали самые опасные пляжи города

Люди погибают только в необорудованных для купания местах
Рустем АХУНОВ
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С начала года в Уфе утонули четыре человекаС начала года в Уфе утонули четыре человека
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С наступлением жары все больше уфимцев спешат окунуться в прохладу городских рек и озер. Власти города в этом их не ограничивают — каждый год организовывают места для безопасного купания. Но, как это обычно бывает, не все хотят проводить время на «цивилизованных» пляжах и люди идут купаться «дикарем». В уфимском Управлении гражданской защиты рассказали, чем это может быть чревато.

ЧЕТВЕРО УТОНУЛИ

По данным аварийного ведомства, в период с начала купального сезона-2019 вода забрала жизни четырех жителей Уфы. Все они купались в необорудованных для этого местах — диких пляжах, на которые горожане до сих пор приходят по привычке.

Чаще всего в этом году спасатели помогали на несанкционированном пляже у реки Уфимка в микрорайоне Инорс. Здесь они вытащили из воды 10 человек. Когда-то место было пригодно для купания, но в этом году по ряду причин оно таковым не является. На втором месте по «популярности» среди тонущих — пляж «Солнечный» у реки Белой рядом с Монументом дружбы. Здесь сотрудники аварийного ведомства помогли семерым отдыхающим. Замыкает тройку пляж «Берег солнца» в микрорайоне «Сипайлово». Тут помощь понадобилась шестерым купальцам.

ЗА ДЕНЬ СПАСЛИ 11 ЧЕЛОВЕК

Самым загруженным днем для спасателей в этом месяце оказалась суббота, 20 июля. За один жаркий день они достали из уфимских водоемов 11 человек. Всего же с начала купального сезона они оказали помощь 38 жителям города, среди которых 14 детей.

Согласно последней статистике, самыми популярными пляжами в Уфе являются «Солнечный», «Берег солнца» и «Гольфстрим» на берегу озера Теплое в микрорайоне Инорс. Примечательно, что в этом году не работает пляж на озере Кашкадан в Сипайлово — сейчас власти города проводят масштабную реконструкцию парка.

Спасатели регулярно проводят профилактические рейды по местам, где купаются жители Уфы. Отдыхающих предупреждают об опасности заплывов в не оборудованных для этого местах или в пьяном виде и подтверждают данными печальной статистики инцидентов на воде.

- Конечно, не все воспринимают такие рейды положительно. Но раз за разом, хотя бы несколько человек, с которыми мы побеседовали, отказываются от купания в не оборудованных местах. Всего за лето 2019 года мы провели 170 рейдов и проинструктировали порядка 3500 человек, - сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Уфимский спасатель несколько раз «оживил» мужчину на пляже. Необычный случай произошел на озере Глубоком. 63-летний мужчина почувствовал себя плохо сразу после того, как вышел из воды и упал. К нему подбежал спасатель, который находился рядом и контролировал состояние мужчины. В один момент пенсионер потерял сознание и перестал дышать. Сотрудник аварийного ведомства несколько раз проводил реанимации, буквально вытаскивая мужчину с того света. Вскоре на место приехали медики, которые забрали пострадавшего в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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