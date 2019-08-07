Что делать, если ребенок часто болеет?

Температура, утомляемость, кашель, сопли – все это симптомы, с которыми хоть раз в жизни сталкивался любой человек. Однако мамы оказываются в еще более сложном положении, поскольку дети болеют если уж не часто, то с завидной регулярностью. И совсем уж стоит забыть о спокойствии и крепком ночном сне, если ребенок попадает в группу ЧБД. Сокращение кажется страшным, но так ли оно страшно? Попробуем разобраться!

Это страшное сокращение

ЧБД – неофициальное сокращение под которым, как может показаться некоторым родителям, кроется какое-нибудь страшное, обязательно неизлечимое заболевание. На самом же деле под этой аббревиатурой кроется простое сочетание – часто болеющие дети.

Однако, чтобы говорить о частых заболеваниях, необходимо знать о нормах. Многие люди ошибочно полагают, что норма – это отсутствие болезни. На самом же деле все сложнее. По современным нормам ребенок может заболевать и может даже страдать от повторных заболеваний. Речь же об отклонении от норм зависит от частоты рецидивов.

Например, ребенок до года, заболевший простудой более 4 раз за первый год жизни уже может относиться к группе ЧБД. В эту же группу попадут малыши от 1 до 3 лет, болеющие больше 6 раз, а также дети от 3 до 5 лет, страдающие от простуд, ОРВИ, ОРЗ более 5 раз в год. Далее, если ребенок болеет чаще четырех раз в год – он уже относится к группе часто болеющих детей!

Почему дети болеют часто

Родителей вполне закономерно беспокоит вопрос о том, почему дети болеют часто. Если спросить об этом доктора, он назовет огромное количество причин. Среди них, в первую очередь, стоит вспомнить о:

- ослабленности иммунитета из-за влияния внешних и внутренних факторов;

- недоношенность, раннее прекращение грудного вскармливания, внутриматочная инфекция, существующая у матери в период беременности;

- неспособности иммунитета в течение долгого времени хранить «память» о вирусах и бактериях, любящих поражать ткани легких;

- невозможность обеспечить адекватную иммунопрофилактику от всех существующих вирусов и бактерий, способных вызывать у детей заболевания;

- нагрузки на нервную систему в виде неблагоприятной обстановки, высоких умственных нагрузок и др.;

- негативное влияние экологической обстановки;

- частое использование безрецептурных антибиотиков без объективных показаний и врачебных назначений.

Последний фактор, кстати, доктора считают одним из ведущих в подрыве детского иммунитета. А, между тем, значительное количество родителей злоупотребляет антибиотиками ради того, чтобы не обращаться за специализированной помощью и быстро справиться с болезнью.

Что еще может повлиять на иммунную систему

Иммунная система ребенка очень хрупкая, особенно в первые годы жизни. В это время она еще проходит непростой этап созревания и далеко не всегда адекватно реагирует на различные внешние раздражители. Сказаться на состоянии детского иммунитета могут:

- возраст матери (в зоне риска оказываются дети, рожденные матерями младше 17 лет и старше 35 лет);

- инфекционные заболевания, перенесенные матерью в период беременности;

- различные наследственные факторы, предугадать которые невозможно;

- общее состояние нервной системы, ее лабильность;

- предрасположенность к аллергическим реакциям;

- наличие хронических заболеваний любых органов или систем;

- неправильное питание;

- раннее начало посещения мест большого скопления людей, а особенно ровесников;

- невысокий уровень санитарно-гигиенической культуры;

Чаще всего выделить единственный фактор, снизивший иммунитет, невозможно. В основном воздействие комплексное, и устранить все факторы сразу бывает, как минимум, затруднительно.

Что делать, если ребенок часто болеет

Родители, заметившие, что их ребенок часто болеет, закономерно начинают волноваться. Что делать? Кто виноват? Как помочь? – все эти вопросы буквально кружат голову. Но, что еще хуже, кружит голову чувство вины за то, что не получается помочь родной кровинушке. И тогда родители начинают поиск решения проблемы.

В первую очередь опрос идет по родственникам, да знакомым. Бабушки с обеих сторон убеждены, что ребенок плохо ест. Тетка со стороны муже внушает, что проблема в том, что малыша недостаточно тепло одевают, да и вообще спать лучше всего в свитере и теплых носках при закрытых окнах. Кто-то и вовсе ограничивается коротким «потерпи, перерастет». И только пройдя множество друзей и знакомых, родители наконец-то доходят до врачей.

А стоило бы – по-хорошему – сразу обратиться за помощью к докторам. Например, пройти обследование в клинике «ПроМедицина», чтобы убедиться, что никаких серьезных отклонений в здоровье нет. В обследование чаще всего включают:

- общие анализы мочи и крови;

- биохимический анализ крови;

- УЗИ брюшной полости;

- флюорограмму;

- анализы на некоторые вирусы, грибки и бактерии.

И только после комплексного обследования стоит решать, что делать дальше. Советы родственников и друзей, даже если они вырастили десяток детей, а конкретно Ваш ребенок первый и единственный – это не способ решить проблемы.

Стоит иметь в виду, что порой анализы оказываются в норме. Ну, или отклонения в них незначительны, хоть и могут напугать человека, далекого от медицины. В этом случае вывод только один: организм ребенка конфликтует с окружающей средой. И единственная задача родителей – пересмотреть образ жизни, причем не только малыша, но и свой собственный.

Не существует таблеток, способных защитить от «плохого иммунитета». Однако общее обследование остается необходимым минимумом, чтобы исключить серьезные заболевания, способные приводить к снижению иммунитета.

«Красные флажки», на которые обязательно стоит обратить внимание

Основная задача врачебной консультации и обследования в том случае, если ребенок часто болеет – это исключить опасные для жизни заболевания или те недуги, что могут сказаться на качестве жизни с возрастом. Родителям же стоит запомнить несколько «красных флажков», что помимо частых простуд укажут на необходимость проконсультироваться у врача. Среди них:

- регулярный подъем температуры без объективных на то причин;

- значимые изменения в анализе крови (например, сильное снижение числа тромбоцитов, из-за чего у ребенка появляются синяки даже при незначительных ушибах);

- необъяснимые изменения в поведении ребенка, его активности;

- остановка набора веса или, что еще более опасно, его активная потеря;

- отказ от еды, который особенно нехарактерен для детей первого года жизни, чей организм активно растет и адаптируется к окружающей среде.

Частые инфекции также могут быть одним из «красных флажков», свидетельствующих об онкологической проблеме. И именно для выявления и своевременного лечения онкологии детям, входящим в группу часто болеющих, рекомендуется обследоваться.

Меры профилактики

Если проблема кроется в том, что у ребенка конфликт с окружающей средой, и это подтверждено докторами, задача родителей – помочь организму малыша адаптироваться, а также изменить свой и его образ жизни в лучшую сторону. Для этого рекомендуется:

- организовать хороший режим сна, приведя к норме часы сна и бодрствования, рационализировав физические и умственные нагрузки;

- с помощью врача подобрать витаминотерапию, чтобы поддержать детский организм;

- подобрать правильный режим питания с учетом потребностей детского организма;

- провести очищение хронических инфекционных очагов, если они есть в детском организме;

- проводить своевременную и полноценную вакцинацию под врачебным контролем.

Важно помнить одну простую истину: часто болеющий ребенок – это нередко не особенность детского организма, а его неспособность адекватно отвечать на влияние окружающей среды. И задача родителя состоит не только в том, чтобы исключить опасные заболевания, но и в том, чтобы создать среду, приемлемую для правильного развития детского организма!

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