На дорогах Уфы появится 609 камер фиксации нарушений ПДД

С каждым годом в Башкирии увеличивается количество камер фиксации нарушений ПДД. «Скоро будем ездить, как в Татарстане» - шутят автомобилисты, рассказывая о том, что в соседней республике камеры висят чуть ли не на каждом шагу.

Шутки-шутками, а Башкирия скоро точно догонит соседей, ведьдо конца 2020 года на столбах Уфы появится 609 современных камер.

ЧТО ФИКСИРУЮТ?

Ранее в руководстве республики организовали аукцион, участники которого должны были установить и обслуживать в разных районах Башкирии до 2020 года 609 камер. Согласно условиям тендера, через некоторое время устройства перейдут в собственность правительства республики. В конечном итоге победителем тендера стала компания «Башинформсвязь». Ее руководство согласилось исполнить условия контракта за 1,77 млрд рублей.

Данные с камер будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации ГИБДД. Камеры устанавливаются на наиболее опасных участках уличной дорожной сети с наибольшей концентрацией ДТП с целью профилактики нарушений скоростного режима.

Ничего сверхъестественного камеры фиксировать не будут. Бывало, автомобилисты «приписывали» кречетам новые возможности – вплоть до фиксации непристегнутого ремня безопасности и проверки полиса ОСАГО на подлинность. Но нет – новые камеры ничем не будут отличаться от старых, заявил на минувшей пресс-конференции начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.Базовый комплекс фото и видео фиксации состоит из камеры, язычка под ней – радара, небольшой коробки – блока питания и блока аккумуляторов.

В зависимости от того места, где они применяются, на них устанавливаются соответствующие настройки. Те камеры, что установлены на проспекте Октября, будут фиксировать и нарушение скоростного режима, и выезд на полосу общественного транспорта.

Кстати, недавно кречеты в Уфе пропали со своих «гнезд». Как оказалось, их забрали на поверку, которая происходит раз в два года. Она необходима для того, чтобы подтвердить характеристики, заявленные производителем характеристик.

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КАМЕРЫ РЕШАТ ПРОБЛЕМУ СМЕРТНОСТИ?

Власти республики, а также в ГИБДД уверены, что нарушение скоростного режима – самая главная причина всех аварий на дорогах. С начала 2019 года на автодорогах республики погибло 178 человек, а пострадали и вовсе 2175.

Большинство трагедий происходили в так называемых «очагах аварийности», на которых не были установлены камеры фото и видеофиксации.

Из всего количества новых камер на дорогах уже установлены 162 комплекса. Гильмутдинов отмечает, что на этих участках уже сократилось количество аварий.

- Бывают механические ДТП, но с тяжкими последствиями – нет. Это говорит о том, что мы добились снижения аварийности за счет этих камер фото и видео фиксации, - сказал главный Госавтоинспектор. – Никому не охота платить лишние деньги. Дешевле – не нарушать.

На сайте ГИБДД появился список улиц, где установят камеры. Аналогичные интерактивные карты доступны сейчас во всех регионах России. Каждый может зайти и посмотреть свой город на расположение так называемых кречетов.

ОФИЦИАЛЬНО

Врио главы Башкирии Радий Хабиров:

- Очень правильно поступила наша Госавтоинспекция, которая четко дала всем жителям понять, где эти камеры расположены. Пусть каждый знает, где они, потому что задача – не спрятать их, чтобы на водителей из-за куста охотиться. - Задача в другом - регулировать скоростной режим. Пусть водители знают, что там установлены камеры, надо снизить скорость, если не хотят платить штраф.