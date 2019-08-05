«Власти не хватает женского мышления»: Сания Тимасова о своем участии в выборах главы Башкирии

На днях пресс-центр «Комсомольской правды – Уфа» посетила экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова. Самая эксцентричная участница предвыборной кампании откровенно рассказала, зачем пришла в политику и для чего ей это было нужно.

- Есть проблемы, которые можно решить только таким путем – встав у руля. Например, отношение к женщинам в бизнесе. Про политику я вообще молчу: иногда выдвижение на выборы вызывает только смех. Особенно, если женщина красивая, из fashion-индустрии, заявляет о своем участии в выборах. К сожалению, в нашем восточном регионе женщину, которая пытается строить карьеру, воспринимают не совсем адекватно. На мой взгляд, это не совсем правильно. Напомню, каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным, – с места в карьер начинает Сания Тимасова. - Мне есть 30 лет, у меня российское гражданство, судимостей нет. Вот я и решила – почему бы и да?

ХЕЙТЕРЫ ОСИРОТЕЛИ

Руководитель модельного агентства заявила, что будет баллотироваться на пост главы республики еще в начале мая. Первым предвыборным лозунгом обзавелась именно она: «Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и РБ в целом». Тогда это заявление восприняли как шутку. Но уже совсем скоро в комментариях к ее постам в соцсетях посыпались оскорбления.

- К хейтерам я отношусь очень легко и очень просто. Мне их, конечно же, жалко, таких бедненьких и несчастненьких. К диванным экспертам и критикам я отношусь спокойно. Но если они заходят на мою страничку, то им, конечно, не поздоровится. А когда мне присылают какие-то выдержки (из комментариев. – Прим. ред.), я спокойно реагирую. Видимо, им больше нечего обсудить, - смеется Сания. - Я хочу пожелать им здоровья и ясного ума. Потому что некоторых почитаешь и думаешь, будто они только-только выписались из Базилевки или вовсе оттуда строчат.

По ее словам, первые шаги в политике она сделала еще в 2016 году, во время выборов в Госдуму.

Экс-кандидат на пост главы Башкирии рассказала как поднять грудь после двух родовФото: Рустем АХУНОВ

- Тогда я, будучи общественным деятелем, приняла участие в праймериз «Единой России». На тот момент я была беспартийная, состояла лишь в общественной организации «Опора России». Тогда я набила много шишек, даже больше, чем сейчас. Но тем не менее, познакомилась со многими людьми, завязала дружественные отношения. Люди увидели, что я женщина адекватная, а не такая, какой иногда меня пытаются выставить СМИ, - со смехом говорит экс-кандидат на пост главы Башкирии.

С тех пор Сания решила, что, не смотря на существующие стереотипы о женщинах из fashion-индустрии, голова у нее соображает.

- Попробовала себя в политике и поняла, что мне понравилось. На тот момент, конечно, я была политически слаба. Следующий этап, скажем так, политической карьеры, начался в 2018 году. Тогда я вступила в «Партию Роста» и стала доверенным лицом Бориса Титова на выборах Президента России. Опять-таки было нелегко, ресурсов как таковых особо не было. Но всю работу, какую могли выполнить, мы выполнили. Негласно меня даже назвали самым красивым доверенным лицом кандидата в Президенты, - вспоминает Сания Тимасова.

Сания Тимасова обещает вернуться в большую политику через два годаФото: Рустем АХУНОВ

Экс-кандидат на пост главы Башкирии отмечает, что именно в прошлом году она получила весомый политический опыт.

- После этого были выборы в Курултай, где я также принимала участие. Скажу честно, тогда у меня был маленький ребенок, ему не было еще и года. Нужно было собрать подписи простых граждан, около 1800. Собирали мы их вместе с моделями, абсолютно честно. Собрала половину и поняла, что с такими темпами я где-нибудь закончусь. Решила, что на данный момент лучше выбрать семью. Дети меня вообще не видели, да еще и основная работа есть. Мы четыре дня собирали подписи, а на пятый просто не встали – настолько вымотались, - вспоминает Сания Тимасова.

В те дни они вместе с соратницами попросту ходили по улице и предлагали поставить подпись за кандидата в депутаты. Всем, кто проявлял заинтересованность, девушки из модельного агентства, как и сама Сания, рассказывали о своей политической программе.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГЛАВЫ БАШКИРИИ

В прошлом году Сания Тимасова приняла решение отказаться от борьбы за мандат депутата Курултая в пользу семьи, однако в этот раз, на выборах главы Башкирии, у нее было твердое желание дойти до конца. Что же на этот раз пошло не так?

- Мне не хватило политических сил – не смогла собрать подписи в свою поддержку. Очень жаль, что не удалось пройти муниципальный фильтр. Жаль, в том числе, бедненьких хейтеров – что они сейчас будут обсуждать? Может, я для кого-то была смыслом жизни? – шутит экс-кандидат.

По ее словам, когда она приняла решение выставить свою кандидатуру, «Партия Роста» ее не поддержала. Тогда Сания Тимасова обратилась к «Зеленым».

- В Москве «Зеленые» посчитали меня достойным кандидатом. Тем более с Руфиной Аликовной (Шагаповой, лидер этой партии в Башкирии – Прим. ред.) мы давно знакомы. Она неоднократно была в жюри у меня на конкурсах красоты, и я ее поддерживала в нескольких проектах. Мне вообще очень близка их позиция. Правые либералы, «Партия Роста», мне тоже очень близки, но они решили поддержать на выборах действующего главу. А тут поступило предложение, и решила: а почему бы и да?

О ЛИЧНОМ

- На данный момент я беспартийная, свободная, красивая женщина. У меня еще есть время, чтобы определиться с взглядами на жизнь. На данный момент, честно говоря, от политики устала. Хочу немного отдохнуть, вздохнуть полной грудью, заняться семьей и работой. В сентябре работы станет больше, там «модельный сезон» начинается.

Жители Башкирии наверняка помнят экстравагантный проект – «Инста-шоу» «Замуж за Тимасову». Незадолго до начала предвыборной гонки она разошлась со своим супругом и внезапно решила найти себе нового кавалера таким вот необычным способом. Сания объявила кастинг на роль будущего мужа, состоялся и финал этого шоу. Но победитель так и не определился.

Профессиональная модель теперь сама руководит модельным агентством

- Я решила, что прежде чем найти мужа, надо найти себя. А на данный момент я сама не определилась, чего я хочу: карьерой заниматься или еще чем-то. Конкретно сейчас ничего не хочу. С бывшим мужем у меня хорошие отношения, он отличный отец, замечательный друг. Но разводиться официально со мной он не хочет, от таких женщин как я не уходят, - со смехом говорит экс-кандидат на пост главы Башкирии.

По ее словам, в самом начале политической гонки ее бывший муж поддержал желание включиться в борьбу за кресло главы Башкирии.

- Все необходимые документы он предоставил, а пакет был просто огромный. Мне даже юрист сказал, что лучше бы мы уже развелись, – шутит Сания Тимасова. – Он предоставил все свои данные: банковские карты, собственность и так далее. Был выполнен очень большой объем работы.

По словам экс-кандидата на пост главы Башкирии, бывший супруг поначалу спокойно отнесся к ее желанию пойти в большую политику, но после того, как о ее выдвижении стали много писать журналисты, однажды выдал: «Ты меня как-нибудь доведешь до инфаркта».

«ВЕЗДЕ НУЖНА ЖЕНСКАЯ РУКА»

В планах у Сании Тимасовой есть такой пункт – участие в выборах в Госдуму в 2021 году. От какой политической партии она будет пробиваться в парламент пока неизвестно, но вопрос участия уже решен.

- У нас во всех областях законодательства не хватает женского мышления, везде нужна женская рука. Если попаду в Госдуму, в первую очередь, займусь вопросами демографии. У нас, потому что постоянно говорят, мол, рожайте побольше, а садики тем временем переполнены. Я за первого ребенка получала доплату в три тысячи, а за второго около семи. Это не серьезно. Поэтому я всегда говорю молодым мамам, что сидя в декрете тоже нужно немного подрабатывать. Рукоделием, например, заниматься. Но так, чтобы творчество приносило хоть немного денег, - говорит мама двоих детей. – Я всегда призываю женщин быть слабыми, но в то же время и сильными.

Она также считает, что вопросы демографии и экологии связаны между собой.

- Если мы сейчас не займемся экологией, в будущем нас ждет катастрофа. Например, как сейчас живется в Черниковке? В некоторых районах буквально не продохнуть! А что с нашим питанием? Понятно, что много где используется ГМО, но производители этого не пишут. И им это сходит с рук! – возмущается Сания Тимасова.

В ближайшее время Сания Тимасова планирует заняться карьерой дочери

КАК ПРИШЛА ИДЕЯ

Проснувшись однажды утром, Сания Тимасова взглянула на себя в зеркало и сказала: «Вот она, новая глава республики!». А дальше было сенсационное заявление, которое стало своеобразным предвыборным лозунгом кандидата. Речь идет о ставшей уже знаменитой фразе про грудь, которую она смогла поднять после двоих детей.

- Сейчас такое время, когда хайпуют все. Эта фраза была ради хайпа. Многие адекватные люди это поняли и посмеялись. Потом, конечно некоторым стало не до смеха и их это разозлило. Особенно, когда я смогла, документы все собрать и меня выдвинули «Зеленые». А с помощью выборов я решила донести до людей мысли, о которых они порой и не задумывались. Как будто жили в каком-то собственном мире, - делится воспоминаниями экс-кандидат на пост главы Башкирии.

О том, как Сания Тимасова вообще вышла на «Зеленых», она деликатно промолчала.

- Пусть останутся некоторые моменты для домыслов, - загадочно говорит экс-кандидат.

О прохождении муниципального фильтра Сания Тимасова также рассказала без купюр.

- Главная проблема здесь в том, что большинство депутатов от «Единой России», и они неохотно отдают свои подписи. К сожалению, было очень мало времени на сбор и не было ресурсов. Не было возможность объехать всю республику. Ну как вы себе это представляете? Вот я села в машину с двумя детьми и уехала на две недели в тур по Башкирии, - говорит Сания Тимасова.

Сама бывший кандидат на пост главы пояснила, что подписи, которых ей не хватило для прохождения муниципального фильтра, она собрала у простых людей.

- Я уверена, что не депутатам решать, имею ли я право участвовать в выборах главы, - пояснила она свое решение.

ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ОСТАВШИМСЯ КАНДИДАТАМ

В беседе с «Комсомолкой» Сания Тимасова поделилась своими далеко идущими планами. По ее словам, возглавляемое ею модельное агентство в ближайшее время выйдет на федеральный уровень – совсем скоро по всей стране заработают филиалы «Статуса».

- Сейчас я вплотную занимаюсь карьерой дочери. У нее есть все данные, чтобы стать востребованной моделью. На данный момент мы ведем переговоры с Китаем. Если ее кандидатуру одобрят, мы, возможно, улетим туда на пару месяцев. Нам уже писали из Москвы и Питера, но нам это не очень интересно. Там ведь и своих детей хватает, - говорит Тимасова.

По словам самой Тимасовой, для участия в финальной части выборов главы республики, ей не хватило политических сил

Что касается пожеланий для оставшихся участников политической гонки в Башкирии, то экс-кандидат вспомнила показательный по ее мнению случай.

- Почему-то некоторые СМИ написали, будто я высмеяла кандидатов на пост главы республики. У меня был пост про стиль, где я не давала никакой конкретики, написала в общих чертах. Я считаю, что проблема отсутствия стиля есть. Повторюсь – я никого не высмеивала. Что бы я пожелала оставшимся кандидатам? Я, наверное, пожелала им сил, в том числе моральных и духовных. То, что начинается сейчас, какая грязь льется на них… дай бог им все это пережить, - подытожила Сания Тимасова.