Автор балетного триллера «Доктор Никто» Саръян Сулейманов умер в Уфе при загадочных обстоятельствах

В минувший понедельник, 29 июля, в Уфе попрощались с молодым, талантливым башкирским хореографом Саръяном Сулеймановым, который ушел из жизни на взлете своей карьеры. Выпускник Уфимского хореографического училища им. Нуреева и Академии русского балета им. Вагановой, лауреат и обладатель бронзовой медали международного конкурса «Арабеск -2018» им. Екатерины Максимовой успел осуществить лишь одну полномасштабную постановку - одноактный балет «Доктор Никто», премьера которого прошла в конце марта на камерной сцене Башкирского театра оперы и балета и имела большой успех у публики. «Доктор Никто» привлек балетоманов уже одним только жанром, который сам автор назвал психологическим триллером. Ничего подобного на уфимской сцене до этого никто не ставил, а Саръян Сулейманов рискнул, причем, он не только поставил хореографию, но и сам написал либретто и даже придумал костюмы для героев - молодой семейной пары, потерявшей ребенка и не сумевшей справиться с горем - значительная часть действия балета происходит в клинике для душевнобольных.

В Башкирском театре оперы и балета Саръян Сулейманов работал с 2007 года, начинал как танцовщик, но его больше привлекала профессия хореографа, в качестве которого он дебютировал в 2011 году - поставил детскую музыкальную сказку «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке». Затем ставил отдельные балетные номера для столичных театров, в том числе для артистов Московского государственного академического детского театра им. Натальи Сац.

Идею поставить триллер «Доктор Никто» балетмейстер вынашивал очень долго. Она родилась из одного-единственного номера, на который, по собственному признанию постановщика, его вдохновил... собственный ночной кошмар!

Зрители называли Сулейманова "неистовый Саръян" - его танец был полон экспрессии. Одной из его последних работ в качестве танцовщика стала партия в балете "На футбол!". Фото: Андрей КОРОТНЕВ

Спустя всего четыре месяца после премьеры автор балета скончался при загадочных обстоятельствах. О смерти Саръяна стало известно только в день его похорон: о трагедии рассказал на своей страничке в соцсетях родной брат хореографа - известный уфимский дирижер Рустэм Сулейманов, сообщив коллегам, где состоится прощание с покойным. Однако, причину смерти молодого человека родственники не озвучивают. Пресс-служба театра тоже не смогла прояснить ситуацию. Завесу тайны приоткрыла преподаватель Уфимского хореографического училища им. Нуреева Гульнара Насонова, которая утверждает, что знает причину смерти хореографа.

- Несчастный случай. Выпал из окна, - так коротко прокомментировала она внезапную смерть Саръяна, которого хорошо знала, поскольку он, кроме всего прочего, ставил номера для юных воспитанников училища.

Между тем, официальных комментариев о причинах смерти пока так и нет. Так что остается только гадать, что же привело к трагедии и не стало полного сил и творческих идей молодого человека, который никогда не жаловался на здоровье. Для всех, кто знал Саръяна - коллег и друзей - его трагическая безвременная смерть стала настоящим шоком. Близкие вспоминают интервью, которое хореограф дал накануне премьеры балета «Доктор Никто», в котором он сказал: «Мне хотелось напомнить лишний раз о скоротечности нашей жизни и о том, что нужно ценить каждое мгновение». К несчастью, эти слова оказались пророческими.

«Комсомольская правда – Уфа» выражает соболезнование родным и близким Саръяна Сулейманова.