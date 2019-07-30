2019-07-30T14:28:45+03:00
Политика

Министр экологии Башкирии ушел по собственному желанию

Мирхайдар Фатхуллин продержался на этом посту всего девять месяцев
Павел КРАЙНОВ
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Экономист Фатхуллин не справился с возложенной на него задачейЭкономист Фатхуллин не справился с возложенной на него задачей
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Накануне в башкирском правительстве произошла очередная отставка. Министр природопользования и экологии Мирхайдар Фатхуллин стал всего вторым членом команды Радия Хабирова, кто добровольно покинул свой пост. Ранее и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев уступил место экс-мэру Кумертау Борису Беляеву. Но в отличие от Фатхуллина он остался в команде врио главы Башкирии.

Официально экс-министр экологии подал заявление по собственному желанию. «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственные источники в региональном правительстве утверждает, что Фатхуллин не справился с поставленной задачей и его «попросили».

Напомним, его назначение состоялось в ноябре прошлого года после поездки Хабирова по восточным районам республики. Тогда руководитель региона впал в ярость от работы «черных копателей» в Зауралье и уволил тогдашнего министра Илдара Хадыева.

Камнем преткновения в этой истории стала неумеренная добыча полезных ископаемых без лицензии в Баймакском районе республики. Согласно региональному законодательству, именно министерство экологии и природопользования должно контролировать деятельность добытчиков песка, камня-плитняка и других ресурсов, которые используются как стройматериалы. Оценив масштабы «расхищения недр» Хабиров заявил: «С таким министром я работать не буду». Так на горизонте вместо эколога Хадыева появился экономист Фатхуллин.

С 2011 по 2014 год Мирхайдар Фатхуллин занимал пост замруководителя аппарата правительства республики, но вскоре покинул историческую родину. Вплоть до возвращения в Башкирию, уроженец Баймака без малого четыре года работал в аппарате правительства и в администрации губернатора Свердловской области.

Кто станет его преемником на посту и.о. министра природопользования и экологии Башкирии, пока не известно. Тот же «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на свои источники называет кандидатуру судьи арбитражного суда Урала Искандарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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