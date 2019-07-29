Труба зовет! Уфимец разрабатывает транспортную капсулу для Hyperloop Илона Маска

В 2013 году миллиардер-изобретатель Илон Маск удивил мир дерзкой идеей. Он предложил проложить между городами вакуумные тоннели – Hyperloop («гиперпетля»), по которым на скорости около 1200 километров в час будут летать капсулы с пассажирами. Такое средство передвижения позволило бы жителям Москвы добраться до Санкт-Петербурга всего за полчаса, а уфимцы попали бы в Екатеринбург за 20 минут «с хвостиком».

Но прежде чем прокладывать тоннели, нужно создать безопасную пассажирскую капсулу, которая сможет развивать такую бешеную скорость. Проектированием капсул, которые еще называют «подами», занялись студенты из разных стран. Каждый год ребята собираются неподалеку от штаб-квартиры космической компании SpaceX (ее основателем является Маск) в Калифорнии, чтобы узнать, чей прототип капсулы быстрее и безопаснее. В этот раз, как и в предыдущие три года, победила команда из Германии TUM Hyperloop, в составе которой оказался и наш соотечественник – 21-летний Артем Газизов.

ПАРАМЕТРЫ КАПСУЛЫ - СТРОЖАЙШИЙ СЕКРЕТ

TUM Hyperloop - команда технического университета Мюнхена. Именно здесь после окончания 91-й гимназии решил продолжить учебу уфимец Артем Газизов. Юноша выбрал специальность «Электротехника». Однажды он услышал о конкурсе Hyperloop Pod Competition, где состязаются самые быстрые капсулы, – и понеслось.

- Я подал заявку на участие в конкурсе, и после прохождения собеседования попал в команду нашего вуза. Всего в ней 50 человек. Я отвечают за разработку электронных схем для капсул Hyperloop. На деле это означает, что на мне подбор всей электроники: сенсоров, микроконтроллеров, DC/DC конвертеров, отладка коммуникации между сенсорами и главным микропроцессором и другие технические моменты, - рассказал «Комсомолке» Артем.

Над очередным прототипом капсулы ребята трудились весь год. Они гоняли его по тестовому треку, чтобы убедиться, что «под» способен побить их же прошлогодний рекорд скорости - 457 км/ч. И не зря – в финале этого года им удалось разогнать капсулу TUM Hyperloop до 463 километров в час, теперь это новый мировой рекорд.

Чтобы побить свой же собственный рекорд скорости, студенты модернизировали капсулу целый год. Фото: Jutta

- Никто из финалистов не смог показать результат выше 230 км/ч, так что наша команда очень довольна полученным результатом, - признается Артем.

За счет чего их капсула «выстрелила», юноша не признается, параметры «пода» держатся в тайне, вдруг конкуренты прознают и повторят их успех. Известно лишь, что прототип всего 1,7 метра в длину и весит около 70 кг. Понятно, что человек в такой капсуле не поместится, но на то он и прототип. На реальную капсулу вместимостью 28 человек у студенческой команды просто нет ресурсов.

Капсула, разработанная командой из Мюнхена, это все лишь прототип будущей пассажирской капсулы. Фото: Jutta

РАЗВАЛИЛАСЬ НА ФИНИШЕ?

Финальный заезд состязаний, к слову, оказался довольно зрелищным. Камеры в туннеле зафиксировали, что у победившей капсулы при достижении рекордной скорости начались проблемы: вокруг полетели искры и мелкие детали. Встал вопрос, насколько такой прототип безопасен, ведь предполагается, что потом он будет возить людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/722923" frameborder="0"></iframe> Капсула TUM Hyperloop установила новый рекорд скорости - 463 км/ч.Видео: Youtube, YoDa AKaАнастасия КУЗНЕЦОВА

- Многие зрители заволновались, что от капсулы на финише ничего не осталось, но на самом деле повреждения получила только внешняя оболочка. Это произошло из-за того, что на одном отрезке в точке соединения двух участков рельс был слишком большой разрыв, и у нашей капсулы рано сработали тормоза. Теперь SpaceX проверяет всю трубу на похожие изъяны, чтобы исключить такие инциденты в дальнейшем, - объяснил Артем.

ТАКОЙ ПРОСТОЙ ИЛОН МАСК

Соревнования Hyperloop Pod Competition проходили недалеко от штаб-квартиры SpaceX, но прогуляться по компании, где создаются уникальные космические корабли, участникам не довелось – проекты все-таки секретные. Зато ребятам провели экскурсию по компании Boring Company – еще одному детищу Илона Маска.

- Там тоже оказалось очень интересно, представители компании рассказали о том, как они бурят скоростные подземные тоннели и как планируют использовать автопилот Tesla для передвижения по ним, - рассказывает уфимец.

Довелось ребятам пообщаться и с самим всемирно известным изобретателем. Илон Маск, конечно, пропустить гонки капсул не смог.

- Он вышел к командам, поздравил нас с победой, подписал грамоты, - рассказывает Артем. - На меня Илон Маск произвел впечатление очень простого и приятного в общении человека, совсем не «зазвездившегося».

Теперь миллиардеру-изобретателю предстоит поразмышлять над новой задачей, как усложнить трассу для состязаний в 2020 году. Он уже пообещал, что ее увеличат с 1,2 километров до 9,7, а также добавят изогнутый участок. Видимо, студентам из Мюнхена придется сделать новый «под», маневреннее нынешнего.

ЖДАТЬ ЛИ "ГИПЕРПЕТЛЮ" В УФЕ

Проектом вакуумных тоннелей заинтересовались и в России. Звучали предложения построить «гиперпетли» между Москвой и Сочи, Москвой и Санкт-Петербургом. Может, и пресловутый уфимский транспортный вопрос можно решить с помощью поездов-снарядов?

- Учитывая, что для капсул Hyperloop не обязательно рыть тоннели, их можно проложить и по поверхности земли, я думаю, что в Уфе можно было бы опробовать такой транспорт. Пока это лишь проект, его нужно дорабатывать, но, если появятся реально работающие «гиперпетли», тогда дело будет за инвесторами. Для России с ее расстояниями такой транспорт был бы востребован, - предполагает Артем.

Однако, чтобы такой проект окупился, билеты на капсулу должны стоить не один десяток тысяч рублей. Так что специалисты считают перспективы строительства Hyperloop в России, да и в большинстве стран, очень туманными.

НАШ ДА НЕ НАШ

История Артема поднимает одну из самых обсуждаемых проблем последних лет, почему российская молодежь уезжает учиться за границу. У нашего собеседника свой ответ на этот вопрос.

- На западе учат более прикладным вещам и работы здесь, как мне кажется, намного больше. При этом я не умаляю достоинств отечественной технической школы, она очень хорошая. Я почувствовал это на себе, когда после обучения в 91 гимназии попал на первый курс немецкого университета. К примеру, на уроках вышей математики мне было намного проще, чем местным ребятам, - признается молодой изобретатель.

Однако юноша не планирует возвращаться на родину и после окончания вуза.

- Скорее всего я буду искать себя в области высокочастотных технологий. Если выпадет шанс поработать в одном из проектов Илона Маска, буду очень рад. В Россию возвращаться не собираюсь, но, если предложат интересную задачу, с готовностью соглашусь, - объяснил Артем.

Сейчас юноша заканчивает обучение в техническом университете Мюнхена. Параллельно с учебой он работает в университете на кафедре интегрированных систем и преподает студентам младших курсов алгоритмы и структуры данных, цифровые схемы, язык программирования Python. Капсула Hyperloop – не первая инновационная разработка, к которой приложил руку уфимец. Ранее он работал над созданием медицинского имплантата, который мог бы отслеживать статус лечения перелома шейки бедра.

Параллельно с учебой Артем работает в университете на кафедре интегрированных систем и преподает

СПРАВКА "КП"

Илон Маск - известный на весь мир инженер, изобретатель и предприниматель. Прославился как основатель космической компании SpaceX, а также как генеральный директор Tesla.

Первая занимается полетами в космос, причем, будучи частной компанией, умудряется обгонять по количеству запусков многие государственные мировые корпорации. Маск планирует наладить полеты на Марс.

Компания Tesla занимается выпуском электромобилей, куда более экологичных, чем автомобили на бензине или дизельном топливе.

В 2013 году компания выступила с идеей строительства вакуумного поезда Hyperloop. По идее Илона Маска, этот капсульный транспорт сможет достигать скорости свыше 1000 км/ч.