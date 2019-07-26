В Башкирии продолжают пить, но начали отказываться от суррогатного алкоголя

На днях в отеле «Holiday Inn Ufa» состоялся пресс-завтрак, организованный «КоммерсантЪ-Уфа». В присутствии журналистов и представителей органов власти обсуждался наболевший вопрос борьбы с суррогатным алкоголем. С докладами о войне с «зеленым змием» выступили представители МВД по Башкирии и управления регионального Роспотребнадзора. Свое мнение представили и.о. госкомитета по торговле Алексей Гусев, заведующий отделением наркологического диспансера Азат Асадуллин и гендиректор «Башспирта» Рауф Нугуманов.

СКОЛЬКО ИЗЪЯТО СУРРОГАТА

С докладом об успехах башкирских полицейских на этом поприще выступил представитель МВД по Башкирии.

- За шесть месяцев текущего года в сфере производства и оборота алкогольной продукции выявлено 1949 правонарушений. Закрыты пять подпольных цехов по производству и розливу алкогольной продукции в таких городах как Стерлитамак, Сибай, Стерлитамакский, Мелеузовский и Кигинский районы. Из незаконного оборота изъято более 51 тонны спиртосодержащей, суррогатной продукции. Возбуждено 53 уголовных дела и зафиксированы 1896 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 4 млн рублей, - отметил сотрудник ведомства.

По его словам, например, в Мелеузовском районе сотрудники МВД и управления ФСБ по Башкирии закрыли цех по производству суррогата и изъяли более 7 тонн контрафактного алкоголя. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По сравнению с первым полугодием прошлого года, количество только административных дел выросло на 421. Объемы изъятого контрафактного алкоголя также растут, утверждают стражи порядка.

КАК НАКАЗЫВАЮТ

Как отметили представители башкирской полиции, чаще всего в республике подделывают самые дорогие сорта алкоголя – это заграничные бренды виски, коньяка, бренди и водки. Продают «паленый» алкоголь в основном в небольших магазинчиках, из-под полы, в маленьких кафе и ресторанчиках.

Чаще всего в Башкирии подделывают дорогой коньяк и иностранный вискиФото: Алексей БУЛАТОВ

Наказание за торговлю контрафактной продукции – от штрафа до реального лишения свободы.

- Виды наказания можно условно разделить на три группы. Рядовой состав преступления – это незаконная розничная продажа алкоголя в малых объемах. За это предусмотрен штраф в несколько тысяч рублей. В случае повторного правонарушения в силу вступает уголовный кодекс. Но и здесь суды, как правило, наказывают штрафами. Что касается тех, кто извлекает крупную прибыль от торговли суррогатом, то их осуждают на реальные сроки лишения свободы, - отметил представитель МВД по Башкирии.

Недавно суммы штрафов за незаконную торговлю алкоголем повысили, поэтому те, кто попадается на этом, стали все чаще отказываться от своего «бизнеса».

- Около 60-70% объемов продаж «паленого» алкоголя приходится на небольшие точки, по типу бабушек-самогонщиц в деревнях и «нехороших квартир» в городах. Остальную часть реализуют в магазинах и кафе, куда редко ступает нога контролирующих органов, - заявил высокопоставленный офицер полиции.

Из-за производителей и торговцев суррогатом терпит убытки и государственный производитель «Башспирт».

- Из-за реализации контрафактного алкоголя ежегодно мы теряем порядка 400 тысяч декалитров. Эту цифру мне озвучили, когда я только пришел работать в «Башспирт», хотя она пока ничем не подтверждается. Просто такая статистика по потерям объемов не ведется, - отмечает Рауф Нугуманов. – Есть и успехи в борьбе с этим. Раньше к нам приходила информация о том, что в села республики приезжали целые грузовики с паленой водкой из Казахстана. На сегодняшний день такого уже не наблюдается.

МЕНЬШЕ ПИТЬ НЕ СТАЛИ

- Объемы легального потребления алкоголя растут, - заявил и.о. председателя госкомитета по торговле Алексей Гусев. - При этом надо понимать, что растет не общее количество потребления спиртного, а качество. Всего в этом году в республике было продано более 2,3 млн декалитров алкоголя. Это на 0,4% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

В целом, объемы потребления крепкого алкоголя в Башкирии по итогам прошлого года составили 7,25 литров водки на человека. При подсчете учитываются только совершеннолетние жители региона.

От отравления «фанфуриками» в Башкирии за год умерло 26 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На протяжении последних лет объемы потребляемого алкоголя сохраняются на одном уровне. Правда, при составлении статистики не учитываются объемы продаж пива и пивных напитков, - подчеркнул Алексей Гусев.

АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ

Заведующий отделением наркодиспансера Азат Асадуллин отмечает, что прием алкоголя является третьей причиной смерти в Башкирии. А если взять статистику смертности, то цифры в республике не утешительные – 27,8 человек на 100 тысяч населения ежегодно погибают от отравления алкоголем.

- Когда я во время обхода спросил своих пациентов, где они покупают алкоголь, только четверо из 20 ответили, что в магазинах. Остальные приобретают его в нелегальных точках и из-под полы, - отметил нарколог.

Всего по данным Роспотребнадзора по Башкирии, за последний год в республике от алкогольных отравлений погибло 105 человек и еще 668 находились на грани смерти. Как правило, жители республики гибнут от этилового спирта. На его долю приходится 82 оборванные жизни.

Еще 26 смертей произошли из-за употребления метилового спирта. Его добавляют в технические жидкости, которые категорически нельзя пить. Проще говоря, эти люди скончались от отравления «фанфуриками».