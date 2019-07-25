«Мог бы сейчас жить в Стамбуле и не травить вам жизнь»: Радий Хабиров откровенно поговорил с журналистами

О неожиданном мероприятии в Белом доме журналистам сообщили за два дня. Радий Хабиров, который ранее после своего назначения встречался только с редакторами государственных СМИ, решил провести самое настоящее чаепитие, в котором абсолютно не стеснялся никаких тем и только лишь раз на эмоциях начал говорить о том, о чем его вообще не спрашивали – про деятельность и участников движения «Башкорт».

Формат встречи позволял хорошо вблизи изучить фигуру главы республики. По правую руку сидел его верный помощник в связях со СМИ Ростислав Мурзагулов, но он практически не участвовал в беседе. Все, что высказывал Хабиров, шло только от него, и он, как казалось, не смущался сказать что-то лишнее.

- К журналистам я отношусь безгранично уважительно, - начал руководитель региона. – Было время, когда моя судьба зависела от вашей работы. Я понимаю, что и для чего вы делаете, и готов общаться.

Не обманул – чаепитие затянулось на долгих два с половиной часа. Остановило Хабирова только то, что подошло время очередного правительственного совещания. Сразу бросилось в глаза, что он находился в хорошем настроении: улыбался, отшучивался на каверзные вопросы. В целом, производил впечатление самого обычного человека.

- Вчера утром просыпаюсь, уставший такой. Стою под душем и думаю: «Ты же руководитель такой большой республики. Неужели это действительно так? Не верю». Честно вам скажу, я до конца еще это не осознал. Для меня вся история с работой главы Башкирии – не способ продвинуться по службе или поправить свое материальное положение. Для меня это служение. Все свои решения я принимаю во благо дела. Все делают ошибки, и я в том числе.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

О ДОЧЕРИ В АВСТРИИ И УЧЕБЕ В ТУРЦИИ

Хабиров откровенно затрагивал и личные вопросы. Во время рассуждения на тему оттока выпускников школ в большие города, он вспомнил про свою дочь, которая сейчас живет в Австрии, и объяснил, как так получилось.

- Возникли обстоятельства, и мне пришлось уехать из республики. И это, конечно, сказалось на старших детях. У них не было жесткой привязанной к ним родины. Вообще там история простая – она поступила в нефтяной университет, в тот момент там развивались очень тесные связи с Австрией. В какой момент дочь решила перевестись, существовала такая форма перевода. Я даже могу назвать стоимость обучения в венском экономическом университете – 750 евро в год. В переводе на рубли это очень дешево. А дальше все как у девушек: их судьба часто не связана с местом их работы и учебы – они выходят замуж. Вот и она вышла за гражданина Австрии и теперь живет там. Сейчас воспитывает двоих детей.

Обстоятельство, что глава республики - уже дедушка, многих не на шутку удивило.

- Да, это так. Старшей из внучек – три, младшей – полгодика. Недавно только был у них. Дочь говорит с детьми на русском, а ее муж на немецком.

Радий Хабиров рассказал и про свой зарубежный опыт жизни. По его признанию, все вполне могло сложиться так, что он тоже жил бы сейчас за границей.

- Я же и сам учился в Турции. Когда там окончил магистратуру, поступило предложение продолжить учебу. Тогда у меня просто не было возможности профинансировать это, поэтому пришлось вернуться. Если бы нашлись деньги, то вполне мог бы жить в Стамбуле или Анкаре, преподавать и не травить вам жизнь, - посмеялся глава республики.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

О РАЗВИТИИ УФЫ

Одним из самых сложных для Радия Хабирова на встрече стал вопрос о сносах памятниках архитектуры в Уфе. Он даже замялся на несколько секунд и долго подбирал правильные слова:

- Это такой вопрос, после которого можно не подняться с колен, если неправильно ответить. Конечно, как и всякий нормальный человек, я хорошо отношусь к истории и культуре. Но дальше начинаются большие развилки. Мне кажется, к сожалению, Уфу мы переуплотнили. В этих делах (сносах памятников – Прим. ред.) нужен здравый смысл и учет мнения населения. Решения нужны принимать такие, которые интересны подавляющему большинству, а не группе экспертов, которые прочитали чуть больше книг по архитектуре.

Что касается развития города, то самым неожиданным стало заявление об осушении Кашкадана. Поначалу это даже несколько шокировало, но потом Хабиров объяснил, что таким образом собираются заменить воду, а само озеро углубить. Другими словами, оставлять горожан без водоема никто не собирается.

- Мы ждем заключение экологов. Идея такая — слить воду, углубить, не нарушая гидросистему. Что касается уток, которые там сейчас живут, то они на время улетят, а потом обязательно вернутся.

Глава собирается также изменить внешний облик Уфы. Город в последнее время, по его словам, развивался хаотично.

- Мы столица субъекта, и должны выглядеть соотвествующе. Я хочу добавить в Уфу гранита, мрамора и парков. Набережная? Она мне нравится. Мне хочется, чтобы там была «движуха», и место для этого есть. Осталось только организовать, а это целое искусство. Думаю, у набережной хороший потенциал.

А вот о предстоящих выборах, самого главного вызова ближайших месяцев, Радий Хабиров почти не говорил. Сказал только, что готов участвовать в публичных дебатах, но признался, что не обладает подобным навыком. Так что вопрос подвис в воздухе.