«Разрезали и зашили обратно»: уфимка уверяет, что из-за врачебной ошибки стала инвалидом-колясочником

Вероника Пушкина уже пятый год прикована к инвалидному креслу: из цветущей молодой женщины в свои 43 года уфимка превратилась в беспомощного инвалида, который не может обходиться без посторонней помощи. Вероника уверена – во всех ее злоключениях виноваты врачи, которые неправильно провели операцию. Сейчас последняя надежда женщины на дорогостоящую реабилитацию, благодаря которой может хотя бы вернуться чувствительность в ногах.

ВМЕСТО РЕНТГЕНА ОТПРАВИЛИ НА ФЛЮОРОГРАФИЮ

- Раньше я жила полноценной активной жизнью, воспитывала сына и дочь, работала администратором в игровом клубе, - вспоминает Вероника. – Весной 2014 года стали беспокоить боли в спине. В мае, когда боль стала практически нестерпимой, а ноги подкашивались от сильной слабости, я решила обратиться в поликлинику. Там мне даже не предложили сделать рентген. А отправила на флюорографию. Там, конечно, все было все чисто.

Поскольку боль не унималась, Вероника самостоятельно обратилась в городскую больницу, там ей сделали рентген, который показал патологический перелом позвонка в грудном отделе примерно трехмесячной давности. Женщина до сих пор не может понять: что случилось, ведь она не занимается спортом, нигде не падала и не ударялась.

- Меня положили в отделение неврологии. За несколько дней, которые я провела в больнице, мне занесли инфекцию. Из-за того, что я уже не могла вставать и переворачиваться, уколы делали прямо в ноги. Из-за инфекции образовался абсцесс, и это было ужасно, - рассказывает уфимка. – Потом меня перевезли в другую больницу, вскрыли и почистили абсцесс, а через две недели прооперировали. Врач пообещал поставить металлоконструкцию взамен разрушенного позвонка, я ему доверилась полностью.

Сложная операция длилась несколько часов. Когда Вероника пришла в себя, то сразу же поинтересовалась у врача – как все прошло. Но хирург попросту отмахнулся от пациентки, мол, все нормально, в подробности вдаваться незачем.

Вся надежда на реабилитацию, которая вернет чувствительность в ногах

«ЛУЧШЕ БЫ ВАС ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЛИ»

А то, что и рассказывать было нечего, Вероника узнала только спустя семь месяцев, когда приехала на реабилитацию и прошла компьютерную томографию.

- Никакой металлоконструкции мне не поставили, позвонок никак не закрепили, ничего. Получается, врач просто разрезал меня и зашил обратно, - сетует уфимка. – Я еще тогда удивилась, почему после операции боль не исчезла, чувствительность в ногах пропала. Да я вообще ни головой, ни пальцем пошевелить не могла! А меня все равно выписали, сославшись, что нужно много времени для восстановления.

Вероника поспешила к нейрохирургу, который проводил операцию. Врач внимательно выслушал женщину и заверил: все идет своим чередом, нужно подождать еще хотя бы год, чтобы увидеть результат. Повторная операция, естественно, не требовалась.

Не теряя надежды встать с инвалидного кресла, Вероника поехала в частную клинику в Салавате на консультацию. Там врачи поохали и поахали над снимками и предложили операцию – стоимостью 350 тысяч рублей, которых у женщины не было.

- Но самое главное, доктор подтвердил мои худшие опасения. Я осталась инвалидом из-за врачебной ошибки. Мне так и сказали – лучше бы вас вообще не трогали, - вздыхает Вероника.

ВСЯ НАДЕЖДА – НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

К хирургу, проводившему операцию, Вероника так больше и не обращалась. Конечно, женщина, в надежде добиться справедливости, обращалась и в прокуратуру, и к руководству клиники, но везде получила один ответ – в действиях врача никакой ошибки не было.

- Моя сестра позвонила в Минздрав, объяснила ситуацию, и меня пригласили в республиканскую клинику имени Куватова. В феврале 2015 года меня снова прооперировали, поставили металлоконструкцию, - говорит уфимка. – Боли ушли, чувствительность частично восстановилась, но Встать я так и не смогла. К сожалению, конструкция не прижилась – сдвинулась и начала рвать кожу. Поэтому в феврале 2018 года мне ее удалили. Теперь я постоянно хожу в жестком корсете, не снимая даже на ночь.

Прогнозы врачей не внушают оптимизма: полноценно ходить Вероника уже не сможет никогда. Женщине регулярно требуется проходить курс реабилитаций, чтобы хотя бы шевелить ногами. Сейчас для Вероники главное – укрепить спину, чтобы снять корсет.

- Я получила бессрочную инвалидность 1 группы. Сын вырос, помогает мне, дочь вот пошла в 10 класс. Я пытаюсь работать дома, на компьютере, но получаю копейки. Пенсии по инвалидности не хватает, чтобы покрыть все расходы, но мне очень горько, что сейчас я – абсолютно немощна и прикована к инвалидному креслу, - вздыхает Вероника. – Мне нужна реабилитация, чтобы хоть как-то подправить свое состояние.

Сейчас женщина надеется пройти реабилитацию в восстановительном центре имени Куватова и просит помощи у всех неравнодушных. Если вы хотите помочь Веронике в ее тяжелой жизненной ситуации, можете сделать посильный вклад на карту Сбербанка 2202 2003 6414 5332 (получатель Вероника Витальевна П.)