2019-07-24T09:55:34+03:00
Общество

Уфа попала в десятку самых загрязненных городов России

Башкирская столица заняла восьмое место рейтинга
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Больше всего воздух загрязнен на севере УфыБольше всего воздух загрязнен на севере УфыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Уфа стала одним из самых загрязненных диоксидом азота городов России.

Результаты исследования опубликовали специалисты российского отделения международной организации «Гринпис». За уровнем загрязнения наблюдали со спутников в период с июня 2018 по май 2019 года. Специалисты вычисляли, сколько в воздухе над крупными городами страны содержится диоксида азота. Ученые объясняют, что доступ к подобной информации должен быть у каждого жителя страны

- Горожане должны видеть не только средние значения концентрации вредных веществ за год, но и оперативную информацию о загрязнении опасными веществами, в том числе, диоксидом азота. Власти должны публиковать эти данные в режиме реального времени и принимать на их основе соответствующие меры, - рассказали в организации по защите природы.

Диоксид азота является ядовитым газом красно-бурого цвета без определенного запаха. Вырабатывается он «благодаря» прелестям современной жизни – выхлопным газам, выбросам промышленных предприятий и сжиганию твердых отходов. На организм человека он оказывает общетоксическое воздействие. У людей возникают отеки и раздражение слизистых оболочек. Также при отравлениях снижаются уровень гемоглобина в крови и артериальное давление. При длительном нахождении в загрязненной зоне у людей начинаются серьезные проблемы с органами дыхания – хронические бронхиты и астма. У детей, которые росли в подобных условиях, уменьшается объем выдоха и портится иммунитет.

По показателю загрязненности башкирская столица оказалась на восьмом месте, обогнав на одну позицию соседей из Казани. Затем по степени ухудшения воздуха идут Нижний Новгород, Екатеринбург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва.

Примечательно, что помимо Уфы на карте загрязнений «засветился» Стерлитамак. Вполне логично, ведь во втором по численности населения городе республики расположены крупные промышленные предприятия. Если взглянуть на карту, то в столице значительная часть загрязненного воздуха приходится на северную часть города, где также много заводов и крупных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе пьяный водитель на легковушке врезался в грузовик
Радий Хабиров об участии в дебатах: «У меня нет опыта»
Отдыхавший на пляже житель Башкирии спас сразу двух тонущих человек
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон об оснащении маршруток тахографами
В 2020 году жители Башкирии отдохнут 120 дней
Турецкая компания планирует открыть бизнес в Башкирии
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Две женщины пострадали в тройном ДТП в Башкирии
«Не мог выбраться из воды»: под Уфой чуть не утонул 11-летний ребенок
Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили арест
Уфимских водителей воспитывает мужчина в белой сорочке
Поиски 55-летнего Фиргата Ахиязова закончились трагедией
Мэр Уфы поручил благоустроить парк Победы
В Башкирии в ДТП погиб пассажир «Гранты», пострадал ребенок
Экологической санацией «Химпрома» в Уфе займется французская компания
В Уфе ограничили движение на улице Сипайловской
В Казани при загадочных обстоятельствах погиб мужчина из Уфы
В Башкирии пройдет акция с участием знаменитостей «Айда на выборы»
В центре Уфы в столкновении мотоцикла и ВАЗа пострадал байкер
Элвин Грей выложил фото, на котором обнимает таинственную незнакомку
В Башкирии мужчина убил свою жену одним ударом в живот из-за отказа в близости
В погребе одного из домов башкирского села нашли тело женщины
В Башкирии двух девочек унесло течением
В уфимской поликлинике ответили на видео с карабкающимся по лестнице Рустамом Набиевым
Телеканал «Вся Уфа» в скором времени обновит фирменный стиль и логотип
В Башкирии без вести пропал полуголый мужчина
Житель Башкирии больше месяца насиловал падчерицу
В машине на территории уфимской колонии обнаружили гранату