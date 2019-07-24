Уфа попала в десятку самых загрязненных городов России

Уфа стала одним из самых загрязненных диоксидом азота городов России.

Результаты исследования опубликовали специалисты российского отделения международной организации «Гринпис». За уровнем загрязнения наблюдали со спутников в период с июня 2018 по май 2019 года. Специалисты вычисляли, сколько в воздухе над крупными городами страны содержится диоксида азота. Ученые объясняют, что доступ к подобной информации должен быть у каждого жителя страны

- Горожане должны видеть не только средние значения концентрации вредных веществ за год, но и оперативную информацию о загрязнении опасными веществами, в том числе, диоксидом азота. Власти должны публиковать эти данные в режиме реального времени и принимать на их основе соответствующие меры, - рассказали в организации по защите природы.

Диоксид азота является ядовитым газом красно-бурого цвета без определенного запаха. Вырабатывается он «благодаря» прелестям современной жизни – выхлопным газам, выбросам промышленных предприятий и сжиганию твердых отходов. На организм человека он оказывает общетоксическое воздействие. У людей возникают отеки и раздражение слизистых оболочек. Также при отравлениях снижаются уровень гемоглобина в крови и артериальное давление. При длительном нахождении в загрязненной зоне у людей начинаются серьезные проблемы с органами дыхания – хронические бронхиты и астма. У детей, которые росли в подобных условиях, уменьшается объем выдоха и портится иммунитет.

По показателю загрязненности башкирская столица оказалась на восьмом месте, обогнав на одну позицию соседей из Казани. Затем по степени ухудшения воздуха идут Нижний Новгород, Екатеринбург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва.

Примечательно, что помимо Уфы на карте загрязнений «засветился» Стерлитамак. Вполне логично, ведь во втором по численности населения городе республики расположены крупные промышленные предприятия. Если взглянуть на карту, то в столице значительная часть загрязненного воздуха приходится на северную часть города, где также много заводов и крупных предприятий.