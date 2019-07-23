«Комсомольская правда» отправляется в автопробег в честь 100-летия Башкирии

С 31 июля по 2 августа «Комсомольская правда – Уфа» проводит памятный автопробег по городам и селам Башкирии. Он посвящен вековому юбилею первой республики в составе России. Мы не могли пройти мимо такого события и решили посетить знаковые и исторические для региона места. В дорогу отправятся журналисты, блогеры и друзья «Комсомолки».

Задача автопробега – показать туристический потенциал нашего региона и рассказать жителям республики о достижениях Башкирии в промышленности, науке и культуре в различные исторические эпохи.

Трехдневная автомобильная экспедиция проедет по самым значимым местам в истории республики и посетит крупнейшие предприятия, которые внесли огромный вклад в становление сегодняшней Башкирии. Колонна стартует из Уфы проедет в общей сложности более тысячи километров по южным районам республики.

Маршрут автопробега в честь 100-летия Башкирии выглядит так:

В первый день колонна совершит остановки в следующих точках: Уфа – Стерлитамак – Макарово (Пещера Салавата Юлаева, Ишимбайский район) – Петровское – Кузяново – Шихан Торатау.

Во второй день автопробег «Комсомолки» пройдет по следующим населенным пунктам: Скворчиха (Ишимбайский район) – Воскресенское (Мелеузовский район) – Хлебодаровка – Юмагузинское водохранилище – Нугуш.

В третий заключительный день автоколонна направится по следующему маршруту: Нугуш - Зирган – Салават – Ишимбай – Уфа.

По завершении автопробега будет опубликован подробный отчет о путешествии на страницах самой популярной газеты региона - «Комсомольской правды».

Партнерами автопробега «Комсомолки» в честь 100-летия Башкирии выступают Русское географическое общество, Госкомитет республики по предпринимательству и туризму, АО «Башкиравтодор», автосалон «Автодвор +», Гипермаркет «Лента», ПАО «Башинформсвязь», сеть диагностических салонов «Томоград», ТЦ «Фабри», Группа компаний «Пышка», ООО «Красный ключ», садово-ландшафтный центр «Аллея роз».

Автопробег стартует 31 июля в 8:00 от гипермаркета «Лента» на улице Сипайловская, 1.