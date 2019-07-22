Юрий Шевчук: «Не хотелось бы превратиться из музыканта в артиста»

В минувшие выходные в деревне Большое Завидово Тверской обской области прошел крупнейший отечественный рок-фестиваль «Нашествие», который посетило порядка двухсот тысяч зрителей со всей страны.

В масштабном опен-эйре принимали участие 143 музыкальных коллектива – от БГ, «Сплинов», Гарика Сукачева и «Ленинграда» до уфимского «Lumen». Но никто из участников фестиваля не представил столько новых песен, как группа ДДТ во главе с ее бессменным лидером Юрием Шевчуком. Легендарный рокер вообще на этот раз решил обойтись без старых хитов, сделав исключение только для «Хиппанов», написанных еще в уфимский период ДДТ.

Но, прежде чем зазвучали столь знакомые строчки, которые многотысячная толпа с энтузиазмом принялась горланить, Шевчук и его команда представили абсолютные новинки, еще ни разу не звучавшие на публике – «Муха», «Борщевик», «Песня индивидуалиста» («Хор»), «Тебе мало денег» («Я играю блюз»), «Похороните меня в коробке из-под торта». Плюс не так давно опробованная на открытии легендарной «Горбушки» «Лажа» («Песня старого рокера») и «Белый дым» из альбома «Галя, ходи», да еще «Танцует солнце» из альбома «Прозрачный» в новой аранжировке. Хотя толпа настойчиво требовала: «Юра, «Осень» давай!», музыкант был непреклонен и, надо заметить, не слишком-то церемонился с упертыми фанатами, вовсе не горящими желанием знакомиться с новыми песнями,

- «Осень» будет осенью, – парировал Шевчук. – Хрен вам, а не «Осень», сейчас лето... Да здравствует лето! Да здравствует «Нашествие»!

Впрочем, уже в самом конце своего выступления, которое длилось около часа, Юрий Юлианович все-таки обратился к зрителям: «Ну, еще одна песня – и все! Что вам сыграть – из новенького или из старенького?». В ответ толпа дружно взревела: «Из старенького!»

ДДТ готовит новую программу, которую представит в следующем году. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

- Ох, вы ретрограды, консерваторы! – ухмыльнулся Шевчук и добавил. – А что, если я закончу на мажорной ноте? Но спел он ни «Родину» или еще что из «стареньких» хитов, как надеялись многие, а еще одну вещь из «новенького» – «Любовь не пропала», а потом уступил место на сцене группе «Lumen». Уфимская команда подготовила программу, посвященную своему собственному двадцатилетнему юбилей, который отмечала еще в 2018 году, но которую так и не смогла исполнить ее на прошлогоднем «Нашествии». Зато теперь Тэм Булатов и его команда отыграли свою юбилейную программу и в честь юбилея рок-фестиваля. А настоящим сюрпризом стало повторение знакового выступления «люменов» двухгодичной давности, когда впервые был исполнен кавер на песню «В бой!» группы ДДТ месте с ее автором Юрием Шевчуком.

«Я СМОТРЮ НА СЕБЯ ИРОНИЧНО»

Пока «люмены» зажигали на сцене, Юрий Шевчук появился на традиционной пресс-конференции, которая состоялась прямо на поле «Нашествия». К журналистам фронтмен ДДТ вышел один, без свои музыкантов и долго засиживаться не стал – встреча продолжалась немногим больше пяти минут.

- Как вам юбилейное «Нашествие»? – первым делом поинтересовались у музыканта представители СМИ.

- В том году интересно – я и первый, и второй день посмотрел. Мне сегодня оркестр, который танцевал в Сургановой, понравился. У БИ-2 понравилось световое решение – интересное очень. Мы сегодня спели восемь новых песен – вот мы смелые все-таки, да? Я ребят всех поздравил – мы очень переживали, нервничали. Ну вы понимаете, когда зал не слышал новых песен, их просто надо как-то подать. Репетируем, готовим новую программу – это все связано с этим. Новая программа в башке, в душе, в словах. Хочется новой музыки – уже не знаю, смогу ли я освободиться еще от каких-то штампов. Это было бы очень приятно – мне было бы лучшим подарком.

Ну, в общем работаем. В следующем году у группы ... хотя я не люблю юбилеев, вы знаете, но все-таки мы дошли до какой-то даты, где, конечно, будет что-то звучать и старое. Но может не совсем то, что звучало в «Истории звука». Вообще, друзья, музыку играть интересно. Интересно о ней думать. Чем больше живу, тем больше меня восхищают эти поля земляничные – это классно!

- Хорошо, что есть еще такие мастодонты, как вы, которые пишут новые песни...

- Ну, иначе скучно жить. Я уже говорили, что мне бы не хотелось превратиться из музыканта в артиста. А вы многие знаете, как это бывает, когда музыканты превращаются в артистов – они играют эти свои хиты по двадцать лет, песня «Лажа» про это, тянут лямку – мне их жалко всех, но нужно оставаться музыкантом. Это самое интересное, а артист – это другое. Мне кажется, на «Нашествии» много музыки, много молодежи – все играют классно, и музыка развивается потихоньку... Ну, а мы как выступили? Не плохо, нет? Спасибо огромное! Мы, действительно, очень нервничали. Я пойду, если можно, ладно?

Но так быстро отпускать Шевчука, разумеется, никто не хотел и ведущий дал журналистам возможность задать еще пару вопросов, хотя было очевидно, что Юрий Юлианович торопился покинуть пресс-центр. Один парень похвалил фильм «Юра-музыкант» и поинтересовался не будет ли снято что-то нового.

- Ой, меня этот фильм уже достал, честно говоря, – признался музыкант. – Мы сейчас думаем о художественной части новой программы. Я вообще не понимаю, какой она должна быть. Нужен какой-то другой свет, видео. Я, как человек имеющий художественное образование, все это люблю – это очень интересно : я ищу и думаю, но пока не нашел.

А напоследок одна из журналисток, сообщив, что приехала из Уфы, осыпала музыканта комплиментами.

- Вы – народный артист, Вы – крутой! – заявила уфимка

- Крутыми бывают только яйца, – тут же парировал Юрий Юлианович под дружный смех всех присутствующих. -Какой я крутой? Я на себя смотрю иронично. Ирония спасает. Она помогает что-то новое из себя вытаскивать, увидеть это новое в окружающей действительности. Настолько это интересно – «Love live rock-n-roll!». Ожидайте новую программу в следующем году.

Надо заметить, что после выступления ДДТ, которое многие посмотрели благодаря прямой трансляции с «Нашествия», в интернете развернулась целая дискуссия на тему: стоит ли устраивать премьеры новых песен именно на фестивалях. Одни зрители недовольны тем, что не услышали любимых песен: «На фесте хочется хитов», «Фестиваль – не место для экспериментов, можно спеть одну-две новые песни, но не все», «ЮЮ – молодец, но пел не то, что нужно публике на данном фестивале. Туда едут не за новинками, а ностальгией знакомых хитов, чтобы спеть то, что дорого и памятно с юности. А премьеры обычно исполняют на сольных концертах».

Другие считают, что Шевчук и его команда сделали зрителям настоящий подарок, который по достоинству оценили не все зрители: «Печально, что в 2019 слушатель превратился в потребителя, которому только шлягеры подавай», «Шевчук знал, что народу нужно, но он мужик своенравный, не хочет под публику подстраиваться», «Наконец-то ЮЮ оторвался по-полной. Так жирно потроллить юбилейное «Нашествие» – это надо умудриться», «Шевчук приятно удивил, что в отличии от своих в большинстве случаев никчемных коллег, выдал кучу новых, крутых песен».

- Нам самим старое уже надоело, – признался Юрий Шевчук. – Сейчас главный двигатель прогресса – старое надоедает... Новая программа, надеюсь, в следующем году случится.