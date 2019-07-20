План Евсеева не сработал: «Уфа» проиграла «Краснодару» из-за ошибок во втором тайме

Первый домашний матч «Уфы» в новом сезоне прошел не в самых лучших природных условиях – 30-градусная жара и стартовый свисток в 16:00, скорее, отталкивали зрителей, чем способствовали походу на футбол. Тяжелее всех пришлом футболистам, ведь играть в такую погоду на сухой обжигающей синтетической траве – дело, мягко говоря, не приятное. В особенности это касается гостей из «Краснодара», состав которого в межсезонье обновился, а таким техничным ребятам как Намли и де Вильена предстояло познакомиться с особенностями уфимского газона.

ЗА ЗДРАВИЕ

Матч предсказуемо начался довольно вяло. Команды не стремились сразу же включать максимальные скорости. «Уфа», естественно, отошла назад, сразу избавившись от мяча и уповая на контратаки. Тактика Вадима Евсеева под «Краснодар» в первые 45 минут сработала даже лучше, чем наверняка ожидал сам тренер. У гостей мало что получалось. Они пытались комбинировать, владели территориальным преимуществом, отлично играли в пас, но никак не могли толком пробить точно по воротам. Выстрелы из-за штрафной все время летели куда-то в небо или в сторону. Чернову, проводящую свою вторую игру в РПЛ, лишь несколько раз пришлось продемонстрировать свои способности.

На что рассчитывал Евсеев, догадаться было несложно, – стандарты. Первый гол за шиворот Сафонову прилетел после неопасного розыгрыша штрафного в метрах 40. Своими действиями хозяева запутали соперников, а Карп неожиданно остался совершенно один в опорной зоне, ну и приложился. Мяч на высокой скорости влетел в ближний нижний угол – 1:0. При желании тренер «Краснодара» Мусаев вполне может предъявить претензии своему молодому голкиперу.

Карп забил первый гол в матчеФото: Рустем АХУНОВ

После гола «Уфа» поверила в себя и провела свой лучший отрезок матча. Футболисты в красном под шумную поддержку болельщиков то и дело убегали в атаку. Особенно хорош в прорывах был Слай. Гости стали немного теряться в обороне, а тут еще подоспел новый стандарт – угловой. На помощь нападающим прибежал Табидзе. Тилль подал, а защитник выпрыгнул выше всех. На этот раз Сафонов не мог спасти ни при каких обстоятельствах – 2:0.

НА ВТОРОЙ ТАЙМ «КРАСНОДАР» ВЫШЕЛ ДРУГИМ

Напомним, что «Краснодар» матч первого тура проиграл. В случае очередного поражения команда, которая в скором времени начинает свой путь в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, сразу оказывалась в яме. Мусаев в перерыве, засучив рукава, взялся за работу и решил перетасовать местами своих футболистов. Сработало моментально.

Конечно, нельзя не отметить и высочайшее индивидуальное мастерство новичков краснодарской команды. Так, Намли при первом ответном голе одним скрытым движением оставил в дураках сразу двоих. Сам забитый мяч вызвал бурные споры из-за офсайда, зафиксированного поначалу. Судьи долго совещались и все-таки засчитали гол. И правильно сделали. Голевой пас, и на повторах это четко видно, неосознанно, выбивая мяч у Олссона, сделал игрок «Уфы» Тилль. Вне игры после передач соперника не фиксируется.

"Краснодар" отыграл один мяч в начале второго тайма после долгого совещания судейФото: Рустем АХУНОВ

Счет стал 2:1, а «Краснодар» просто взорвался. Теперь гостям газон уже не мешал, они вытворяли на поле абсолютно все, что хотели. Хозяева же просто спасались, но в этот раз защищаться компактно, как в первом тайме, уже не получалось. Взвинченные скорости приводили к пустотам в тактических построениях. Именно так и забил де Вильена. Голландец получил мяч в метрах 35, но рядом с ним никого не оказалось. Тогда полузащитник спокойно прицелился, замахнулся и ударил. Получилось на загляденье – Чернов дотянулся до мяча, но удар был настолько сильным, что мяч прошил пальцы его рук и не сменил направления – 2:2.

На Вадима Евсеева в этот момент грустно было смотреть. Становилось ясно, что «Уфа» ничем не может ответить и вынуждена просто ждать – забьет ли «Краснодар» еще. В принципе, нельзя сказать, что «Краснодар» играл совсем уж невероятно: бросается в глаза, что команда только вкатывается в сезон и пока взаимопонимания в центре поля не хватает, но потенциал, конечно, у них бешеный. Даже не в лучших кондициях во втором тайме «быки» просто смели «Уфу».

Матч получился нервным для всех сторонФото: Рустем АХУНОВ

Победный гол не заставил себя ждать. Рамирес все-таки, скорее, сильно простреливал, чем бил. Выросший на пути траектории мяча Табидзе хотел как лучше, а получилось как всегда. К сожалению, такие срезки и ляпы в обороне, несмотря на весь талант, за ним водятся. Подставленная голова, дезориентированный Чернов – 2:3.

Но не стоит спускать всех собак на грузинского защитника. У «Краснодара» было еще как минимум три стопроцентных момента. Есть стойкое впечатление, что они бы забили в любом случае. К сожалению, «Уфа» во втором тайме смотрелась совсем робко и сильно прижалась к своим воротам. И, наверное, такое поражение вполне можно назвать тренерским, так как, ведя 2:0, по ходу игры что-нибудь нужно было придумывать и спасать хотя бы ничью, а у Евсеева ничего не вышло.

Поражение вполне можно назвать тренерскимФото: Рустем АХУНОВ

Таким образом, «Уфа» начинает сезон с двух поражений подряд и сразу закрепляется в подвале турнирной таблицы. Паниковать пока рано, но если и в следующем матче последует поражение, то старт уже можно будет считать провальным. 27 июля в столицу Башкирии приедут самарские «Крылья Советов», и выигрывать нужно обязательно.

Результат матча:

«Уфа» - «Краснодар» 2:3

Голы: Карп, 29 (1:0); Табидзе, 40 (2:0); Намли, 50 (2:1); Вилена, 73 (2:2); Табидзе (а/г), 87 (2:3)