Дешевые подделки и акции с переплатой: как понять, что вас пытаются обмануть в салоне красоты

Все мы хотим хорошо выглядеть, поэтому за новой прической, укладкой и красивым маникюром непременно отправляемся в салон красоты. Глянцевые журналы наперебой советуют новейшие разработки стилистов: ламинирование, экранирование, кератиновое выпрямление, глазирование, шатуш, балаяж, омбре… У неискушенного посетителя закружится голова от новомодных терминов, вот и соглашается он на любые предложения мастера, причем выкладывая порой приличные суммы. Вот только какое разочарование наступает через пару дней, когда волосы становятся снова тусклыми и безжизненными, а свежий маникюр облупливается.

Как понять, когда в салоне действительно хотят помочь клиенту, а когда вытянуть как можно больше денег? Разберем самые популярные варианты.

Иногда под видом дорогой брендовой косметики используются дешевые аналогиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА

Самый распространенный метод «развести» нового и неискушенного клиента на дорогие, но зачастую бесполезные, а иногда и вредные процедуры. Вы садитесь в кресло, парикмахер берет в руки прядь волос … и на его лице отражается целая гамма чувств – от ужаса до сочувствия: «Какие сухие и безжизненные волосы, их нужно срочно лечить! Но вы не переживайте, сейчас я проведу экспресс-диагностику, и станет понятно, с чего начать в первую очередь».

После этой фразы лучше встать и вежливо распрощаться. Запомните: никакой экспресс-диагностики (особенно в мелких парикмахерских и салонах, даже если они претендуют на «люкс») не существует.

СОВЕТ

Самый простой способ определить, здоровые у вас волосы или нет, взять волосок и опустить его в стакан с водой. Здоровый волос останется на поверхности, а поврежденный быстро пойдет ко дну из-за своей пористой структуры.

ЗАМЕНА ДОРОГОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ДЕШЕВЫМИ АНАЛОГАМИ

Еще один распространенный способ обмана клиента – замена дорогой профессиональной или лечебной косметики дешевыми аналогами. Как правило, посетителю внушается, что только брендовые средства помогут ему вернуть красоту, и с гордостью демонстрируется витрина с выставочными образцами. Конечно, клиент с радостью соглашается на косметические процедуры, в надежде обрести внешность модели с глянцевых обложек. Вот только часто предприимчивые сотрудники салона заливают в опустевшие баночки из-под дорогих средств – дешевые и абсолютно бесполезные. Их можно отличить по яркому аромату: приторные «цветочные» и «ванильные» отдушки добавляют, чтобы скрыть другие запахи вроде глицерина или аммиака. Профессиональная же или лечебная косметика как правило обладает нейтральным или едва выраженным запахом.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На днях уфимка в социальных сетях пожаловалась на своего мастера по наращиванию ресниц. Женщина собиралась в долгожданный отпуск на море и решила нарастить ресницы. Мастер посоветовала ей ограничиться ламинированием, а также предложила оформить и покрасить брови. Клиентка предупредила о своей аллергии, но мастер заверила, что краска на основе натуральной хны и не содержит аммиака. В итоге уфимке вместо моря пришлось на скорой отправиться на скорой в больницу, ведь ее лицо сильно покраснело и отекло, стало трудно дышать из-за сильнейшей аллергической реакции.

СОВЕТ

Если вы не знаете, есть ли у вас аллергия на тот или иной компонент, мастер должна провести аллергическую пробу – нанести каплю средства на локтевой сгиб и подождать минут 20-40. Если аллергии не появилось – можете смело использовать средство.

Часто в салонах предлагают бесплатный маникюр в подарок за стрижку, но закладывают цену в общий чекФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

КРАСКА «ПРО ЗАПАС»

Еще одна уловка мастеров салона, на которую могут попасться девушки с длинными и густыми волосами. Перед покраской или процедурой мастер может заявить, что одной упаковки средства не хватит, и вам придется оплатить две упаковки. На самом деле мастер прекрасно обойдется и одной упаковкой, разбавив средство тем же бальзамом для волос, а вторую, между прочем оплаченную, упаковку припрячет для следующего клиента. Как избежать подобного надувательства? Просто попросите мастера, чтобы он при вас вскрыл обе упаковки и полностью выдавил средство, не оставляя «про запас».

«ЛИПОВЫЕ» АКЦИИ

«Только сегодня и только у нас беспрецедентная акция – при окрашивании волос уходовая процедура в подарок!», «При маникюре коррекция бровей по огромной скидке!» – варианты бесконечны. Такими «бросовыми» акциями многие салоны заманивают клиентов, которые с радостью соглашаются – еще бы, платишь за одну процедуру, а получаешь две!

Разочарование настигает, когда на кассе получаешь полный счет, а на удивленные вопросы администратор извиняется и заявляет, что «акция уже закончилась, но если вы придете в следующий раз…»

Так же не будет лишним сравнить озвученные цены с прайсом. Вполне может оказаться, что стрижка, в подарок за которую предлагают маникюр, на деле стоит в два раза дешевле, поэтому салон не только ничего не теряет в цене, но и неплохо наживается на доверчивых клиентах.

ТОП-МАСТЕР НЕ ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Еще одна «замануха», которой часто пользуются салоны красоты с претензией на «дорого-богато». Топ-мастер с внушительным списком регалий, кучей сертификатов о прохождении курсов в лучших школах красоты в мире, работающий исключительно с люкс-продукцией – заманчиво? Будьте готовы заплатить цену в два, а то и в три раза выше, чем у обычного мастера, но не всегда результат оказывается на высоте. Зачастую клиенты остаются недовольны слишком креативной стрижкой, нестандартной формой ногтей или бровями-«косичками», но ведь именитый мастер так видит!

Топ-мастер - не залог удвчной стрижки, но за свои услуги берет гораздо большеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие владельцы салонов красоты признаются, что умения рядового мастера говорят о качестве салона гораздо больше, чем набитая рука топ-стилиста.

КОМПЕТЕНТНО:

Совет дает Кристина Губанова, директор уфимского салоны красоты DOLLS:

- Очень важно, чтобы мастер мог с профессиональной точки зрения оценить первоначальное состояние того с чем работает (волос, ногтей, ресниц) и посоветовал способы лечения и устранения проблемы, а иногда и вовсе отказал в процедуре, потому что сейчас она ему противопоказана. Некоторые клиенты обижаются на это, но в этом и проявляется вся забота к клиенту, а не желание только заработать на них.

Про стерилизацию инструментов говорят уже все и всюду, но некоторые все же не знают об этом. Процедура маникюра обязательно должна начинаться с вскрытия крафт-пакета с чистыми инструментами. Если такового не происходит, клиент имеет право спросить о санитарных нормах салона.

Встречаются салоны, которые грешат противоречием цен в прайсе и по факту предъявляемой на ресепшене после процедуры. Не стоит доверять салону, который пытается обмануть своих клиентов.