Торговали переводными картинками и деталями от компьютеров: истории успеха самых богатых жителей Башкирии

Накануне Форбс обновил сразу два списка самых богатых и успешных россиян. В топ-200 наиболее состоятельных предпринимателей из России попал уроженец Уфы Ратмир Тимашев. В другой рейтинг, самых богатых депутатов и чиновников по версии издания пробился известный в Башкирии бизнесмен Сергей Веремеенко.

«Комсомолка» расскажет, как некогда жители нашей республики стали богатыми и знаменитыми.

БИЗНЕСМЕН СЕРГЕЙ ВЕРЕМЕЕНКО

Хотя Сергей Веремеенко родился и вырос в Ярославской области, жители Башкирии вполне могут назвать его своим. Он приехал в Уфу поступать в Нефтяной институт в начале 1970-х годов и задержался здесь на долгое время. Окончив с отличием вуз и аспирантуру, он устроился в уфимскую лабораторию Госкомнефтепродукта, где занимался разработкой новых нефтяных месторождений на Урале и в Сибири.

В конце 1980-х Сергей Веремеенко познакомился с будущим партнером по бизнесу Сергеем Пугачевым и перешел на работу в Промстройбанк СССР. В начале 90-х он начал собственный бизнес – вместе с партнерами создал кооператив по производству термоаппликаций «Феникс». Проще говоря, свой путь в большой бизнес он начал с торговли переводными картинками.

Следующий этап карьеры бизнесмена Веремеенко связан с работой в Международном промышленном банке. С момента его основания в 1992 году и вплоть до 2004 года он занимал там пост руководителя. В какой-то момент его пути с Сергеем Пугачевым разошлись, и бывшие партнеры поделили бизнес.

Жителям Башкирии он известен, прежде всего, как кандидат на пост президента республики. Самая жаркая на данный момент избирательная кампания прошла в 2003 году, и завершилась переизбранием тогдашнего руководителя региона Муртазы Рахимова.

ПОЛИТИК И ТОП-МЕНЕДЖЕР

С 2000 года Сергей Веремеенко постоянно живет и работает в Тверской области. Этот факт никак не помешал ему буквально ворваться в башкирскую политику накануне выборов президента республики.

Избирательная кампания 2003 года до сих пор остается самой громкой и яркой за всю историю республики. Тогда конкуренцию действующему президенту Рахимову попытались оказать нефтяной магнат Ралиф Сафин и банкир Сергей Веремеенко. В результате ожесточенной борьбы ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы в первом туре.

В декабре того же года состоялся второй тур, в котором участвовали Сергей Веремеенко и Муртаза Рахимов. Победа, как известно, осталась за действующим президентом.

После поражения на выборах Веремеенко больше не предпринимал попыток влиться в политическую жизнь Башкирии. В 2004 году он возглавил Всероссийский институт легких сплавов, которым руководил до 2016 года.

В прошлом году Сергей Веремеенко избрался в Госдуму от Тверской области

В то же время он стал депутатом Законодательного собрания Тверской области. В 2018 году член «Единой России» Веремеенко участвовал в дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу и был избран в российский Парламент.

На данный момент Сергей Веремеенко является заместителем гендиректора Научно-производственного предприятия «Сапфир», которое специализируется на выполнении заказов для военно-промышленного комплекса. В частности, там делают детали для межконтинентальных баллистических ракет «Воевода», которые в странах НАТО окрестили как «Сатана».

По данным «Форбс» Сергей Веремеенко является одним из самых богатых парламентариев России. В рейтинге доходов госслужащих и депутатов за 2019 год по версии издания он занял 27 место. Его семья, якобы, зарабатывает порядка 512 млн рублей в год. Из них более 492 млн рублей в год он зарабатывает сам. В собственности у четы Веремеенко также имеется 58 объектов недвижимости.

Сергей Веремеенко был трижды женат, у него пятеро детей и трое внуков. В последний раз он женился на знаменитой балерине и актрисе Софье Ская.

БИЗНЕСМЕН РАТМИР ТИМАШЕВ

В рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов по версии Форбс попал самый настоящий уроженец Башкирии. 53-летний Ратмир Тимашев родился и вырос в Уфе, но после окончания школы перебрался в Москву. Там в далеком 1990-м году он окончил Московский физико-технический институт и вскоре перебрался в США. В 1995 году Тимашев получил степень магистра университета Огайо в Коламбусе. Тогда же он вместе со своим однокурсником Андреем Бароновым открыл онлайн-магазин. В этой области он стал одним из первопроходцев.

Бизнесмен Ратмир Тимашев родился и вырос в Уфе

Поначалу компания Ратмира Тимашева специализировалась на поставках деталей для компьютеров из Америки на российский рынок. Вскоре они вместе с партнером пришли к выводу, что на программах тоже можно неплохо заработать и стали разрабатывать «инструменты управления» для операционной системы Windows. Если совсем упростить, то дорогу в большой бизнес для уроженца Башкирии открыли недостатки операционной системы компании Microsoft.

Следующий этап развития бизнеса предприимчивого уфимца стартовал в 1997 году. Тогда он основал компанию «Aelita Software», которая занималась созданием компьютерных программ. И, хотя зарегистрирована она была в США, почти весь персонал, как и центр разработки, располагался в России. В 2004 году бизнес был продан компании «Quest Software» за 115 млн долларов. Сам Ратмир Тимашев некоторое время занимал пост гендиректора по разработке, но в начале 2005 года принял решение покинуть «Quest».

«ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА»

В 2006 году Ратмир Тимашев заинтересовался набирающей популярность технологией виртуальной реальности. Тогда он вместе с давним другом и бизнес партнером Андреем Бароновым принял решение вложить деньги в этот рынок. Так появилась новая компания – «Veeam Software». Ее название, как не трудно догадаться, переводится как «Виртуальная машина».

Изначально фирма специализировалась на разработке программ для одного из гигантов компьютерного рынка США – компании «VMware». Эта фирма известна, в первую очередь, как крупнейший производитель софта для виртуализации.

Спустя без малого 10 лет после создания, в штате «Veeam Software» уже насчитывалось более 2000 сотрудников, а по итогам 2015 года ее выручка составила 474 млн долларов.

На сегодняшний день Ратмир Тимашев известен не только как успешный создатель и руководитель технологической компании, но и как активный инвестор. Опять же вместе с давним соратником Андреем Бароновым они основали инвестиционный фонд, который находит молодых и талантливых программистов в России и странах СНГ. Фонд вкладывает деньги в развитие перспективных технологических стартапов.

О личной жизни богатейшего уроженца Башкирии известно лишь по слухам - сам он ее не комментирует

По версии «Форбс» Ратмир Тимашев входит в топ-200 самых богатых бизнесменов России. На 2019 год его состояние оценивается в 750 млн долларов, что соответствует 153 строчке рейтинга. При этом всего год назад он располагался на 116-м месте, обладая состоянием в 950 млн долларов.

О личной жизни Ратмира Тимашева почти ничего не известно. По слухам, он женат и воспитывает троих детей. На сегодняшний день, опять же по слухам, он живет в Швейцарии и имеет двойное гражданство – России и США.