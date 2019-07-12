В Уфе с третьего раза смогли начать строительство нового моста через Белую

8 июля в Уфе торжественно открыли начало строительства нового моста в сторону аэропорта через реку Белую.

Напомним, что со строительством нового путепровода в районе Монумента дружбы развернулась настоящая эпопея. Началось все с того, что зимой 2018 года старый мост закрыли из-за угрозы обрушения. Конструкция, построенная еще в 1956 году, попросту «устала» от постоянной нагрузки. Ситуация ухудшилась из-за сильных холодов, при которых начали изменяться металлические части моста. В итоге по мосту разрешили передвигаться только пешеходам. Уже к июлю 2018 года мост как смогли отремонтировали, но инженеры дали конструкции лишь несколько лет эксплуатации. Для полноценной «жизни» мосту необходима настоящая реконструкция.

С самого начала экс-мэр Уфы ИрекЯлаловпредложил строить еще один мост, который будет врезкой между двумя построенными. Однако бывшему главе республики Рустэму Хамитову эта идея не понравилась. Именно он поручил найти более дешевый вариант – отремонтировать старый мост.

С приходом новых властей в республику, решение проблемы предаварийного моста в важном направлении стало задачей стратегической важности. Радий Хабиров начал оперативно разбираться в ситуации, которую оставил для него Хамитов. Еще весной 2019 года в правительстве республики объявили, что строить новый путепровод начнут в День города, 12 июня. Однако по неизвестным пока причинам торжественная церемония открытия в праздничный день так и не состоялась. После этого открытие масштабной стройки перенесли на 28 июня. Но и в этот день церемония не состоялась – прибывших на место журналистов выгнали подальше от места будущей стройки.

Наконец, 8 июля Радий Хабиров вместе со своим коллегами дал торжественное начало стройки нового объекта. Первый этап строительства займет 31 месяц. За это время, собственно, и возведут новый мост. Затем строители закроют старую конструкцию и начнут и ее основательный ремонт. Всего на первую часть масштабной стройки власти республики потратят 3,1 миллиарда рублей.