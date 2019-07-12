Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в один кластер

Власти Башкирии, Челябинской и Свердловских областей решили объединить регионы в один единый кластер.

Необычное решение было принято во время проведения уже традиционного для Екатеринбурга промышленного форума «Иннопром». 8 июля соответствующий документ подписали губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и ио заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов.

По-сути, регионы объединяют, дабы создать благоприятные условия для ведения бизнеса всех размеров. В том числе, промышленного, который позволит регионам выходить на внешний рынок.

Глава Свердловской области отметил, что изменения позволят с всех сторон подойти к решению вопросов в сфере производства материалов и продукции с использованием кварцевых концентратов.

- Реализуемые планы позволят увеличить объемы производства и продажи продукции всех участников нового промышленного кластера. Также они будут способствовать росту инвестиций в регионы путем внедрения новых технологий в уже имеющееся производство, - рассказал Куйвашев журналистам.

Вполне вероятно, что такой «союз трех регионов» поможет Хабирову улучшить свои позиции среди остальных губернаторов ПФО перед грядущими выборами.

Напомним, что времена Рустэма Хамитова внутри Башкирии периодически появлялись различные кластеры, которые объединяли промышленников – спортивные, вертолетные, мясомолочные и нефтехимические.

Пожалуй, одним из самых запоминающихся был туристический кластер «Уфимский». В него должны были войти сразу четыре района – Уфимский, Иглинский, Кармаскалинский, Чишмиский и город Уфа. По словам бывшего руководитель госкомитета Башкирии по туризму Вячеслава Гилязитдинова, с просьбой создать кластер к нему обратились местные представители туристического бизнеса. Проект должен был быть готов к концу 2017 года. Что с ним случилось после – неизвестно.