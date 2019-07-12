2019-07-12T08:19:37+03:00
Экономика

Пчеловоды Башкирии бьют тревогу: в республике массово гибнут пчелы

Виной всему несогласованная работа аграриев и погодный фактор
Павел КРАЙНОВ
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Бедствие коснулось пчелиных ульев на территории десяти районов республикиБедствие коснулось пчелиных ульев на территории десяти районов республикиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Недавно появилась информация, что на пасеках в республике стали массово гибнуть пчелы. В минсельхозе Башкирии рассказали, что трудолюбивые насекомые попросту отравились химикатами, которые распылили над рапсовыми полями. Об истинных причинах и масштабах пчелиной катастрофы в беседе с «Комсомолкой» рассказал эксперт из сообщества пчеловодов Сергей Мулюков.

- Масштабы гибели пчел точно никто не сможет назвать – статистика просто не ведется. К сожалению, учет пчелосемей не предусмотрен ни в Башкирии, ни в других регионах. Нынешний масштаб достаточно серьезный. То, что произошло в этом году – результат несогласованной работы аграриев на протяжении нескольких лет, - отметил эксперт.

По его словам, из-за погоды на рапсовые поля напала тля, и аграрии стали терпеть серьезные убытки. Чтобы не остаться без урожая, они приняли решение обработать поля химикатами, а хозяев пасек не предупредили. Как итог: попытка остановить баснословные убытки обернулась истреблением многих пчелосемей.

- Дело в том, что у нас в республике 90% пасек находятся в частной собственности. При обработке полей от тли время шло буквально на часы, вот они и решились на такой шаг. А пасечников не предупредили. Так что здесь сошлись сразу несколько факторов – погодный, человеческий и отсутствие координации между различными сельскохозяйственными отраслями, - рассказал Сергей Мулюков.

Эксперт также отмечает, что в этой ситуации был нарушен региональный закон «О пчеловодстве». В нем четко сказано: за два дня до обработки полей об этом нужно предупреждать все местное население в радиусе двух километров.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным министерства сельского хозяйства Башкирии гибель пчел наблюдалась в десяти районах республики. По предварительным данным численность погибших насекомых составила 0,6% от их общего числа.

На данный момент в ситуации разбирается рабочая группа, созданная при минсельхозе республики. В ее состав вошли представители министерства, Росприроднадзора по Башкирии, природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора. По итогам заседания поступило предложение создать единый реестр пчеловодческих хозяйств Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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