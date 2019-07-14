«Уфа» начала новый сезон с гостевого поражения от «Урала»

Межсезонье в российском футболе оказалось коротким. Только недавно «Уфа» спасалась от вылета из премьер-лиги в стыковых матчах, как вот уже и отпуск позади, и тренировочные сборы. Открывать чемпионат предстояло непростым выездом в Екатеринбург.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ «УФА»?

Сразу же после заключительного матча прошлого сезона стало ясно, что команду покидает Живоглядов. На него уже давненько засматривался московский «Локомотив», который не раз просматривал вживую и обращался к руководству «Уфы». Весной 2019-го все сложилось, и правый защитник наконец стал «железнодорожником». Цена вопроса – примерно два миллиона евро.

Наверное, это и есть самая значимая потеря «горожан». Конечно, на слуху еще уход одного из главных старожил хорвата Пауревича, который вернулся в чемпионат Германии. Но в последнее время команда все больше обходилась без него. Ну и плюс еще уехал Салатич – добротный, цепкий игрок центра поля, но по-настоящему своим на большой дистанции он так и не стал.

Козлов стал основным центральным нападающим. Фото: ФК "Урал"

Пока до сих пор не ясна ситуация с румынским центральным защитником Неделчару. Официально он остается в составе, но после успешного молодежного чемпионата Европы его обхаживают представители многих серьезных зарубежных клубов. Вряд ли «Уфа» станет его удерживать. Похоже, руководство попросту выжидает самое выгодное предложение.

Что касается приобретений, то башкирский клуб остался верен себе. Взяли двух молодых футболистов Даниила Фомина и Николая Гиоргобиани – оба, судя по сборам, с явным прицелом на основной состав. А с позицией форварда поступили нестандартно. После промахов с иностранцами решили взять опытного и недорогого Андрея Козлова, парня, который когда-то играл за «Уфу» во втором дивизионе и который может добавить давления впереди, так как он чистый таран. Бизяк и Вомбергар для такой игры оказались несколько мягкотелыми.

Работа на трансферном рынке в стиле клуба. На данный момент она точно не завершена, так как не оставляются попытки найти забивного форварда. Без стабильных голов очки зарабатываются тяжело, а Слай постоянно тащить все на себе не может. Это прекрасно уяснили в прошлом сезоне.

"Уфа" дважды пропустила со второго этажа. Фото: ФК "Урал"

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИГРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПРОСТО

Играть в Екатеринбурге пришлось в условиях сильной жары. Учитывая, что «Уфа» проводила подготовку к сезону в прохладной горной Австрии, резкая смена климата вряд ли могла пойти на пользу. Проблем доставляло и то, что в начале сезоне вынужденно отсутствует основной вратарь Беленов. Голкипер после успешной эмоциональной развязки прошлого сезона не выдержал и показал неприличный жест в сторону болельщиков «Томи», за что получил двухматчевую дисквалификацию. Отдуваться за старшего коллегу предстояло Чернову. Для него игра стала дебютной в премьер-лиги.

Чернов хоть и пропустил три, но для дебюта смотрелся вполне неплохо. Фото: ФК "Урал"

В целом, состав получился довольно предсказуемым. Главный тренер Вадим Евсеев выпустил именно тех ребят, которых и наигрывал. Новичок Фомин дерзко и уверенно закрыл проблемную позицию в центре поля, с первых же минут продемонстрировав, что игрок он серьезный, и на раскачку ему времени не нужно. Козлов на позиции нападающего делал именно то, для чего его и подписали. Каких-то подвигов от него никто не ждет, а давление на защитников соперника он создавал приличное.

Но с общей организацией игры и балансом между линиями все-таки остались проблемы. Как только «Уралу» удавалась быстрая атака, «уфимская» защита будто рассыпалась. Совсем не успевали за быстрыми обманными перемещения Бикфалви. Дубль румынский полузащитник оформил лишь благодаря своему опыту и своевременным действиям. Он раз за разом открывался именно в той зоне, куда посылался мяч. Вполне мог забить и три, и четыре. Да и пропущенный гол от Бавина также стал олицетворением того, как оборона «Уфы» не умеет быстро перестроиться под новые условия. Башкирские игроки просто не успевали за мыслями хозяев.

Фомин реализовал пенальти, но "Уфа" все равно проиграла. Фото: ФК "Уфа"

Пропуская три, конечно, рассчитывать на победу не приходится. Но не все так безнадежно. Визуально показалось, что нынешний состав «Уфы» менее тягучий. Если всем сыграться в таком варианте, то перспективы вырисовываются неплохие. Тем более новые молодые ребята продемонстрировали свое рвение и желание играть в премьер-лиге. Тот же Фомин уверенно реализовал пенальти, а с ними у «Уфы» в прошлом сезоне были большие проблемы. Воспитанник клуба Емельянов вышел на замену и оставил всего себя на поле. Не плох был и Гиоргобиани. Даже к вратарю Чернову особых претензий нет.

Вадим Евсеев остался недоволен результатом. Фото: ФК "Урал"

В нынешнем сезоне у башкирского клуба нет еврокубков и прочих отвлекающих факторов. Кредит доверия у Вадима Евсеева, думается, есть до осени. Времени отладить механизм и найти свою игру более чем достаточно. Только вот затягивать лучше не стоит.

Результат матча:

«Урал» (Екатеринбург) – ФК «Уфа» 3:2

Голы: Бикфалви, 14 (1:0), Бикфалви, 49 (2:0), Козлов, 76 (2:1), Бавин, 81 (3:1), Фомин, 86 - с пенальти (3:2)