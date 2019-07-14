«Пришла на медосмотр, узнала, что рак»: мать двоих детей из Башкирии спасают от смертельной болезни

36-летняя Лейсан Терюшина из села Серафимовский Туймазинского района Башкирии борется с раком желудка третьей стадии. У родственников уже не хватает средств оплатить лечение, и они решили обратиться за помощью к неравнодушным людям. Лейсан не сдается, и очень хочет увидеть, как растут ее дети.

УЗНАЛА НА МЕДОСМОТРЕ

В октябре 2018 года Лейсан стала чувствовать себя неладно. Как раз в это время ее отправили с работы на плановый медосмотр. С этого дня жизнь для нее и для всех членов семьи перевернулась.

Сделав ФГДС, врачи узнали, что в ее желудке растет раковая опухоль. Почти год Лейсан ведет неравную борьбу с болезнью.

4 февраля она попала в «Свердловский областной онкологический диспансер». Здесь ей удалили опухоль. Но, к сожалению, получилось так, что желудок удалили полностью, потому что новообразование выросло до его размеров.

Во время операции задели и соседние органы – у женщины вырезали треть пищевода. Сейчас диагноз Лейсан звучит так – гастроэзофагеальный рак, это недифференцированный рак с прорастанием всей стенки и инвазией в печень, в периваскулярные и периневральные пространства.

После операции удачно восстановиться не получилось – внутренний шов заживал очень медленно, что сильно сказалось на ее физическом состоянии.

Лейсан очень похудела, до 35 килограммов, не может пить и есть. Она перестала вставать без посторонней помощи с кровати.

Сейчас Лейсан весит 29 кг

МЕЧТАЕТ ОТВЕСТИ СЫНА В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В Серафимовском больница женщину уже не принимает. Говорят, что уже бесполезно. Родственники нашли клинику в Москве, где Лейсан находится с 11 июля.

Врачи медучреждения уверяют, что шансы спасти женщину пока есть. Но лечение здесь очень дорогое – родным насчитали 548 тысяч рублей за три дня пребывания в клинике.

- Ее пока лечат внутривенно. Все питание получает только от препаратов, - рассказала племянница Дарья. – Сейчас ее вес составляет уже 29 килограммов. Мы молимся и надеемся на чудо.

Лейсан воспитывает двоих детей – 13-летнего Никиту и 7-летнего Матвея. Младший в этом году идет в первый класс, и единственная мечта Лейсан – повести его за руку в школу.

Если вы хотите помочь семье, можете сделать это переводом денежных средств.

Перевод на карту банка «Сбербанк»: 6390 0206 9033 0553 00 Карта принадлежит Ивановой Нине Федоровне, сестре мужа.

Также можно перевести деньги по номеру телефона - 8-937-86-32-444.