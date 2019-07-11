«Удаляли челюсть по кусочкам»: поход к стоматологу для девочки из Башкирии закончился кошмаром

Четыре года назад жительница небольшой деревушки в Туймазинском районе Башкирии отвела свою дочь к стоматологу. У трехлетней малышки разболелся зубик, и мать решила показать девочку врачу. Вот только обычное удаление молочного зуба обернулось смертельно-опасным осложнением – остеомиелитом. Ребенок пережил несколько серьезных операций и лишился части верхней челюсти. А врач, работавший без лицензии и не удосужившийся даже сделать рентген, не понес никакой ответственности.

Сейчас Юлиане уже семь лет: девочка окончила первый класс, но до сих пор стесняется своей улыбки. Чтобы восстановить деформированную челюсть, требуется дорогостоящая операция по установлению импланта. Но таких денег у простой многодетной семьи из глубинки попросту нет.

УДАЛИЛ ТРИ ЗУБА БЕЗ РЕНТГЕНА

Все произошло в марте 2015 года, когда у Юлианы ночью заболел молочный зуб.

- Утром я сразу повезла дочку в поселок Кандры на прием к стоматологу. Взяли талон, отсидели в очереди и зашли, - рассказывает мама девочки Зульфия Гариева. – Позже нам будут объяснять, что мы обратились за экстренной помощью, поэтому нас принял врач, не имеющий лицензии на детскую практику.

Женщина уточняет: она и раньше водила всех своих пятерых детей на прием к этому же стоматологу, и ни у кого не возникало вопросов, почему ребятишек осматривал «взрослый» специалист.

Наспех осмотрев девочку и не сделав рентген, стоматолог вынес вердикт – больной зубик нужно удалять. Все равно же молочный – скоро новый вырастет. Привыкнув доверять врачам, Зульфия согласилась. Зуб удалили, и Гариевы поехали домой. Но уже ночью у малышки сильно отекла щека, поднялась температура, поэтому уже утром мать с дочкой снова мчались на прием к врачу.

- Врач снова осмотрел дочь и сказал, что вырвал не тот зуб, после чего предложил удалить соседний, - вспоминает Зульфия. – А к ночи отек стал еще сильнее, снова с утра поехали в больницу. Врач поковырялся в десне – а там гной уже. И представляете – снова ни рентгена, ничего – удалил третий (!) зуб, выписал лошадиную дозу антибиотика, который поначалу мне даже в аптеке продавать не хотели, и снова отправил домой, велев приходить к нему на прием через четыре дня!

Кстати, как после сам объяснит специалист, в больнице в то время попросту не работал рентген-кабинет, но почему он сразу не отправил Гариевых в Туймазинскую центральную больницу – также непонятно.

Девочке удалили три зуба, но отек и температура только нарастали

ГНОЙ ДОШЕЛ ДО ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ

К вечеру маленькой Юлиане стало совсем плохо: щека сильно раздулась и покраснела, температура под сорок, девочка стонала в полузабытье. Зульфия решила все же поехать с дочерью в туймазинскую больницу, где их положили в отделение детской хирургии.

- Нас там почти никто и не осматривал, мол, стоматолога детского нет. Только лишь ставили капельницы, а утром на скорой отвезли в Уфу в РДКБ, - вспоминает женщина. – Дочку сразу же прооперировали. Еле успели – ведь гной уже дошел до височной области, и кровоток мог занести инфекцию в мозг. Мне после операции челюстно-лицевой хирург сказал, что у дочери сильный ангел-хранитель. Вы представляете, врач нас ждал на приеме только через четыре дня, за это время могло произойти самое страшное.

И хотя врачам удалось спасти жизнь малышки, без серьезных последствий не обошлось. Остеомиелит буквально расплавил кость, и врачам приходилось удалять часть челюсти буквально по кусочкам.

- Каждый день врачи все это чистили, промывали дренажи, меняли перевязки, - со слезами вспоминает Зульфия. – Десять дней дочка жила только на капельницах, потому что не могла ничего есть, плакала от боли.

Когда рана немного затянулась, Юлиану выписали домой, и теперь девочка каждый год приезжает на плановый осмотр в Уфу. В начале этого года ортодонт предложил установить специальную пластину, которая поможет растущей челюсти правильно развиваться и защищает от механических воздействий. Кушает Юлиана по-прежнему только на правой стороне, а также стесняется улыбаться, ведь при улыбке становится заметна деформация. Несмотря на эту неприятность, девочка на круглые пятерки окончила первый класс, с удовольствием декламирует стихи и мечтает стать стоматологом, чтобы «лечить зубы людям хорошо».

НИ СОЖАЛЕНИЯ, НИ ИЗВИНЕНИЯ

Самое удивительное, что стоматолог, из-за которого пострадала девочка, так и не понес никакой ответственности и не принес извинений семье Гариевых. Врач убежден: он все делал правильно, и вообще – во всем виновата сама мать. Мол, следила бы за зубами дочери, тогда и удалось бы избежать и кариеса, и остеомиелита.

Когда Зульфия обратилась к главврачу больницы, чтобы ей помогли оформить инвалидность для дочери, то получила отказ. В больнице не провели внутреннюю проверку, а самого стоматолога не только не отстранили от работы, но и даже не сделали выговор. Спустя четыре года женщина все же обратилась за помощью к юристам, чтобы через суд добиться если не компенсации, то хотя бы инвалидности для дочери.

- Юлианочке необходима операция. Сейчас у нее нет части челюсти, там просто пустота, затянутая кожей. Нужен имплант, который закроет эту дыру, и челюсть сможет нормально развиваться, не деформируясь. Без инвалидности под квоту мы не попадаем, поэтому придется оплачивать операцию за свой счет, но это нам не по карману.

Если вы хотите помочь маленькой девочке улыбаться и вырасти настоящей красавицей, вы можете внести посильный вклад. Реквизиты карты Сбербанка: 4276 0600 7082 2286 (получатель Гариева Зульфия Анваровна, мать Юлианы).