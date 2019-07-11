Аскар Абдразаков отмечает 50-летний юбилей на сцене Башкирской оперы

11 июля один из самых известных уфимцев - оперный бас Аскар Абдразаков будет принимать поздравления по случаю своего 50-летия и 25-летия творческой деятельности. Имя народного артиста Башкирии, солиста Мариинского театра, хорошо знакомо поклонникам классической музыки.

В Санкт-Петербрге башкирский певец исполняет ведущие басовые партии, дает сольные концерты по всему миру, а на родине, в Башкирском театре оперы и балета, солистом которого он является с 1995 года, каждое появление артиста вызывает особый ажиотаж. Например, недавний уфимский спектакль «Князь Игорь» Бородина, в котором артист исполнил партию хана Кончака, посетили посол Италии Паскуале Террачанно, врио главы Башкирии Радий Хабиров, внук народного поэта Башкирии Мустая Карима, российский бизнесмен и меценат Тимербулат Каримов с супругами.

В башкирской постановке оперы «Аттила», ставшей режиссерским дебютом младшего брата артиста - Ильдара Абдразакова, Аскар исполняет заглавную партию. Фото: Андрей КОРОТНЕВ

После представления высокие гости дружно от правились за кулисы, чтобы выразить восхищение Абдразакову. Сегодня артист в прекрасной форме; знатоки отмечают его глубокий, богатый обертонами голос, а его яркая внешность и актерский талант способны очаровать даже самого неискушенного в оперном искусстве зрителя. Кстати, именно в партии хана Кончака Аскар Абдразаков дебютировал в 1995 году на сцене «Большого театра» в Москве. И в этом же году певец получил Гран-при на международном конкурсе вокалистов им. Марии Каллас в Афинах, став первым в истории мужским голосом, получившим эту престижную награду.

До триумфальной победы в Греции у выпускника Уфимской академии искусств им. Загира Исмагилова (класс знаменитого профессора Миляуши Муртазиной) уже была череда побед на международных конкурсах - им. Глинки (1991), «UnisaTransnet» в ЮАР (1994, Гран-при), им. Шаляпина в Казани (1994), им. Рахманинова (1998). Но именно Гран-при на конкурсе Марии Каллас открыла 24-летнему певцу путь на мировую оперную сцену.

ПЕЛ НА ЛУЧШИХ СЦЕНАХ МИРА

Выдающиеся вокальные данные и яркий темперамент обеспечили башкирскому певцу блестящую оперную карьеру. За четверть века он выступал на лучших сценах мира. Это два главных российских театра - «Большой» в Москве и «Мариинский» в Санкт-Петербурге, нью-йоркский «Метрополитен-опера», «Вашингтонская опера», оперная Мекка - миланский театр «Ла Скала», барселонский «ТеатроЛисеу», «Эн-Эйч-Кей-холл» в Токио, «Театро Колон» в Буэнос-Айресе, мадридский «Театро Реал», парижский «Театр Шатле», берлинская «Дойче-опера», Берлинская государственная опера, афинский «Мегарон-холл», флорентийский «Театро Комунале», туринские «Театро Реджио» и «Театро Массимо», итальянская «Арена ди Верона» и многие другие. Среди выдающихся дирижеров, с которыми сотрудничал Аскар Абдразаков, такие имена, как Валерий Гергиев, Мстислав Ростропович, Клаудио Аббадо, Пласидо Доминго, Марчелло Виотти, Бруно Бартолетти, Лорин Маазель, Бертран де Билли, Олег Каэтани, Маурицио Арена, Даниэль Гатти, Александр Анисимо, Владимир Федосеев.

Педагог певца Миляуша Муртазина не пропускает ни одного выступления своего знаменитого ученика. Фото: Андрей КОРОТНЕВ

В числе звездных партнеров певца по оперной сцене такие именитые певцы, как Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мирелла Френи, Ферруччо Фурланетто, Ольга Бородина, Дмитрий Хворостовский. С безвременно покинувшим мир «золотым баритоном», как называли Хворостовского, Абдразакова связывали дружеские отношения, и сегодня юбиляр непременно бы получил поздравление и от него.

Кроме коллег сегодня поздравить юбиляра захотят многие, ведь наряду с насыщенной артистической жизнью Аскар Абдразаков занимается общественной деятельностью, заботится о сохранении и продолжении традиций российской культуры, являясь художественным руководителем Шаляпинского дачного фестиваля в Плесе, ведущим авторской программы «Гримерка Орфея» на радио «Орфей», председателем жюри Международного конкурса вокалистов им. Федора Шаляпина в Уфе. В родном городе певец выступает не только в оперных спектаклях, но и с благотворительными концертами - на «Аксаковских елках» и «Бале маленьких принцесс» для сирот, детей с проблемами здоровья и из малоимущих семей.

СТАЛ ЧАЩЕ ВЫСТУПАТЬ НА РОДИНЕ

- Для Башкирского театра оперы и балета каждое выступление знаменитого баса – это невероятный праздник искусства, особенно потому, что именно здесь он когда-то впервые вышел на большую сцену, - отметили в театре. - Только в прошлом сезоне Аскар Абдразаков предстал перед уфимским зрителем в образах героев из спектаклей «Риголетто» и «Князь Игорь», принял участие в премьерных постановах опер «Фауст» Шарля Гуно, «Аттила» и «Дон Жуан» Джузеппе Верди.

Жену Наталью , подарившую артисту младшую дочь Аиду, Аскар называет своей музой и никогда с ней не расстается. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

В опере «Аттила» - режиссерском дебюте младшего брат юбиляра - другого знаменитого баса Ильдара Абдразакова - Аскар пел заглавную партию короля гуннов, а на премьерном показе «Дон Жуана» - партию Лепорелло, слуги главного героя. - Лепорелло - сквозной и очень интересный персонаж. Я исполнял эту партию много раз на самых разных театральных сценах, - рассказал Аскар Абдразаков. - Но уфимская постановка Филиппа Разенкова очень необычная. В ней Лепорелло выступает не только слугой, но и другом, и советчиком Дон Жуана. Очень приятно, что накануне моего юбилея театр поставил эту оперу. Это, конечно, случайное совпадение, но мне кажется, что ничего случайного в этом мире нет.

Весной народный артист Башкирии был назначен на должность советника по культуре и искусству врио главы Башкирии Радия Хабирова, что немало взволновало меломанов: не помешает ли это творчеству артиста. Опасения не беспочвенны, ведь у Абдразакова уже был не слишком успешный опыт «хождения во власть», когда он год проработал на посту министра культуры республики и мало выступал.

- Меня часто спрашивают, зачем я вообще принял предложение стать министром культуры, - признался Аскар в интервью «Комсомолке».- Мне хотелось поднять престиж республики, наладить культурные связи со столицами - и многое удалось сделать: впервые в Уфе выступил Валерий Гергиев, приезжал Владимир Спиваков с оркестром, прошли оперный и балетный фестивали, десятидневные гастроли Большого драматического театра им. Товстоногова, на спектакли которого даже в Санкт-Петербурге попасть не так просто. Но в какой-то момент я понял, что совмещать пост чиновника с творчеством - невозможно, можно потерять не только роли в театре, но и профессию, все, что наработано годами.

К счастью, сейчас жертвовать творчеством артисту не придется – советником по культуре он будет работать на общественных началах. А вот уфимским меломанам этот факт только на руку.

- Буду чаще бывать на родине, - пообещал Аскар Абдрадраков. - Нужно поднимать престиж республики.

Сегодня юбиляр не только успешный артист, но и счастливый отец трех дочек, младшей из которых, Аиде, только три года. Но, несмотря на столь юный возраст, наследница знаменитого баса вместе со старшими сестрами побывала на премьере «Дон Жуана».

Репортаж с премьеры «Дон Жуана» и эксклюзивное интервью Аскара Абдразакова «Комсомольской правде» читайте в ближайшее время. А пока наше издание с огромным удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые звучат в адрес любимого артиста.