«Остановилось сердце нашего солнышка»: в Башкирии скорбят по девушке, которая умерла в больнице после аварии

Вчера, 10 июля, в Стерлитамакской городской больнице скончалась 20-летняя Мария С. Молодая девушка пролежала целую неделю в коме после аварии. Напомним, что 3 июля она за рулем своего мотоцикла на полном ходу въехала в правый угол попутного большегруза, который поворачивал налево. ДТП случилось на Уфимском тракте в Стерлитамаке.

В соцсетях появилась запись с видеорегистратора пассажирской «ГАЗели», на которой зафиксирован момент столкновения мотоцикла и фуры. На записи видно, что Мария двигается медленно, не превышая скорость, но в какой-то момент она растерялась и не смогла объехать фуру. Мотоциклисты отмечают, что ей не хватило опыта, чтобы избежать аварии. К тому же на девушке не было никакой защиты помимо шлема. Это тоже сыграло роль.

Поначалу по социальным сетям распространилась информация, что девушка скончалась на месте. Очевидцы писали, что у нее нет зубов, шея синяя, лицо в крови, а шлем и вовсе раскололся.

Девушка получила слишком серьезные травмы

Но позже смерть опровергли родители девушки.

- Моя доченька, моя Машенька, попала в страшное ДТП на своем мотоцикле. Прошу всех, помолитесь за мою девочку. Она жива. Она в коме. Прогнозы неутешительные. Но вместе мы будем молиться, и она обязательно поправится. Я верю, я знаю... Помогите просто верой и молитвой! – написала ее мать в социальных сетях.

К сожалению, чуда не произошло, и вчера утром отец Марии сообщил печальную новость.

- Сегодня в 10-00 остановилось сердечко нашего Солнышка, - написал Константин у себя на странице.

Пролежав в коме, Маша умерла, так и не приходя в сознание. Мотоциклисты собрали помощь семье на похороны. В последний путь девушку проводят завтра, 12 июля. Проститься с ней можно будет по адресу: село Старое Барятино, улица Уфимская, 6.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье девушки.