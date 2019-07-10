Как в Башкирии живут белорусы

В небольшом селе Балтика Иглинского района Башкирии осела большая часть переселенцев из Беларуси. Они чтят свои традиции, проводят национальные праздники и приобщают к своей культуре детей. Сейчас в селе проживает около 1600 белорусов.

По последним данным переписи населения, на сегодняшнийдень в нашей республике насчитывается более 17,5 тысячи белорусов. Первые белорусские селения появились на территории Башкирии в конце XIX века. Здесь селились в основном выходцы из восточных и центральных районов Белоруссии. Их переселению способствовали отмена крепостного права в 1861 году, в результате чего крестьяне остались без земли, и Первая мировая война. Белорусы, переехавшие в Уфимскую губернию, занимались земледелием, животноводством, пчеловодством, охотой и рыбной ловлей. Местами компактного проживания белорусов и сейчас остаются территории Иглинского и северная часть Архангельского районов.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

С 1996 года в Балтике работает «Республиканский национально-культурный центр белорусов Башкортостана «Спадчына». Центр ставит своей главной задачей возрождение белорусского языка и культуры, сохранение добрососедства и дружбы со всеми народами республики.

- У нас здесь проходят тематические мероприятия по истории, культуре Белоруссии. С детьми изучаем всевозможные ремесла: резьба по дереву, ткачество, гончарное дело. В нашем музее представлены также предметы быта белорусов. У нас есть вышивка, рубахи, полотенца, вязаные скатерти, - рассказала «Комсомолке» Жанна Хализова, руководитель центра. – С бабушками мы тоже проводим спокойные тематические вечера, например, по национальной кухне, также по ремеслам, по поэтам, читаем стихи.

ПРАЗДНИК ИВАНА КУПАЛЫ

Чтят белорусы и праздники. В минувший выходной, 6 июля, в районе провели традиционный славянский праздник Ивана Купалы, пишет газета «Иглинские вести». Участников и гостей праздника ждали в этот день разнообразные выставки, игры, конкурсы и праздничный концерт от творческих коллективов сельсоветов.

Большим успехом пользовалась и выставка «Город мастеров». Творческие люди выставилисвои поделки из дерева и глины, вышитые картины, вязаные изделия и сладости. Тут же проходили мастер-классы по плетению венков и веников. Также можно было попробовать различные целебные настои и чай, узнать про душистые травы для чая. Гармонисты в конкурсе «Играй, гармонь» показали, как виртуозно они играют на всеми любимом инструменте. Гости праздника соревновались, водили хороводы, играли в народных забавах, слушали выступления фольклорных коллективов. Завершился праздник прыжками через костёр, спусканием венков на воду, фееричным фаер-шоу и дружным хороводом вокруг большого пламени огня.

Фото: Иглинские вести

Отметим, что Иван Купала издревле считался магическим днем. В старину верили, что в купальскую ночь цветет цветок папоротника, который открывает путь к местам, полным золота и драгоценностей. Также верили, что купальский костер очищает от недугов и напастей — достаточно было просто его перепрыгнуть. Особо купальскую ночь любили девушки — ведь это время гаданий на суженого и на свое будущее. Многие верили, что если незамужняя девушка опустит на воду венок, то он укажет путь к суженому. Если венок утонул или приплыл обратно к берегу, то в этом году замужества девушке не ждать. В тот день на поле близ села Балтика развернулось целое обрядовое празднество.

Соблюдались и условия плетения купальских венков. Оказывается, венок должен быть сплетен из 12 видов трав и цветов. Во время дефиле купальского венка конкурсантки рассказали о значении каждой травы, цветка или ленточки, которые, согласно поверьям, защитят от злых духов, привлекут в дом благополучие и достаток.

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

В школе села Балтика факультативно преподают белорусский язык. Бесплатные дополнительные занятия появились еще в 2001 году, посещают их, в основном,ученики начальных классов. По желанию, на урок могут прийти старшеклассники и взрослые люди.

- Занятия у нас проводятся два раза в неделю. В группе десять человек, ведь всем известно, что языковые группы большими быть не могут. На каждого ученика должно хватить времени и внимания, - рассказывает «Комсомолке» преподаватель Нина Рублик. – Дети с удовольствием изучают язык, поскольку почти все они имеют белорусские корни.

Возникают, конечно же, и трудности. В Башкирии не хватает учебников белорусского языка. Книги и методички были завезены в республику несколько лет назад и сейчас уже устарели. Найти новые учебники в нашем регионе непросто.

- Детишки научились читать на белорусском. Каждое занятие они пополняют свой словарный запас. Мы читаем сказки и рассказы, поем песни, читаем стихи и скороговорки. Раньше мы и диктанты писали. Но затем мы были вынуждены отказаться от этой практики - дети начали путаться и писать с ошибками на уроках русского языка, ведь языки очень схожи между собой. Из-за этого грамматику мы пропускаем и учим язык только устно, - продолжает учительница.

Занятия Нина Николаевна ведет в национальном белорусском костюме, рассказывая детям о происхождении нации и жизни белорусов.