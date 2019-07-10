Едем из Уфы на самое высокогорное озеро Южного Урала – Зюраткуль

Есть на Южном Урале прекрасное озеро Зюраткуль. Оно находится в живописном месте Челябинской области и притягивает туристов со всей России. Кроме озера здесь есть другие развлечения: можно подняться на хребет, погулять по мараловой ферме. «Комсомолка» подскажет, как доехать до национального парка «Зюраткуль»и где разместиться.

ЛЕГЕНДА ОЗЕРА

Зюраткуль считается самым высокогорным озером Южного Урала. Оно находится на территории Саткинского района Челябинской области на высоте 724 м над уровнем моря. В отличие от других горных озер, вода в Зюраткуле не столь прозрачная. Озеро чайного цвета, поскольку стекающие сюда ручьи берут начало в болотах. Глубина здесь небольшая – средняя около четырех метров, максимальная – 12. Поговаривают, что здесь от древних поселенцев сохранились остатки древних жилищ, скребки, каменные топоры, наконечники стрел, кремниевые и яшмовые поделки, обломки сосудов с орнаментом.

О происхождении озера существует прекрасная легенда. Много лет назад в этих краях жила красивая девушка Юрма. Многие богатые и знатные люди просили ее руки, но красавица всем отказывала и возвращала им их дорогие подарки. Как-то раз она разбила волшебное зеркало, которое ей подарил богатырь Семигор. Один из осколков улетел далеко в горы и превратился в красивое озеро.

Водоем действительно прекрасен – приехав однажды, вам захочется сюда возвращаться снова и снова. Зюраткуль находится в окружении пяти высоких хребтов и гор – Уреньги, Лукаша, Нургуша, Москаля и Зюраткуля.

Название Зюраткуль также можно перевести с башкирского как «сердце-озеро». Если смотреть на озерную гладь с одного из расположенных поблизости хребтов, оно действительно напоминает сердце.

ПОДНИМАЕМСЯ НА ХРЕБЕТ

Специалисты считают окрестности озера самыми экологически чистыми на территории Челябинской области.

Можно подняться на хребет Зюраткуль, чтобы полюбоваться видами сверху. На него ведет тропа длиной около восьми километров. Подняться на хребет довольно легко, особая подготовка не требуется – путь преодолеют даже старики и дети.

Хребет Зюраткуль – один из наиболее крупных и величественных горных кряжей в высокогорной части Южного Урала. Абсолютная высота над уровнем моря – 1175 метров. Хребет сложен из белых кварцитов и увенчан гигантскими останцами причудливой формы. В конце подъема встречаются «каменные поля» и «каменные реки» — курумы.

С вершины открываются шикарные виды

Отметим, что иногда гору закрывают из-за голодного медведя. Гуляет в поисках пищи зверь обычно в июне. В этом году хребет закрывали на две недели. Спасатели предупреждают, что при встрече с медведем нужно притвориться мертвым и лечь лицом вниз.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Экскурсия на мараловую ферму «Медвежья радость» понравится как взрослым, так и детям.

Марал – это подвид благородного оленя, один из самых крупных представителей семейства оленьих. Вес его может достигать 350 килограмм. Марал знаменит благодаря имеющим характерную форму окладистым рогам — пантам. Такое богатое украшение носят исключительно самцы. Рога начинают расти каждую весну и первое время имеют мягкую текстуру, напоминающую бархат. Внутри они заполнены кровью. Именно в этот период панты представляют наибольшую ценность, ведь в них содержится широкий спектр биологических веществ, обладающих сильными лечебными свойствами. Процедура срезания пантов происходит обычно в июне. Она абсолютно безболезненная и безвредная для марала. Вес одного рога может составлять от 6 до 10 килограмм.

Кстати, чудодейственные препараты, изготовленные на основе пантов, можно приобрести прямо на территории Зюраткульского мараловодческого хозяйства.

На фермепомимо маралов, привезенных с Алтая, живут полудикие олени, дикие кабаны, зайцы, вьетнамские свинки. Чтобы попасть на ферму, нужно купить билет на входе.

Маралов можно кормить с рук и фотографироваться с ними. Лакомства для них управляющие фермы предлагают бесплатно. Администраторы убедительно просят не делать резких движений с животным, ведь оно может испугаться.

Тропу на хребет осилит и стар, и млад

КАК ДОЕХАТЬ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Доехать до национального парка не составит труда, находится он в 250 километрах от Уфы.

По трассе М-5 Уфа-Челябинск нужно ехать в сторону Сатки, недалеко от города сворачиваем с трассы по указателю к Национальному парку Зюраткуль направо.

Проезжаем до поселка Магнитский, на окраине которого стоит шлагбаум - это въезд в парк. Оплачиваем вход тамже (100 рублей со взрослого, 50 с ребенка) и спустя 2 километра пути оказываемся у информационного щита: мараловодческое хозяйство «Медвежья радость». До парка вы еще не доехали – проезжаем ферму и едем еще минут 20-30 по грунтовой дороге.

Остановиться в национальном парке можно в палатке. Поставить ее можно у озера или у хребта. Есть также небольшой кемпинг с оборудованным душем и туалетом. Поставить палатку на его территории стоит 200-300 рублей.

Те, кто предпочитает комфорт, могут снять жилье; выбор здесь на любой вкус и кошелек. Забронировать можно отдельные домики с мангалом и баней на большую компанию, для семейных пар – есть отдельные номера, также можно остановиться в доме отдыха.

Координаты национального парка - N 54°55.588′; E 59°13.627′.