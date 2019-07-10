Радий Хабиров в прямом эфире подвел итоги девяти месяцев на посту главы Башкирии

В минувший понедельник Радий Хабиров пришел в студию радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и дал большое интервью ведущему Руслану Валиеву. Вместе с врио главы Башкирии они обсудили стартовавшую предвыборную кампанию, подвели предварительные итоги девяти месяцев Хабирова у власти и дали оценку сегодняшнему положению дел в республике.

ГДЕ РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ

- Скажите, где легче работается? В Красногорске, который вы возглавляли почти два года, или у нас в республике? – с места в карьер начал интервью Руслан Валиев.

- Мне никогда не давали курса молодого бойца, также как я никому его не даю. В первые дни на совещания в Красногорске мои коллеги сыпали аббревиатурами, смысл которых я не понимал. Это был довольно сложный начальный период, вникал во многие вещи, которые раньше были мне не ведомы. Конечно, сложнее в республике. Здесь и масштабы другие и ответственность другая. В Красногорске – это работа сугубо хозяйская. А в республике есть, в том числе и политические, - заявил врио главы Башкирии.

О ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВ РАЙОНОВ

- Главы муниципалитетов должны ли выбираться на всеобщих выборах – задал вопрос ведущий.

В ответ Радий Хабиров заявил, что в те годы, когда он работал в Администрации Президента России, был очевидцем того, как в некоторых районах глав выбирали прямым голосованием. В Башкирии такого никогда не было, но в других регионах страны примеры оказались отрицательными.

- Помню, в розыске находились сразу несколько глав крупных городов. Была парадоксальная ситуация, потому что мы не могли назначить туда нового главу, потому что они были всенародно избраны, - вспоминал Хабиров. – Любая система выборов должна отвечать тому уровню цивилизованности в регионе. Сейчас история с выборами в республике, я считаю, довольно адекватная.

О ВСЕМИРНОМ КУРУЛТАЕ БАШКИР

Недавно в республике состоялся V Всемирный Курултай башкир. Отметился он, в том числе, скандалом – во время пленарного заседания одного из делегатов вывели из зала под руки. Он требовал допустить на совещание общественного деятеля Фаиля Алчинова, которому отказали в мандате делегата.

- Насколько вообще актуальна деятельность Курултая башкир в современных реалиях? Как руководство региона взаимодействует с ним? – задал вопрос Руслан Валиев.

- В разное время национальные организации использовались для укрепления власти в республике. Для меня подобное категорически не допустимо. За девять месяцев на посту я не предпринимал ни одной попытки сформировать что-то под себя. При моих полномочиях я мог бы сформировать вокруг себя десять таких организаций. Я этого не делаю, и делать не буду, - отчеканил врио главы республики.

По его словам, Всемирный Курултай башкир – это в тоже время, важная организация. По мнению Хабирова, прошедший накануне съезд делегатов был по истине историческим. Все потому, что на нем не обсуждались политические вопросы.

- Ранее на одном из таких съездов обсуждался вопрос: называть руководителя республики президентом или нет. А я считаю, что есть более важные вопросы. Например, как башкирам мирно жить с другими народами в достатке и богатстве, как сохранить культуру и так далее, - подчеркнул Радий Хабиров.

Что касается скандала, произошедшего на съезде, врио главы республики был категоричен. По его словам, руководителя БОО «Башкорт» Фаиля Алчинова лишили мандата делегата. А поскольку полномочий у него не было, то и в зале заседания ему делать нечего.

О ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЕ В УФЕ

Также в прямом эфире «Эха Москвы в Уфе» Хабиров подвел предварительные итоги транспортной реформы в башкирской столице и ответил на злободневный вопрос: когда с улиц города пропадут ПАЗики и Газели.

- Не хотите ли вы постепенно прийти к московской модели транспорта? Чтобы без маленьких маршруток? – спросил Руслан Валиев.

- Не хочу, - ответил Хабиров. - Я не хочу убивать этот бизнес, я не хочу убивать частных перевозчиков. Я пытаюсь объяснить перевозчикам, чтобы они работали, но чтобы соответствовали тем требованиям, которые мы им предъявляем, - подчеркнул глава региона.

Судя по ответу Радия Хабирова, маршрутки с улиц Уфы не пропадут никогда.