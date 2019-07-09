Мошенники-«телефонисты»: как злоумышленники крадут деньги с банковских карт

Каждый день в полицейских сводках появляются истории о том, как тот или иной житель Башкирии попался на удочку телефонных мошенников. Раньше аферисты использовали сценарии с родственниками, то «мама, я попал в ДТП, нужны деньги», то «ваш сын угодит за решетку, если не сговоримся о сумме». Теперь на смену им пришли мошенники, которые звонят от имени банков. Эти умельцы представляются банковскими служащими, втираются в доверие и просят реквизиты вашей карты. Скажете их и можете распрощаться с деньгами…

Какие схемы чаще всего используют аферисты и главное, как мы можем защитить свои деньги, рассказали в Отделении-Национальном банке по РБ Банка России.

«По вашей карте проводится подозрительный платеж»

Поздним вечером в пятницу Михаил А. получил неожиданный звонок. Номер на смартфоне был знакомый – звонили из его банка. Мужской голос на том конце провода поприветствовал Михаила по имени и отчеству и осведомился, ему ли принадлежит карта с номером «ххх».

- Да, я владелец.

- По вашей карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму денег. Если операция осуществляется без вашего ведома, ее следует немедленно остановить.

- На крупную сумму?! Обязательно нужно остановить! Что делать? – запаниковал Михаил.

- Для приостановления операции нам нужны данные вашей карты, ПИН-код и одноразовый пароль, который придет вам в СМС, - отчеканил звонивший.

Перепуганный Михаил выполнил требования и только утром в субботу, отоспавшись как следует, осознал, что выдал секретную информацию по карте другому человеку. Открыл приложение банка на смартфоне – увы, на счету одни нули.

- Киберпреступники научились маскировать свои номера под официальные номера банков. Если вам поступил звонок с привычного банковского номера и некто, представившись сотрудником, запрашивают данные вашей карты, это всегда повод проявить бдительность. Чаще всего обманщики звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться, - объясняет Егор Михтанюк, заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Центрального банка РФ.

Чтобы вы поверили в легенду, мошенники обратятся к вам по имени и отчеству, назовут некоторые данные вашей карты. Увы, всю эту информацию легко добыть из разных источников.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Перво-наперво не впадайте в панику, уточните, кто именно вам звонит. После этого заверьте собеседника, что перезвоните позже. Положите трубку и наберите вручную официальный номер банка. Именно вручную, ведь в противном случае есть риск опять перезвонить мошенникам. Официальный номер банка можно найти на банковской карте или на сайте учреждения.

Когда дозвонитесь до горячей линии, попросите соединить вас с сотрудником, который вам звонил, и уточните, имели ли место подозрительные операции по карте.

Кстати, если банк выявит подозрительную транзакцию, он сам приостановит ее на срок до двух суток.

«Ваша карта заблокирована, для разблокировки нужен CVV-код»

На выходных в квартире Гульнары М. раздался звонок. Собеседник представился сотрудником службы техподдержки банка и заявил, что карта Гульнары была заблокирована. Чтобы вернуть доступ к счету, девушка должна сообщить ему номер своей карты, ПИН-код и CVC-/CVV-код.

- Я не уверена, что могу их назвать, это ведь секретные данные… - заколебалась Гульнара.

- Я настоятельно советую вам это сделать, в противном случае высок риск того, что деньги с вашей карты уйдут к мошенникам, - давил собеседник.

Его уверенный тон убедил девушку, она сообщила все коды и, конечно, открыла мошенникам доступ к счету.

- Злоумышленники хорошие психологи и умело давят на собеседника. Если человек колеблется или отказывается назвать секретные коды, ему угрожают, что деньги прямо сейчас уйдут к мошенникам, запугивают его. Настоящий сотрудник банка никогда не позволит себе такого и само собой не спросит у вас секретную информацию, такую как ПИН-код или CVC-/CVV-код, - объясняют в Нацбанке Башкирии.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Вешайте трубку и набирайте вручную официальный номер горячей линии банка, указанный на карте. Уточните у операторов, действительно ли ваша карта заблокирована и что нужно сделать, чтобы снять блокировку.

Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на горячую линию банка.

«С вашей карты списаны средства в размере…»

Утром Сергей В. проснулся от сигнала смски. Протерев глаза, он вчитался в текст сообщения. Суть его сводилась к тому, что с карты Сергея списана определенная сумма денег. Вот только он ничего не покупал, средства никуда не переводил и наличность он не снимал.

Очевидно, к карте Сергея получили доступ мошенники и хорошо еще, что он подключил оповещения об операциях.

ЧТО ДЕЛАТЬ

В такой ситуации нужно немедленно заблокировать карту, сообщить в банк по горячей линии о краже денег и написать в отделении банка заявление о несогласии с операцией.

- Сделать все это необходимо не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали, - пояснили в Нацбанке Башкирии.

Заблокировать карту можно

- через мобильное приложение банка;

- по телефону горячей линии (понадобятся ваши паспортные данные, кодовое слово или код из смс);

- через личный кабинет на сайте банка;

- по смс, обычно для этого надо отправить на короткий номер банка кодовое слово (например, «блокировка») и последние четыре цифры номера карты;

- в отделении банка.

Еще один нюанс: банк по закону обязан уведомлять вас обо всех операциях по карте. Способ уведомления прописан в вашем договоре, это могут быть смски, письма на электронный ящик и прочее.

- Если мошенники украли деньги с карты, а ваш банк не сообщил вам об операции, то по закону он обязан возместить потери. Даже если вы обнаружили кражу денег со счета не сразу, а через месяц или год после того, как она произошла, - объяснили в Нацбанке РБ.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Если клиент сам сообщит преступникам секретную информацию, которую нельзя разглашать, вернуть деньги через банк не получится. Поэтому стоит придерживаться основных правил безопасности, чтобы не поддаться на уловки мошенников и не потерять деньги: ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – код CVC/CVV, коды из смс и ПИН-коды.

5 советов, как защитить деньги на карте от мошенников:

1. Контролируйте операции по счету, чтобы сразу получать уведомления о каждой операции по карте. Это могут быть смс-сообщения или push-уведомления, так вы заметите утечку денег вовремя и успеете сообщить банку о краже.

2. Никому не сообщайте ПИН-код, CVC-/CVV-код (секретный код на оборотной стороне карты), срок действия карты и другую информацию.

3. Не позволяйте продавцам и официантам уносить карту из поля вашего зрения. Прикрывайте рукой клавиатуру терминала оплаты или банкомата, когда вводите пароль. Стоит также следить за тем, чтобы с камер наблюдения не было видно, как вы набираете ПИН-код.

4. Заходите только на проверенные сайты и никогда не кликайте по ссылкам из писем неизвестных «доброжелателей», из подозрительных СМС и прочих источников.

5. Перепроверяйте любую информацию о блокировке карты, отказе в проведении операции или других проблемах с картой. Для этого звоните на горячую линию банка. Телефон для экстренной связи указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка.