«Уже после первого занятия она стала совершенно другой»: уфимка записалась на тренинг, а попала в секту

На днях «КП-Уфа» опубликовала историю молодой женщины, чьи родители переживают, что она связалась с сектой. Ирина и Виктор Добрынины из Нефтекамска пожаловались, что их дочь стала странно себя вести – кричать и срываться на близких без повода, воровать деньги и золотые украшения, а потом и вовсе оборвала все контакты и запретила видеться со своей маленькой дочкой, в которой пожилые супруги души не чаяли. Подобные изменения в поведении дочери Добрынины связывают с психологическими тренингами, которые ранее посещала молодая женщина. Супруги полагают, что за красивым фасадом «личностного роста и внутренней гармонии» скрывается самая настоящая секта, и переживают, что могут потерять дочь и внучку навсегда.

Сразу же после публикации статьи в редакцию «Комсомольской правды - Уфа» пришло письмо от уфимки Эльмиры С. (здесь и далее имена изменены – ред.). Женщина рассказала, что ее близкая родственница также связалась с сектой, после чего стала агрессивной и неуправляемой, забыла о детях и муже и постоянно угрожает покончить с собой.

Как понять, когда за красивым названием «Личностный тренинг» скрывается секта, и что делать, если ваш близкий человек попал в зависимость от секты, разбиралась «КП-Уфа».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ГЛАЗА СТЕКЛЯННЫЕ, КРИЧИТ И ТОПАЕТ НОГАМИ»

Как рассказала Эльмира, ее родная сестра Анастасия давно увлекалась различными мотивационными тренингами и тетахилингом. Женщина преподавала английский язык, занималась частным репетиторством и даже достигла больших успехов на этом поприще: на занятия к Анастасии выстраивалась очередь. С личной жизнью у 32-летней уфимки тоже было все хорошо: любящий муж, дружная семья, двое маленьких детей.

- Сестра и раньше посещала бизнес-тренинги, поскольку хотела создать свой собственный бизнес, и ей очень понравилось, – рассказывает Эльмира. – А в мае она попала на тренинг к одному коучу, весьма известному в Башкирии и России. Эти тренинги направлены на личностный рост, саморазвитие. Уже после первого модуля она начала сильно меняться. Первым тревогу забил ее муж, когда заметил, что Настя не убирается в доме, не следит за детьми, стала раздражительная и нервная. Потом она начала посещать занятия второго модуля, и начался настоящий ад.

По рассказам родных, Анастасия стала уходить из дома ранним утром и возвращаться лишь ночью. Домашние дела стали в тягость, к детям женщина практически не подходила, с мужем избегала разговоров, зато кураторам звонила каждые 15 минут, отчитываясь за каждый свой шаг.

- На тренинги уезжала с утра и приезжала только в два часа ночи. Их там не кормили, разрешали только пить воду. Все разговоры тоже сводились только к этим занятиям, Настя утверждала, что только там она поняла, что такое настоящее счастье, а чем смысл ее жизни, и во всех своих бедах винила нас, родных, - вздыхает Эльмира. – Разговаривать с ней стало невозможно: глаза стеклянные, как у наркомана, истерит, топает ногами, кричит и никого не слушает. Сильно испортились отношения с мужем, ведь Настя и на нем постоянно срывалась.

«УГРОЖАЛА ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ»

Чтобы понять, что происходит с дочерью, мать Анастасии отправилась с ней на занятия. Как рассказала женщина, уже с порога сердце сжало тревожное предчувствие. Огромный арендованный зал, толпа людей – чересчур воодушевленных, со стеклянными глазами, у входа – чай, кофе, вода… Уже через полчаса после начала задания мать силой вывела дочь за руку из зала. По словам женщины, «эмоциональные качели», которые устраивали участникам, выдержит не каждая психика.

- Сначала Настя два часа кричала и билась в машине, а когда приехали домой, то заперлась там и голосила, что никого не хочет видеть, что покончит с собой, - с ужасом вспоминает сестра уфимки. – Муж как раз был в отъезде, детей я забрала к себе, так она даже про них и не вспомнила. Настя кричала, что мы, родные, виноваты во всех ее бедах, что мы тираны, не даем ей жить и развиваться. Что только на этом тренинге она узнала, что такое настоящее счастье.

Почти две недели родные не отходили ни на шаг от молодой женщины, переживая, что та может навредить себе или детям. Постепенно Анастасия отошла, стала снова заниматься детьми и домашними делами и даже вернулась к репетиторству. Эльмира пыталась поговорить с сестрой, объяснить, что этот тренинг может оказаться сектой, что проводят его псевдопсихологи, не имеющие даже профильного образования.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Настя лишь отмахнулась: мол, на первом же занятии их предупредили, что завистники распускают про них сплетни и клевету. Что все страшные истории про самоубийства и расстройство психики – полная чушь, которую придумали недалекие журналисты, - говорит Эльмира.

Сейчас родные переживают, что скоро должен начаться третий модуль, и весь этот кошмар начнется заново. Во-первых, это стоит огромных денег (около 40 тысяч рублей), во-вторых, Анастасия может все же исполнить свою угрозу и уйти из дома.

- Еще тогда ей предлагали уйти из семьи и жить в доме, который предоставляют организаторы. Мол, там она обретет свободу от деспотичных родителей и мужа, который ее не ценит и не понимает, - говорит Эльмира. – Чудом нам удалось уговорить ее остаться и не делать глупостей. Мы не знаем, что нам делать, к кому обращаться, чтобы вытащить Настю. Помогите нам советом – что делать в этой ситуации?

«НАШЛИ МЕРТВОЙ СРЕДИ РАЗВАЛИН»

В поисках информации о тренинге и его организаторах мы наткнулись на пару занятных публикаций. Например, в мае 2012 года в «КП-Уфа» выходила статья о 18-летней студентке из Уфы, которая покончила с собой после посещения подобного психологического тренинга. Алина А. окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет в УГАТУ. «Автоматом» закрыла зимнюю сессию, а на каникулах, чтобы развлечься, записалась на тренинг личностного роста.

Девушка покончила с собой в заброшенных развалинах, где раньше устраивала фотосессии

- После этих тренингов Алину было не узнать. Приезжала домой без сил, измотанная, молчаливая. Подолгу лежала на кровати и смотрела в одну точку, - рассказывала тогда мать погибшей девушки. - Дальше - хуже. Заявила, что бросит учебу – мол, никому диплом в наше время не нужен. Стала жаловаться на плохую память: «Выхожу из автобуса и не помню, куда шла».

Однажды Алина пропала: просто ушла из дома, никого не предупредив, не оставив даже записки. Родители подняли на уши весь город: полиция прочесала каждый закоулок, но девушки нигде не было. А через 10 дней Алина, как ни в чем не бывало, объявилась сама. Заявила, что ездила в Самару, жила там с гастарбайтерами, которые строили торговый центр. Матери же девушка рассказала, что вообще собиралась отправиться в Санкт-Петербург и там броситься под поезд, чтобы уж точно ее никто не нашел.

Перепуганная мать записала дочь к психологу, вроде все начало налаживаться, но уже через месяц Алина снова пропала. Нашли ее на следующий день в заброшенном поселке Новоалександровке – мертвой. Девушка покончила с собой среди развалин, в которых раньше устраивала фотосессии.

– До Новоалександровки из центра города ехать примерно час - за это время ведь можно передумать десять раз и поехать домой. Такое ощущение, будто ей задали программу, и она вела себя, как зомби! Да и столько целей у нее было, она так радовалась жизни! – рассказывала тогда «КП-Уфа» безутешная мать Алины.

Психолог, которая работала с девушкой, также очень была удивлена случившемся: ведь в тот роковой день они созванивались с Алиной, у нее был веселый голос, она охотно шла на разговор.

Насторожил родителей и договор, который они прочитали уже после смерти дочери. Алине запрещалось рассказывать кому-либо, что именно происходит на занятиях, также дочь обязалась привести с собой еще пару человек.

- Но это ведь тренинг, а не финансовая пирамида! Может, там просто занимались выкачиванием денег, туманя людям мозги? – до сих пор задается вопросом мать погибшей девушки.

«Я ПОНЯЛ ЖИЗНЬ»

Еще один случай самоубийства произошел в Уфе в начале 2015 года: 31-летний Александр Д. покончил с собой после посещения психологического тренинга, на который его пригласила гражданская жена. Отец погибшего Александра до сих пор не понимает, что могло толкнуть успешного мужчину, с хорошей работой, воспитывающего пятилетнего сынишку, решиться на такой страшный шаг.

Мужчину привела на тренинг его гражданская супруга

- Да эти тренинги его и угробили! – уверен родственник. - Он после них стал как шальной. То смеялся без причины, то вдруг лица на нем нет, будто состарился лет на десять. Работу бросил. Где брал деньги на дорогущие занятия, мы не знаем. Говорят, он на них тысяч 50 мог угрохать за это время.

Незадолго до смерти Александр потребовал от родителей переписать их квартиру на свою сожительницу, пригрозив в случае отказа покончить с собой. В тот роковой день мужчина предпринял первую попытку самоубийства, но в какой-то момент одумался и вызвал скорую помощь. А когда медики, оказав помощь, уехали, довел задуманное до конца, оставив лишь предсмертную записку: «Я просто не понял этой игры. Я понял жизнь».

Еще одному участнику этого психотренинга – 24-летнему Андрею Т. – повезло чуть больше. Успешный молодой человек с красным дипломом окончил университет и устроился на престижную должность в госслужбу. В 2011 году бывшая одногруппница пригласила Андрея на психотренинг, чтобы «повысить самооценку», и даже одолжила денег на занятия. А уже через два дня парень попытался покончить с собой.

- Прихожу домой, а сын стоит на подоконнике десятого этажа и уже шагает вперед. Слава Богу, что я успела подбежать! – вспоминала тогда мать уфимца.

После попытки суицида парень пролежал два месяца в психиатрической больнице. Врачи диагностировали у него серьезное психическое заболевание, которое, конечно, было и до тренинга, но именно жесткие методики, использующиеся на занятиях, стали «спусковым крючком», чтобы болезнь проявилась. Сейчас молодой человек живет на препаратах, а о работе в госслужбе пришлось забыть.

«ТВОИ РОДСТВЕННИКИ – ТИРАНЫ И ДЕСПОТЫ»

По всей видимости, Анастасия посещала те же (или аналогичные) психологические тренинги, после которых кто-то покончил с собой, а кто-то оказался в психиатрической больнице. Те же три «модули», те же занятия с раннего утра и до поздней ночи, когда человек, забывая про еду и сон, впитывает огромное количество информации. Те же уверения, что истинному счастью и внутренней свободе мешают родственники, тираны и деспоты, поэтому от них нужно максимально отгородиться, а лучше – жить отдельно и вообще не общаться. Та же увеличивающаяся от курса к курсу стоимость. Те же эмоциональное истощение и агрессия в адрес окружающих.

Основная и самая опасная техника, которая используется на подобных тренингах – «лайфспринг» (которая, кстати, запрещена в США и-за нескольких случаев суицида участников). Ее суть заключается в том, что на протяжении 12 часов (а порой и дольше) без еды и отдыха на человека обрушивается лавина информации, подчиняя и программируя его сознание. Из-за перегрузки человек становится заторможенным и крайне восприимчив к любым утверждениям, предлагаемым коучами. Новичку внушается, что он одинок и несчастен, и только на тренингах он может познать настоящее счастье, обрести свободу. Только среди своих единомышленников он может найти друзей и опору, и стать самим собой.

- Такие тренинги – крайне опасны, - считает уфимский сектовед Вадим Розенфельд. - Здесь есть все признаки секты. Например, культ лидера, вербовка, и самое главное — грубое воздействие на психику. Человека всячески пытаются отделить от реального мира, работы, семьи. Главная цель таких тренингов – заставить человека заплатить деньги.

«НЕ СТОИТ ИСКАТЬ СЕНСАЦИИ У НАС»

Конечно, мы не могли обратиться за комментарием к самому создателю и руководителю тренинг-центра. Тут стоит оговориться, что организация, которые родные пострадавших уфимцев винят в случившемся, официально закрылась еще четыре года назад, сейчас открыт новый учебный тренинг-центр, с новым названием, но прежними методиками.

- Не стоит искать сенсации у нас. На дворе 21 век, нас пятьсот раз проверяли – и ФСБ, и прокуратура, но ничего не обнаружили, - нервно отреагировал коуч. – Никакого суицида у нас никогда не было. Сейчас все валят на тренинги, особенно, если их ведут известные люди. У нас есть грамоты и благодарности, нашу программу проверяли независимые эксперты и психологи. Мы никогда не применяли никаких запрещенных методик. Напротив, за 13 лет работы создано 90 общественных проектов для города и республики.

Также коуч утверждает, что его тренинг-центр неоднократно путали с другой организацией, а что уж там происходило – он точно не ведает и за чужие методики не отвечает.

- Может, и есть, к сожалению, такие псевдотренеры и центры. Мы всегда отвечаем за качество. И тысячи выпускников, изменивших свою жизнь, подтвердят вам это, - уверен мужчина. - Повторюсь, никаких противозаконных действий я не вёл. Я патриот своей страны. Чту закон. Плачу налоги. Все проверки ничего не обнаружили.

КОМПЕТЕНТНО:

Комментирует Марат Нуртдинов, психоаналитик, доктор медицинских наук:

- Тоталитарные секты, типа саентологов, «Радостея», лайфспрингов, постулируют «личностный рост». Эти группы основаны на формировании массового психоза. То есть в группе человек переходит в состояние ребёнка. Детская психика работает на отличных от взрослых принципах. Самое ужасное, что в начале этой «работы» применяется техника психотравмы: на людей кричат, заставляют самораскрываться в группе, тем самым закрепляется зависимость от группы, а главное от лидера. Конечно, есть и «подсадные» утки. Не все выдерживают подобные психотехнологии. У меня много клиентов, в том числе высокого и очень высокого уровня дохода, у которых после подобных тренингов развились панические атаки, фобии, депрессия и психозы. В результате люди тратят огромные средства и время на восстановление психики. Все это оборачивается катастрофой, если у человека слабое Эго, тогда бывают суициды. У людей невысокого уровня доходов нет возможности психической реабилитации, и часто они уходят из социума. А сколько людей после тренинга переходят улицу в неположенном месте и погибают под колёсами - просто неизвестно…

КАК ОТЛИЧИТЬ ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ОТ СЕКТЫ

Как же отличить тренинг личностного роста, который безопасен для психики и жизни человека, от религиозных и коммерческих сект? Психолог Алиса Курамшина перечисляет основные признаки, которые должны вас насторожить, отправляясь на очередной тренинг.

- Если вы встречаете тренинг личностного роста:

- многоступенчатый, причём первая ступень если не бесплатная, то стоит гораздо меньше, чем последующие;

- где существует требование привлечь новых участников тренинга;

- где на самом тренинге то унижают, втаптывая в грязь, то вдохновляют до эйфории (устраивают «эмоциональные качели»);

- где вмешиваются в личную жизнь, пытаются её контролировать ежедневными отчётами и постоянным контактом с куратором;

- после ухода с тренинга вам продолжают звонить, предлагать свои услуги, причём делают это в навязчивой форме;

- если после тренинга жизнь резко меняется: человек перестает общаться с друзьями и родными, если они не разделяют его взглядов, уходит с работы, бросает семью.

В этих случаях есть риск, что это коммерческая секта. Причём важно учитывать именно совокупность признаков, поскольку каждый из них в отдельности может и не свидетельствовать против тренинга. Главное правило, когда вы идёте на тренинг, берите ответственность за изменения на себя, не складывайте её ни на кого. Берите то, что вам действительно нужно, от остального же, вызывающего недоверие, можете смело отказываться.