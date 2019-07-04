2019-07-04T19:27:23+03:00
Политика

Октябрьский район Уфы возглавил Сергей Плотников

Уроженец Демы получил пост после громкой отставки предшественника
Павел КРАЙНОВ
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Фото: телеканал «Вся Уфа»Фото: телеканал «Вся Уфа»
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На днях Октябрьский район башкирской столицы возглавил теперь уже бывший руководитель администрации Демского района Сергей Плотников. На такую смену кадров в мэрии Уфы решились после того, как предыдущий глава района Роберт Ахунов формально покинул пост по собственному желанию. На самом же деле он впал в немилость республиканских властей – на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии жестко отчитал его за грязь и строительный мусор во дворах.

Скандальная отставка Ахунова, которого Хабиров потребовал «отлучить» от госслужбы, позволила провести рокировку чиновников в районных администрациях. Кто станет новым Демским главой пока неизвестно, но в Октябрьском районе новый руководитель уже принялся за работу.

О своем назначении на новый пост Сергей Плотников сообщил на странице в социальной сети.

- Друзья! В моей трудовой биографии произошли изменения. Работу продолжаю в Октябрьском районе Уфы. Район для меня хорошо знаком - я живу здесь более 15 лет, хотя родился и вырос в Деме. С демцами не расстаюсь, я всегда открыт к общению и сотрудничеству. Впереди новые задачи, будем работать! – подчеркнул чиновник.

На следующий день после назначения Плотникова, жители Сипайлово с самого утра не могли поверить своим глазам. Во дворах началась массовая уборка тротуаров и детских площадок. Сотни коммунальщиков вышли на борьбу с мусором и грязью. Причем большинство из них прибыли из других районов Уфы – сипайловцы определили это по надписям на их спецовках.

Генеральную уборка дворов и улиц в Сипайлово городские власти объяснили тем, что работники ЖКХ приводят в порядок микрорайон к предстоящим Международным детским играм – 2019. Спортивный праздник пройдет в Уфе с 9 по 14 июля. Несколько видов соревнований пройдут на открытой воде на озере Кашкадан. Вот и стараются коммунальщики, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными гостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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