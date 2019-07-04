2019-07-04T14:45:20+03:00
Происшествия

В Уфе молодые парни создали бизнес на миллионы рублей: их офисы накрыла полиция

Сотрудники компании обещали своим клиентам баснословные доходы
Рустем АХУНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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В центре Уфы полицейские и сотрудники Росгвардии накрыли сразу несколько офисов брокеров.

По данным источника «КП-Уфа», предприимчивые молодые люди привлекали инвестиции от доверчивых уфимцев, предлагая им подзаработать на продаже акций. Клиентам они оказывали помощь в виде «кредитного плеча» - дополнительных средств для проведения сделок. Условие одно - нужно сходу вложить в биржу сумму в десятки тысяч долларов. Сами брокеры выступали в роли посредника. Разумеется, за услуги сотрудники компании брали свою часть от сделки. На сайте указана сумма – 0,05%.

Позже руководитель компании объяснил, что ничего противозаконного в деятельности его фирмы нет – она лишь оказывает консультационные услуги, соответственно, клиентов никто не заставляет покупать или продавать дорогие акции. Действовали брокеры сразу в нескольких городах страны – Уфе, Перми, Ростове-на-Дону, Москве, Краснодаре, Челябинске, Оренбурге и Санкт-Петербурге.

Известно, что офисы компании размещались в нескольких бизнес-центрах башкирской столицы по улицам Коммунистической и Ленина. По оперативным данным, из офисов изъяли 92 телефона и более 80 компьютеров. Судя по фотографиям, обустроены они были со вкусом – дорогая техника и мебель, расположение в центре города и красивые девушки среди персонала. Со всеми своими клиентами брокеры общались исключительно через интернет-мессенджеры.

Примечательно, что координировал действия группы 33-летний безработный уфимец. В квартире у молодого человека нашли 56 миллионов рублей наличными. Также у него изъяли ключи от двух элитных иномарок и спецсредства для прослушки.

Также стражи порядка наведались и к двум менеджерам компании. У них богатств было не так много – «всего» 2,3 миллиона на двоих. Любопытно, что директором брокерской фирмы числился 22-летний парень из Уфы.

Пока следователи не сумели подсчитать точную сумму ущерба - он исчисляется миллионами. Двух руководителей компании оставили на свободе под подпиской о невыезде. Еще двух молодых мужчин задержали. По факту мошенничества совершенного группой людей в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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