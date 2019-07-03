«Беда не приходит одна»: у жительницы Башкирии, похоронившей брата, через день сгорел дом

В Башкирии семья едва не погибла в пожаре и сейчас ютятся в летней беседке. Все случилось в ночь на 12 июня в селе Ишберда Баймакского района республики. В одноэтажном бревенчатом доме вспыхнула старая электропроводка, и за считанные минуты дом превратился в пылающий факел.

- В доме жили мы с мужем, наш 26-летний сын и двое моих братьев, один из которых – лежачий инвалид первой группы, - рассказывает хозяйка дома Найля Юнусова. – Недавно к нам приехали внуки на летние каникулы из Сургута. В ту ночь внучка плохо спала, все время ворочалась, и мой муж постоянно вставал, чтобы ее проведать. Около четырех часов ночи он заглянул к внучке, а потом вышел покурить на улицу и увидел, что дом горит. Я в спальне была, слышу – какой-то треск, ну, думаю, в деревне свадьбу празднуют, молодежь петарды запускает. А это оказалось, что шифер на крыше стрелять начал…

Оказалось, что загорелась проводка в летнем пристрое, как раз рядом с комнатой, где лежал 49-летний брат-инвалид Наили. Мужчина даже не смог позвать на помощь и тем более выйти из комнаты, но его успели вытащить.

Дом сгорел за считанные минуты

- Он у нас даже не встает, инвалид с самого рождения, - рассказывает Найля. – Когда мама умерла, я стала его опекуном. Сейчас очень нужен противопролежневый ортопедический матрас, старый сгорел, может, у кого лежит ненужный…

ЗА ДЕНЬ ДО ПОЖАРА ПОХОРОНИЛИ МЛАДШЕГО БРАТА

Домочадцы едва успели вынести из дома газовый баллон, чтобы избежать взрыва, а больше уже зайти не смогли. Все документы и личные вещи – все сгорело, да и сам дом превратился в обгоревшие развалины и восстановлению уже не подлежит.

- Пожарные приехали, когда уже дом догорал, вздыхает Найля. – Мы живем в 60 километрах от районного центра, в селе только пожарная помпа есть. А дом наш буквально за 7-8 минут полностью уже горел, только и оставалось смотреть и плакать.

От районной администрации помощи ждать не пришлось: выделили всего лишь лес для стройматериалов, но даже за него погорельцам пришлось выложить 85 тысяч – все свои сбережения с карт и те деньги, которые собрали неравнодушные односельчане.

- Беда не приходит одна. За день до этого мы похоронили моего младшего брата, - вздыхает женщина. – Такое горе, всего 41 год ему был, майор полиции. Что произошло - не знаем, врачи говорят, что оторвался тромб…

В ту ночь семья уже спала, когда вспыхнуло пламя

Сейчас погорельцы ютятся в летней кухне, беседке и бане. Семье нужно успеть отстроить дом до холодов, ведь зимой в беседке не прожить. Юнусовы уже начали заливать фундамент, но денег домочадцам катастрофически не хватает.

- Даже если сделать черновую отделку, просто возвести стены и крышу – минимум 300 тысяч понадобится. Откуда у нас такие деньги, последние на лес отдали, - едва не плачет женщина. – Страшно под старость остаться на улице, без крыши над головой.

Если вы хотите помочь семье погорельцев, можете сделать посильный вклад на карту Сбербанка 40817810006000254133 (получатель Найля Юнусова).