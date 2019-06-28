В Уфе волна мошенничества в интернете: советы, как не попасть на удочку

На днях в Уфе осудили 34-летнего местного жителя, обвиняемого в крупном мошенничестве. В суде было установлено, что с ноября 2016 по октябрь 2017 года мужчина на популярной интернет-площадке подавал объявления о продаже санок, колясок, электромобилей и других детских товаров. Он договаривался с покупателями и просил перечислить деньги на банковские карты своих знакомых, после чего переставал выходить на связь, а деньги тратил на личные нужды. Всего уфимец «развел» 153 покупателя на общую сумму более 3 млн рублей.

Такие истории уже давно для нашего региона не редкость. В МВД еженедельно подают десяток заявлений об интернет-мошенничестве. Это обратная сторона дистанционных покупок, которые в последнее время развиваются громадными темпами.

Возникает вопрос, какие действия нужно предпринимать, если сталкиваешься с некачественным товаром. Одно дело, когда вещь покупается в обычном магазине, куда можно пойти и призвать к ответу управляющего, и совсем другое – дистанционный интернет-магазин, до которого так просто не доберешься. Что же делать в таком случае?

Выбирайте с умом

В первую очередь, стоит пользоваться проверенными зарекомендовавшими себя ресурсами с хорошей репутацией. У них работает налаженная служба поддержки, которая поможет разрешить возникшую проблему.

Помните, что при покупке товаров через Интернет, ваши права точно так же защищаются Законом о защите прав потребителей, а именно его статьей 26.1, регулирующей правила продажи товаров дистанционным способом.

В соответствии с законом продавец обязан предоставить покупателю всю информацию о товаре, а именно его свойствах, качестве, сроке годности и гарантийном сроке, стоимости товара, стоимости и порядке доставки товара, о месте изготовления товара. Также продавец обязан предоставить информацию себе: точный адрес, полное наименование, реквизиты, на которые будет производиться оплата. Также на сайте должна быть указана информация о порядке и сроках возврата товара в случае, если он по каким-то причинам не подойдет.

Так что, если на сайте интернет-магазина нет полной и достоверной информации о товаре и продавце, обещаются небывалые скидки и акции, то лучше воздержитесь от покупок там, или хотя бы выбирайте метод оплаты при получении, когда вы сможете лично удостовериться в том, что вам пришел качественный товар.

Как и в какие сроки можно по закону вернуть товар, купленный через Интернет?

Тут стоит сразу разграничить причины, по которым вы возвращаете товар. Товары надлежащего качества, которые вы решили вернуть просто, потому что передумали, нашли что-то другое или у вас отпала в нем необходимость, вы можете вернуть в течение семи дней после передачи.

Обратите внимание, отсчет семидневного срока начинается только после того, как товар будет передан вам в руки. Если товар находится в пути или даже курьер его везет прямо сейчас вам домой, вы всё еще имеете право отказаться от него без объяснения причин. Если продавец уверяет вас, что это не по правилам, и вы обязанные его принять – не верьте, вас пытаются ввести в заблуждение. Пока вы не получили товар на руки – никаких претензий к вам быть не может.

Как вернуть качественный товар, купленный через Интернет

Обратите внимание, что вернуть товар надлежащего качества вы можете только в том случае, если сохранен его вид, свойства и имеется документ, подтверждающий факт и условия покупки товара.

Кроме того, вы не можете вернуть товар, относящийся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. № 924 к технически сложным товарам. В этот перечень входят, к примеру, компьютеры, телевизоры, холодильники и другая бытовая техника.

Также вы не имеете права вернуть товар, если он был произведен по вашему индивидуальному заказу специально для вас и может использоваться только вами. К этой категории может относиться специфическая одежда, сшитая под ваши габариты, деталь мебели, украшение, обувь, в общем, любой предмет, который может использоваться только вами и который продавец не сможет продать никому другому.

После того, как вы откажетесь от товара, продавец обязан в течение 10 дней вернуть вам деньги, если вы их уже заплатили. Единственный момент – в этом случае он имеет право вычесть из этой сумму стоимость доставки возращенного товара. Советуем, кстати, производить отказ от товара в письменной форме, а не по телефону, чтобы было проще установить срок возврата. Вернуть вам деньги продавец может наличными, почтовым переводом или на банковский счет.

Как вернуть некачественный товар, купленный через Интернет

Если вы обнаружили в товаре недостатки, то есть оказалось, что товар ненадлежащего качества, то вы имеете право вернуть его или потребовать замены, точно так же как в обычном магазине в течение 10 дней с момента предъявления.

В соответствии с Законом о защите прав потребителей вы можете потребовать:

устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление покупателем или третьим лицом;

- замены товара на аналогичный, той же марки;

- замены товара на товар другой марки с соответствующим перерасчетом цены;

- уменьшить стоимость товара с учетом выявленных недостатков;

- вернуть товар продавцу и получить свои деньги;

- устранить недостатки за счет продавца или производителя.

Кроме того, вы можете потребовать возмещения убытков, причиненных вам вследствие продажи некачественного товара, например отмены планов, причинения вреда здоровья, повреждения имущества в процессе использования некачественного товара.

Основной проблемой может стать тот факт, что продавец с большой долей вероятности будет отказываться от выполнения требований покупателя, утверждая, что в товаре нет недостатков, либо, что они якобы были причинены самим покупателем. В таком случае проводится экспертиза, при том, за счет продавца, как бы он не убеждал вас в обратном. Проводиться экспертиза должна в течение 10 дней с момента предъявления требования. Вы можете присутствовать при проведении экспертизы и проконтролировать ее. Если выяснится, что недостатки возникли не по вине продавца или производителя, то вам придется компенсировать все затраты на проведение экспертизы, транспортировку товара и его хранение.

К сожалению, очень часто бывает, что, несмотря на однозначные и ясные нормы законодательства о защите прав потребителей, продавцы стараются запутать покупателя, надавив на него. Не поддавайтесь давлению, четко осознавайте свои права и в случае необходимости обращайтесь в Госкомитет по торговле и ЗПП или к юристам.