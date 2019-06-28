Как быстро и дорого продать свою квартиру?

Сегодня мы обсудим самый злободневный вопрос каждого собственника, который решил продать свою недвижимость: «Как продать свою квартиру быстро и дорого?»

На старте продаж каждый собственник думает, что его квартира уникальна и будет пользоваться большим спросом среди покупателей, однако, когда он начинает продавать недвижимость, то сталкивается с тем, что его квартиру либо недооценивают, либо вообще не приходят смотреть жилье.

«В чем дело? Почему? У меня такая отличная квартира, а звонят только риелторы» – вопрошает продавец квартиры.

С помощью наших советов, вы сможете ответить на этот животрепещущий вопрос.

Любая вещь, предложенная на рынке, является товаром, недвижимость не является исключением. Если обратить внимание на рынок сбыта, то можно увидеть, что многие компании предлагают аналогичный товар по-разному. Причина разницы цен на аналогичные товары заключаются в предложении. Один продавец предлагает низкую цену, второй предлагает высокое качество, к которому прилагается высокая цена, а третий использует правильный маркетинговый план. Как правило, правильно спланированное предложение выигрывает среди всех. На него образуется спрос, что в свою очередь определяет высокую цену.

Наши советы – это правильный маркетинговый план, который в комплексе позволит вам продать недвижимость быстро и по максимально выгодной цене.

Принципы продажи недвижимости по системе «Центрального Агентства Недвижимости Домострой»:

1. Оценка недвижимости.

2. Предпродажная подготовка.

3. Подготовка материалов для рекламы.

4. Агрессивный маркетинг.

5. Организация приема входящих звонков.

6. Организация показа недвижимости.

7. Переговоры с потенциальным покупателем и сделка.

Шаг первый. Оценка своей недвижимости.

1. Шаг первый - оценка своей недвижимости

Важно правильно определить цену недвижимости, если предложить цену ниже рынка, то, скорее всего, вы быстро продадите недвижимость, однако вряд ли такая сделка будет выгодной для вас. Низкая цена отпугнет реального покупателя, а высокая цена соответственно будет неинтересна или попросту не попадет в поле зрения вашего потенциального покупателя. Правильная цена определяется профессиональным оценщиком или реальным покупателем, который заинтересован в вашей недвижимости. В итоге, реальную оценку вам могут предоставить два человека – это профессиональный оценщик и реальный заинтересованный покупатель.

Правильно

- Произвести оценку у профессионального оценщика;

- Провести английский аукцион (это аукцион на повышение цены, однако цена продажи, предложенная покупателем должна быть не менее суммы, указанной в отчете профессионального оценщика, вы вправе не продавать недвижимость, если ее цена ниже оценочной).

Неправильно

- Смотреть аналогичные объекты на досках объявлений;

- Спрашивать стоимость недвижимости у риелтора;

- Действовать по принципу: «Поставлю пока высокую, а там посмотрим».

Шаг второй. Предпродажная подготовка.

2. Шаг второй - предпродажная подготовка

Некоторые граждане вкладывают много денег в ремонт при подготовке недвижимости к продаже, однако это не всегда правильно. Достаточно просто сделать мелкий ремонт на сумму не более 25 000 рублей, убрать лишнюю мебель, которую уже давно пора отвезти на дачу, очистить балкон от житейского ненужного хлама. Не помешает привести в порядок подъезд и тамбур (подмести на этаже и лестнице пол, не забудьте про лифт, если таковой имеется).

В практике компании ЦАН «Домострой» присутствуют четкие советы, как при минимальных вложениях увеличить стоимость квартиры на 10-20%.

Правильно

- Минимум вложений для максимального дохода;

- Порядок в квартире;

- Порядок в подъезде.

Неправильно

- Дорогой предпродажный ремонт;

- Захламлённая мебелью и прочими вещами квартира;

- Исписанный и грязный подъезд.

Шаг третий. Подготовка материалов для рекламы.

3. Шаг третий - подготовка материалов для рекламы

Фотосъемка квартиры и обработка фотографий, создание короткого видеоролика и 3D-тура по квартире, составление продающего текста объявления – все это подготовка материалов для рекламы. От того, как вы его сделаете, зависит цена вашей квартиры, хорошая подготовка в комплексе поднимает стоимость недвижимости на 8%.

Плохие фотографии или наличие на фотографии лишних предметов занижают стоимость на 15% от рыночной цены. Самое лучшее решение в этом случае, нанять профессионального фотографа, который занимается интерьерной фотосъемкой, или даже видеооператора.

Текст объявления должен кратко описывать преимущества квартиры, а также должен содержать информацию о форме расчета и указание времени звонка и показов.

Правильно

- Профессиональная фотосъемка;

- Профессиональная видеосъемка;

- 3D -тур.

Неправильно

- Фото на телефон;

- Видео без обработки и продолжительностью более 3 минут;

- Фотография захламленной квартиры или части интерьера.

Продолжение читайте в нашем следующем материале, из которого вы узнаете всё про агрессивный маркетинг, организацию приема входящих звонков, правильную организацию показа недвижимости, переговоры с потенциальным покупателем и итоговую сделку.

Ринат Рафикович Кашапов, директор и основатель Центрального Агентства Недвижимости Домострой, вице-президент Международной Ассоциации Успешных Агентов, Советник собственников недвижимости и брокер аукционного метода продаж ответил на вопросы «Комсомолки».

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