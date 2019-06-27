«Убил моего сына и скрылся»: мама погибшего под трактором парня из Башкирии боится, что дело «замнут»

Вчера днем, 26 июня, в небольшом городе Белебей произошла страшная трагедия – 30-летний выпивший местный житель насмерть задавил на погрузчике 23-летнего парня, который чинил машину на обочине. Совершив преступление, злоумышленник скрылся с места ЧП, но позже его отыскали сотрудники полиции. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, но стражи порядка и так заметили – он был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло на улице Интернациональной. В одном из домов по этой улице проживал Павел Чупраков вместе со своей семьей – женой и ребенком. В тот день он ремонтировал свой старенький ВАЗ-2112, на котором работал в такси. Все произошло мгновенно – Павла от удара зажало своим же автомобилем и железными воротами. Был ли шанс спасти молодого отца, неизвестно. Приехавшая домой жена увидела страшную картину – окровавленное тело мужа лежало прямо у ворот.

Мужчину зажало машиной и железными воротами

- Паша, красивый, умный, добрый, отзывчивый – таким я запомню тебя навсегда. Ты был хорошим другом и семьянином, - скорбят по нему сельчане и друзья.

Виновником аварии оказался сын начальника паспортно-миграционной службы. Мать Павла надеется, что тот понесет наказание, и дело «не замнут».

Трактор и его владельца отыскали через пару часов

- Уважаемые жители города, я мама Чупракова Павла. Прошу вас поддержать нашу семью, чтоб сын начальника паспортного стола не остался безнаказанным. Он сегодня, 26 июня, в нетрезвом состоянии просто убил моего сына и скрылся с места преступления. Хотя мог вызвать скорую помощь, спасти моего сына, - написала Светлана в социальных сетях.

За совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека, ему грозит от двух до семи лет лишения свободы.