«Скрывать мне нечего!» - отец сбежавшей с 25 миллионами кассира рассказал об обысках у родственников

В деле пропавшей с 25 миллионами кассирши Луизы Хайруллиной, наконец, появились первые зацепки. Отец женщины заявил, что случайно обнаружил в своем гараже тот самый «Рено Дастер», на котором якобы семья укатила в неизвестном направлении. Полицейские немедленно изъяли иномарку для необходимых экспертиз, а также взяли образцы ДНК у близких родственников Хайруллиных. Вот только сам Рамиль Мулахметов говорит, что уже проверял гараж после исчезновения дочери – и автомобиля там не было!

«ПОНАЧАЛУ ДУМАЛ, ЧТО НЕ В СВОЙ ГАРАЖ ЗАШЕЛ»

Гараж отца Луизы находится на окраине города, по большей части там хранятся ненужные вещи и заготовки на зиму, поэтому часто заглядывать в гараж у мужчины нужды нет. Поэтому, когда 25 июня Рамиль Мулахметов заехал, чтобы забрать банки с соленьями и вареньем, то просто обомлел, увидев автомобиль «Рено Дастер», на котором, если верить полицейским сводкам, уехала его дочь с мужем и девочками.

- Я испугался поначалу, думал, что не в свой гараж зашел, - признается Рамиль Мулахметов.

В багажнике автомобиля оперативники нашли матрас, одеяла и подушки. Фото: скрин от ГТРК "Башкортостан"

Оправившись от шока, мужчина немедленно вызвал полицейских. Выяснилось, что в багажнике машины лежали постельные принадлежности – свернутый матрас, одеяла и подушки. Но самое удивительное, что отец Луизы приезжал сюда 29 мая (напомним, что сама женщина с семьей пропали 27 мая – ред.), но никакого автомобиля в гараже не было!

Сразу возникает вопрос, неужели Хайруллины какое-то время прятались в гараже, пока все думали, что семья сбежала с миллионами за границу? Или же где-то таились неподалеку, а потом незаметно пригнали автомобиль на хранение? Сейчас эту версию проверяют полицейские, которые осматривают иномарку и проводят необходимые экспертизы.

- Сотрудники полиции в результате обыска нашли автомобиль, которым могла пользоваться семья Хайруллиных. Экспертами и следователями проведен тщательный осмотр автомобиля. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата». Расследование уголовного дела и розыск подозреваемой и её семьи продолжаются, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также непонятно, почему гараж, принадлежащий близкому родственнику Луизы, вообще раньше не проверяли правоохранители. У Рамиля Мулахметова на это ответ простой.

- Они меня спрашивают, почему про гараж ничего не говорил? А я им в ответ: так вы про него и не спрашивали! Вот так вот и работают…

РОДСТВЕННИКИ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ?

За день до обнаружения автомобиля в доме отца Луизы Хайруллиной, а также матери и брата ее супруга проходили обыски. Полицейские искали блокноты и флешки, на которых могла быть хоть какая-то информация, способная помочь расследованию, а также взяли защечные соскобы у всех близких родственников, чтобы выявить образец ДНК.

- Для чего они (полицейские – ред.) берут анализы ДНК? В курс дела меня не вводят. Меня еще следователь спрашивает: а может, вам полиграф пройти? Я ему отвечаю – это мое право, проходить или нет, но скрывать мне точно нечего! – рассказывает «КП-Уфа» Рамиль Мулахметов.

Впрочем, как рассказал «КП-Уфа» собственный источник из следственных органов, брать образцы ДНК у родственников – обычная практика. Чаще всего это делается, чтобы потом проверять по базам неопознанные трупы.

- Просто представьте, что через два-три года найдут скелетированный труп, как его опознавать? Как раз по взятым ранее образцам ДНК, - говорит собеседник. – Или уже какое-то обезображенное тело нашли, и нужно проверить его личность.

Также вполне вероятна версия, что семью Хайруллиных где-то видели, что они где-то останавливались, тогда экспертам нужно будет сравнить найденные образцы (волосы, слюна, потожировые следы) с имеющимися образцами ДНК.