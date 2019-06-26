Шэжэрэ, ткачество, этно-украшения: как уфимская семья возрождает башкирские традиции

Численность башкир в мире составляет более двух миллионов человек, из них более миллиона человек проживают в Башкирии. Среди них есть такие, которые чтут свои традиции, называют детей исконно башкирскими именами, пропагандируют изучение родного языка и даже делают своими руками национальные украшения. Сегодня расскажем о многодетной семье Мифтахитдиновых.

«НЕ НАДО ТЕРЯТЬ СВОЮ КУЛЬТУРУ»

Оксана Мухаметжанова переехала в Уфу из деревни Малая Казакбаева Кунашакского района Челябинской области (ранее этот и Аргаяшский район принадлежали Башкирии – Прим.ред.) в детском возрасте. Сегодня она активистка, общественница и счастливая жена и мать. Она работает в гимназии Рами Гарипова заместителем директора по воспитательной работе, там же, где сама училась с 8 класса.

- После того, как мы стали частью Челябинской области, мы лишись башкирского телевидения, башкирских журналов и газет. Сохранилась разговорная речь, но возник диалект – он смешанный, в нем есть слова из татарского языка, из башкирского, - рассказывает Оксана свою историю. – С течением времени жители района стали забывать свои обычаи, традиции, язык. Все это мне очень не нравилось, я ведь с детства любила свой народ и язык.

Когда Оксана после окончания школы поступила в университет и стала развиваться в плане национальной культуры, глубже интересоваться историей своего народа.

- Я поняла, что не надо терять свою культуру и, самое главное, свой язык. Когда приезжала в гости в деревню, я разговаривала уже на чистом башкирском языке, позднее и родители отошли от диалекта, - продолжает женщина.

Оксана с гордостью носит башкирские украшения

Оксана с детства мечтала выйти замуж за настоящего башкира, назвать детей исконно башкирскими именами, рассказывать им о своем народе, учить языку и традициям. Так и сложилось – она встретила своего мужа Шагита. Сейчас супруги воспитывают троих детей – 12-летнего Батырьяна, 6-летнюю Ямилю, 11-месячного Малика.

Мать троих детей считает, что никто не должен стесняться своего языка. Будь ты татарин, башкир, узбек, таджик, русский, ты должен знать свой язык, историю и культуру.

«МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ДОЧЬ ПРОДОЛЖАЛА СЕМЕЙНУЮ ТРАДИЦИЮ»

Совсем недавно Оксана стала увлекаться созданием башкирских украшений. Как говорится, сам научился – других научи, и Оксана решила проводить мастер-классы по созданию таких украшений. Со слов башкирки, сейчас нагрудники становятся прекрасным дополнением повседневной одежды, особенно для тех, кто хочет внести некую этно-нотку в свой образ. Он изящно подчеркивает индивидуальность своей владелицы и становится «изюминкой» гардероба.Нагрудник идеально лежит на любой фигуре, струится,обволакивает, ощущается приятная тяжесть на груди.

- Поскольку в Челябинске тоже много башкир, впервые с бесплатным мастер-классом я поехала туда. В первую очередь, для того, чтобы они не стеснялись своего языка и традиций, надевали с гордостью этно-украшения. Хочется, чтобы больше народу возвращалось к нашим истокам. Второй мастер-класс я провела уже в Уфе. Почему бесплатно? На этих занятиях я заряжаюсь энергией и в то же время делюсь ей, хочу, чтобы у каждого была возможность попробовать себя в роли творителя. Беру деньги только за используемый на курсах материал, - говорит Оксана.

Бабушка Оксаны Зайтуна с маминой стороны занималась ткачеством. У нее был большой станок, на котором она делала половики. Оксана решила пойти по ее стопам – она купила такой станок и сейчас осваивает технику. В будущем планирует проводить мастер-классы и по нему, а еще мечтает, чтобы ее дочь Ямиля продолжила их семейную традицию.

Не раз Оксана проводила в своей родной деревне шэжэрэ-байрам (конкурс на лучшее составление родословной – Прим.ред.).Праздник родословной в этом году объединил более 100 человек. Каждый гость нашел что-то интересное для себя: изучали и фотографировали родословную, разглядывали изделия из меха и кожи, башкирские нагрудники и украшения. Особой популярностью пользовалась выставка с башкирскими национальными блюдами.

На фото Оксана с родной сестрой и племянницей

- Мы живем в такое время, что дети, молодежь, не знают своих предков, свои корни. В некоторых семьях родные друг с другом не общаются. Это неправильно, и шэжэрэ-байрам помогает объединить людей, сплотиться семье общей целью, - говорит башкирка. – Делая свое древо, многое узнала и для себя. Например, то, что в моей родословной есть такие красивые и необычные имена, как Душанбай, Азнабай, Гумар, Марьен, Ида. Заметно, как мы обрусели – в конце ветви встречаются уже и русские имена. Нация, как народ, постепенно теряется, и это печально.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Самое главное в жизни для Оксаны и ее супруга – это семья и воспитание детей. Дома у них такие законы – разговаривать только на башкирском языке, читать книги на родном языке. Старшие дети Оксаны и Шагита пошли в садик, не зная русского, к тому моменту они разговаривали только на башкирском языке. Зато спустя два дня выучили уже почти все русские слова.

- Детей также нужно приобщать к культуре. Если дома мулла читает аят(мельчайшая структурная единица Корана, обычно понимаемая как «стих» - Прим.ред.), нужно объяснить, что в это время нужно вести себя тихо, соблюдать тишину, не смеяться и не шуметь, проявлять терпение и уважение к мулле. В воспитании я обязательно ставлю уважение к старшему поколению, к ветеранам, - говорит Оксана.

С гордостью семья Мифтахитдиновых ежегодно участвует в патриотической акции «Бессмертный полк». Батырьян и Ямиля от начала до самого конца с гордостью несут портреты своих воевавших дедушек, как бы им не было тяжело.

- Я им говорю, что вам стоит пройтись по улице с плакатом? Они ведь бились несколько лет, чтобы мы жили в мирное время. Услышав эти слова, они собирают волю в кулак и идут до последнего, несмотря на то, что силы уже на исходе, - продолжает собеседница.

Оксана считает, что правительству республики стоит поддерживать такие семьи, которые несут культуру, язык, воспитание детей. Все начинается с семьи, уверена она. Будут крепкие и дружные семьи – будет сильная республика.

В этом году Мифтахитдиновы участвовали в конкурсе «Бери пример» и сняли видеоролик на вершине священного шихана Торатау. На кадрах они всей семьей идут на гору, а затем с ее вершины любуются башкирской землей. Оксана рассказала, что задумка у видеоролика была такая, что жизнь – это как идти в гору. Бывают нелегкие моменты, но всегда нужно держаться вместе и поддерживать друг друга, ведь самое ценное в этом мире – это семья.

Логично то, что Оксана убеждена, что дети в башкирских школах должны обязательно изучать башкирский язык.

- Мое мнение таково, что если находишься на территории Башкирии – ты должен знать язык. Удивляюсь родителям, которые жалуются на учителей, что их детей загружают «ненужным» предметом. Детям это не составит труда. В раннем возрасте они могут усвоить три или даже четыре языка. Мои дети, как губка, впитывают все новое. Мы отдыхали в Турции, и они так прониклись турецким языком, за все время отдыха выучили много слов, - говорит Оксана.