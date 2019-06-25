Как живут марийцы в Башкирии

Сегодня более 60 различных народов называют Башкирию своей малой Родиной. Среди них представители самых разных языковых групп, исповедующих все мировые религии. В этой статье мы расскажем, как в республике живут бывшие переселенцы с берегов Волги – марийцы.

КАК ОКАЗАЛИСЬ В БАШКИРИИ

Этот финно-угорский народ пришел на территорию Башкирии в начале 17 века. В то время только завершились так называемые Черемисские войны, в ходе которых русские войска Ивана Грозного завоевали все Поволжье. Некоторые марийцы, которых в летописях именовали черемисами, не пожелали становиться подданными Московского государства и приняли решение переселиться подальше на Восток. Со временем они расселились по северным и северо-западным районам нашей республики. Сегодня ученые этнографы выделяют марийское население Башкирии, Пермского края и Свердловской области в отдельную группу – лугово-восточные.

Первое упоминание черемисов относится к 6 веку нашей эры – тогда о предках современных марийцев написал историк Иордан. С тех самых пор марийцы играют заметную роль в истории всего Поволжья. В 13-15 веках территории, где они компактно проживали, входили сначала в состав Золотой Орды, а затем стали частью Казанского ханства. Спустя почти целое столетие многие представители этого народа оказались в Башкирии.

Большинство ученых считают, что причина, по которой некоторые марийцы покинули насиженные места и отправились в Прибелье, носит сугубо религиозный характер – Московское государство проводило политику насильственной христианизации народов Поволжья. Чтобы не попасть под пресс церкви, черемисы и решили отправиться туда, где ее власть была на тот момент еще слабой.

Священника в традиционной религии мари называют карт. Фото: Артур Салимов

Спустя несколько столетий традиционная вера марийцев, которую называют языческой, хотя это вовсе не так, стала приходить в упадок. Изменения коснулись и марийцев, проживающих в Башкирии.

ВЕРА И ТРАДИЦИИ

- За последние пять лет в республике можно наблюдать возрождение традиционной веры мари. Спустя более чем полувека усилиями местных жителей и картов, это как имамы у мусульман и священники у православных — посредники между человеком и Всевышним, вновь открываются священные рощи, отмечаются религиозные праздники, о которых впервые начали говорить даже на республиканском телевидении, - рассказывает жительница Башкирии Надежда Валитова.

Сегодня по численности марийцев Башкирия уступает лишь их исторической родине – Марий Эл и опережает четыре вместе взятых регионов России: Кировскую и Свердловскую области, Республику Татарстан и Удмуртскую Республику.

Долгое время представителей этого народа притесняли из-за их вероисповедания, в том числе и на территории нашей республики. Недавно ситуация стала меняться. Жители городов и сел Башкирии вновь стали собираться на религиозные праздники, проводить совместные молебны в священных рощах.

- Пожалуй, впервые за довольно долгое время марийцы обрели голос, вернули веру, спустя десятилетия гонений, притеснений, молчания. Их по-прежнему называют Последними язычниками Европы, сумевшими сохранить язык, древние традиции, культуру, - говорит представительница мари.

По словам Надежды Валитовой, в священных рощах почти полвека царило молчание. А сегодня даже в отдаленных марийских деревнях Башкирии во время национальных и религиозных праздников в кусото (так называются священные рощи) вновь зазвучали голоса и напевы.

Традиционную религию марийцев называют язычеством, хотя это определение нельзя назвать абсолютно точным. Да, у луговых мари, которые живут в Башкирии, в пантеоне значилось более 140 богов. Однако к концу 19 века языческие верования подверглись значительному влиянию монотеистических воззрений. Возможно, мари все еще считают язычниками из-за их отношения к силам природы, которые человек обязан почитать и уважать.

На сегодняшний день у луговых марийцев сложился культ Единого Бога - Тÿ Ош Поро Кугу Юмо (Единый Светлый Добрый Великий Бог).

Марийские религиозные праздники отмечаются в священных рощах - кусото. Фото: Артур Салимов

В КАКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ЖИВУТ

Две трети марийцев в Башкирии до сих пор живут в сельской местности — в основном, в северных и западных районах республики: в Бирском, Краснокамском, Калтасинском и Мишкинском районах проживают более 46 тысяч представителей этого народа. На западе Башкирии они расселены в 25 деревнях в Шаранском районе (4,9 тыс. человек), Бакалинском (928 человек.), Илишевском (877 человек) и Белебеевском (425 человек) районах. Для сравнения: во всей Оренбургской области насчитывается около 1,4 тысячи марийцев.

Более 35 % марийцев республики проживают в городской местности. Больше всего их в Нефтекамске (12,2 тыс. человек), Уфе (9,6 тыс. человек), Бирске (4,3 тыс. человек). От 1 до 1,6 тыс. человек – в Янауле, Октябрьском, Благовещенске и Туймазах, по нескольку сот человек в Салавате и Стерлитамаке.

Всего по данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории Башкирии проживало 105 829 человек.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- Если говорить о главных проблемах современных мари, нельзя не отметить, что сегодня в регионе по-прежнему недостаточно СМИ на марийском языке - есть лишь одна газета «Чолман». Нет полноценных программ на национальном языке на телевидении, а книги на марийском языке издаются преимущественно за пределами республики и малыми тиражами. На языке действительно стали говорить меньше, - сетует Надежда Валитова.

По ее словам, возможно, в лучшую сторону на это повлияет то, что в 2020 году село Мишкино, в котором проживают более 70% мари республики, названа культурной столицей финно-угорского мира. Победителя конкурса назвали во время национального праздника «С ан пайрем» или свадебный праздник, в деревне Шоруньжа (Унчо) в Республике Марий Эл, которая является столицей финно-угорского мира в 2019 году. Вместе с марийским селом в Башкирии на это звание претендовали две эстонские волости — Кихну, расположенная на острове в Балтийском море, и Виру-Нигула.

Марийские национальные костюмы отличаются яркими цветами. На фото: женщина в национальном костюме во время обрядового праздника Шорык Йол. Фото: Артур Салимов

Уже в следующем году в Мишкино запланированы несколько крупных мероприятий с национальным колоритом. Здесь, с 18 июля по 1 августа пройдут концерты Международного фестиваля «Фольклориада-2020», а в июне пройдет фестиваль-конкурс народного танца «Кандра», или «Серебряная веревочка». Не так давно это мероприятие попало в книгу рекордов Гиннесса по количеству участников. В эти дни в республику приедут гости из Венгрии, Эстонии, Норвегии, Финляндии, а также делегаты из регионов России.- Это значит, что в будущем году в райцентр Мишкинского района республики будет организована масштабная культурная программа, целью которой будет расширение взаимодействия финно-угорских народов, укрепление национальной идентичности, традиций, - говорит представительница мари.

Марийцы уже называют это своей большой победой и честью — представить традиции, культуру, искусство мари на мировом уроне, - действительно честь и большая ответственность для всего народа.