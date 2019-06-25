2019-06-25T12:22:12+03:00
Общество

Какой будет погода в Башкирии в июле 2019 года

По данным синоптиков, месяц будет жарким и в меру дождливым
Эльвина АПАРИНА
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Июль порадует жителей Башкирии жаркой погодойИюль порадует жителей Башкирии жаркой погодойФото: Алексей ФОКИН
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Июнь порадовал жителей Башкирии жаркими деньками. По данным синоптиков, хорошая погода ожидается и в июле. В июле 2019 года жара сохранится, настроение могут испортить разве что дожди. Да и они будут теплыми и кратковременными.

Первая неделя июля вряд ли подойдет для пляжного отдыха. По данным сервиса Gismeteo.ru, с 1 июля по 6 июля температура воздуха в среднем составит всего +24 градуса. Почти каждый день будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Зато можно отправиться в поход, покататься на велосипеде, попить кофе на вечерней прогулке. Только для последнего не забудьте накинуть на плечи ветровку.

Зато порадуют следующие две недели – самое время выбраться на пляж. Тридцатиградусная жара придет в Башкирию 8 июля и продержится целых десять дней. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью в среднем ожидается +16 градусов. Осадков в эти дни не будет, правда, время от времени солнце будет прятаться за облака.

Напомним, что в Уфе работают девять пляжей. Три из них расположены в Сипайлово, три в Инорсе, остальные в микрорайонах «Кооперативная поляна», Затон и Дема. Все они открыты с девяти часов утра, в каждой зоне отдыха у водоемов круглосуточно дежурят спасатели. На всех пляжах есть туалет, раздевалки, небольшие кафе, где можно подкрепиться и купить прохладительные напитки. Сотрудники МЧС убедительно просят не купаться в необорудованных местах. Также можно выбраться за город, недалеко от Уфы находятся такие озера, как Аслыкуль, Кандрыкуль, Голубое озеро, реки Инзер и Сим.

Дожди в регион вернутся 19 июля, вместе с ними упадет и температура воздуха. Но не спешите доставать теплые куртки и сапоги. Дожди будут кратковременные, температура воздуха составит 20 градусов со знаком «плюс».

Не забывайте поглядывать в телефон. МЧС регулярно предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и ураганах, которые могут настигнуть республику в июле.

В июне штормовой ветер сорвал крыши с нескольких зданий, а молния убила сельчанку.

Отметим, что это всего лишь предварительный прогноз метеорологов, и погода может измениться в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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