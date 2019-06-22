В Уфе прошел массовый парад в национальных костюмах

В Уфе 12 июня состоялся парад национальных костюмов. Он прошел по улице Заки Валиди от Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури до Уфимского амфитеатра к этно-парку «Ватан». В городе в тот день отмечали сразу несколько праздников: День России, День города и 265 лет со дня рождения Салавата Юлаева. Грандиозный красочный парад ознаменовал открытие Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

В Башкирии парад национальных костюмов первый раз состоялся в 2016 году. Тогда в шествии приняли участие свыше тысячи человек. В 2018 году их было еще больше. Интернациональная процессия попала в «Книгу рекордов России» как самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах, собравший 1192 человека.

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12 июня жители Уфы и всех районов республики вновь стянулись к историческому центру столицы, чтобы побить предыдущее достижение. И им это удалось: возле Башдрамтеатра, где стартовало шествие, собралась трехтысячная колонна в национальных костюмах практически всех народов, проживающих на территории республики: русские, башкиры, татары, чуваши, поляки, украинцы, эстонцы – здесь можно было встретить всех.

Изначально планировалось, что шествие стартует в 18:00, однако наплыв участников попросту не позволил уложиться в тайминг. Каждый желающий пройтись по центральной улице в своем национальном костюме должен был зарегистрироваться в здании Башкирского драматического театра, что и затягивало шествие. Площадь перед Башдрамтеатром буквально пестрила яркими красками. Могло показаться, что людей в разноцветных костюмах куда больше зрителей, журналистов и организаторов. Вокруг доносилось множество голосов и языков. Порой было сложно сосредоточить свой взгляд на одной точке – настолько окружающее пространство переливалось всеми возможными цветами. Всех этих людей объединяло одно важное свойство: они – часть многонациональной республики и одновременно свидетельство того, что, казалось бы, ничем не связанные, помимо территориальной принадлежности, народы в нужный момент способны объединиться и выступить одним целым.

– Наша республика многоциональна. Здесь проживает более 160 национальностей. У каждого народа есть свой костюм, национальный, красивый. Он пылится, лежит где-то там, но хотя бы один раз в год можно достать его, надеть и показать и себе, и народу, и жителям, насколько красив твой национальный костюм, – отметили организаторы фестиваля искусств «Сердце Евразии».

ШЕСТВИЕ СТАЛО МЕЖДУНАРОДНЫМ

Колонна была поделена на несколько групп. Шествие возглавляли юные наездницы в башкирских костюмах. За ними следовали стилизованные под башкирских лучников молодые люди. Далее – артисты Башкирского драматического театра и кураисты. Основная и самая многочисленная группа колонны состояла из порядка полутора тысяч жителей многонациональной республики. Замыкали шествие самые экзотические народы. Они представляли смежный фестиваль национальных культур «Бер млек-Содружество». День окончания этого фестиваля как раз пришелся к параду костюмов, и его участники сами изъявили желания принять в нем участие. Над ними развивались флаги десятка стран: Индии, Вьетнама, Сенегала, Чили, Шри-Ланки, Казахстана, Южной Кореи и других. Таким образом, шествие костюмов стало международным.

– Это большой и красивый проект, который мы проводим каждый год все с большим размахом. Мы всегда рады видеть среди коллективов простых жителей республики в костюмах своих предков, или в костюмах, сшитых своими руками. – приводит слова министра культуры Башкирии Амины Шафиковой издание «Культурный мир Башкортостана». – Принимать участие в подобном шествии – что-то невероятное, год назад, когда я шла в параде и была в хороводе, который попал в книгу рекордов России, я испытала чувства, которые невозможно передать. Идея фестиваля – почувствовать себя частью чего-то большого и позитивного,

Вся процессия сдвинулась с места около 19:00. Масштабная колонна людей направилась прямиком к Уфимскому амфитеатру. По обеим сторонам перекрытой от движения транспорта улицы Заки Валиди простирались еще две колонны – это были зрители шествия. Они фотографировали и снимали на видео торжественный парад, махали своим знакомым – участникам шествия. Едва ли в этом году Уфа собирала в одном месте такое огромное количество людей и камер.

Добравшись до «Конгрес-Холла», колонна плавно повернула налево в сторону парка «Ватан». Процессия медленно, но верно спустилась по серпантину к центру амфитеатра, чтобы не только стать самым массовым парадом в многонациональных костюмах, но и собраться в большой хоровод. На склоне амфитеатра и территории вокруг него шествие уже ожидали десятки тысяч человек.

Одновременно с хороводом, на сцене «Ватан» начался концерт, на котором выступала санкт-петербургская группа Ingervala. После гостей из северной столицы публику развлекал фестиваль-марафон «Песни России». Художественным руководителем марафона выступила народная артистка России Надежда Бабкина. Во второй половине программы на сцену вышла культовая российская рок-группа «Би-2». Фестиваль «Сердце Евразии» продлился еще четыре дня. Каждый раз он завершался красочным фейерверком.

Кстати

Всего парад собрал 2691 зарегистрированного участника. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Также стало известно, что самому юному участнику парада всего полтора года, а самый взрослый в этот самый день праздновал восьмидесятилетний юбилей.