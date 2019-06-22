Простите, простите! Башкирию захлестнула волна массовых публичных извинений

В Башкирии новый тренд - политики, общественники, жители все чаще стали извиняться перед друг другом.

ЯНВАРЬ

Впервые про публичные извинения в Башкирии заговорил еще Радий Хабиров. Это было в январе 2019 года, когда врио главы республики прокомментировал работу системы «Инцидент», которая отслеживает в интернете жалобы жителей региона на разные проблемы – от холодных зимой батарей до бездействия местных чиновников. Работу системы контролируют специальная группа чиновников правительства республики.

- Например, нахамили матери в поликлинике, ребенок не смог получить лечение. Она написала об этом в соцсетях. И еще несколько человек напишут тоже самое. Это инцидент, который показывает, что в больнице есть проблема, - объяснил Хабиров.

В итоге жалобу берут «на карандаш» в руководстве республики. Уже после чиновники контролируют решение сложившейся проблемы.

- Иногда проблему можно решить просто – банально извиниться перед человеком и сделать так, чтобы ситуация не повторилась, - цитирует Хабирова издание «Ведомости».

ФЕВРАЛЬ

Любопытно, что первопроходцем в извинениях стал сам врио главы республики. 18 февраля он решил попросить прощения у жителей Башкирии за «enfant terrible» из Зауралья – мэра Сибая Рустэма Афзалова, назвавшего митингующего жителя города «козлом и экскрементом».

- Вы совершили серьезную ошибку. Оскорблять человека нельзя. Я вместо вас извиняюсь, перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан, - обратился к мэру Хабиров.

Примечательно, что в мае 2019 года Афзалов получил из рук врио главы республики награду за общение с горожанами. Сам Хабиров объяснил, что вручил ее в качестве «аванса».

МАРТ

В марте 2019 года к флешмобу с извинениями подключился глава минздрава республики Максим Забелин. Он признал, что врачи «оказывают давление» на родственников пациентов с онкологией. Правда всплыла после опроса в соцсетях – 48% его участников отметили, что они недовольным качеством оказываемой помощи больным онкологическими заболеваниями.

Максим Забелин извинился перед пациентами, страдающими онкологиейФото: Рустем АХУНОВ

АПРЕЛЬ

Через месяц в республике решил публично извиниться еще один человек. Дело в том, что в начале апреля в Башкирии ввели поправки в закон об административных нарушениях. Касаются они парковки автомобилей на газонах. Тему начали активно освещать в СМИ. Неожиданно Радий Хабиров выложил в сеть видео с извинением одного из уфимских водителей, которого поймали за парковку в неположенном месте.

- Уважаемые жители Уфы. Извиняюсь за вчерашний инцидент, за то, что заехал на газон на своем «Mercedes». Я дико извиняюсь. Мне никто не звонил, никто не указывал. Я просто по-человечески, от чистого сердца хочу посадить деревья, - заявил молодой человек со сломанной ногой в своем видеообращении.

На заднем плане в этот момент его друзья высаживали маленькие елочки на том самом газоне, где их приятель недавно припарковал дорогую иномарку.

МАЙ

8 мая извиниться решил мэр Уфы Ульфат Мустафин. Градоначальник попросил прощения за транспортный коллапс, возникший из-за ремонта трассы Уфа-Аэропорт. Позже к его извинениям присоединился глава гокомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

Глава Госкомтранса извинился за коллапс на дорогахФото: Рустем АХУНОВ

21 мая начали извиняться обычные уфимцы. На этот раз прощения попросил уфимский волонтер и координатор поисков пропавших людей Павел Нестеров.

Дело в том, что ночью 21 мая столичные поисковики вышли на поиски школьника, пропавшего днем прошлого дня. К счастью, ребенка удалось найти и передать родителям. Мальчик не пострадал и отделался испугом. Вскоре после объявления радостной новости, власти города заявили, что они лично участвовали в поисках ребенка. Павел Нестеров, который посвятил волонтерской деятельности последние несколько лет жизни, заявил, что во время поисков не видел людей от властей. Свое обращение он опубликовал в соцсетях. Сообщение было весьма не скромным, что сразу же привлекло внимание СМИ.

Но вскоре после этого Нестеров решил удалить пост и извиниться.

- Представители мэрии действительно были на поисках. Народу было столько, что и не поймешь, кто есть кто. Просим прощения как у Радия Хабирова, так и у мэрии. Лично я был на эмоциях, - объяснил волонтер.

ИЮНЬ

Первый месяц лета ознаменовался периодом извинений творческих жителей республики.

Так, после выступления на фестивале «Сердце Евразии» решил извиниться популярный башкирский артист Радик Юльякшин. Накануне первая леди Башкирии Каринэ Хабирова возмутилась тому, что музыкант слишком долго выступал и не дал концертного времени остальным участникам праздника.

Радик Юльякшин извинился за слишком долгое выступление Фото: Марат Мулюков

- Если мое выступление с превышением временем на 13 минут показалось проявления неуважения к моему народу, прошу прощения у зрителей, - прокомментировал ситуацию Юльякшин.

Наконец, последним на момент написания статьи, стало публичное извинение уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева.

Художник высмеял картину, которую он заметил на въезде в Казань. Он нарисовал девушку легкого поведения в национальной татарской шапке и с блюдом чак-чака. На такой фарс обиделись жители соседней республики. Чуть не вспыхнул скандал. Дело дошло до того, что активисты решили обратиться в прокуратуру.

Вскоре в дело решил вмешаться лично Радий Хабиров. Он попросил Бузыкаева извиниться перед соседями. Художник, который до этого принципиально отказывался отвечать на требования, после совета все-таки решил принести публичные извинения.