«Живем от одной госпитализации до другой»: жительница Башкирии продала квартиру, чтобы спасти своего сына

Летом 2018 года у жительницы города Салават Альбины Тагировой заболел сын. У 12-летнего Камиля начались частые кровотечения из носа. Обеспокоенная мама повела ребенка в поликлинику, в которой педиатр заподозрил у него внутричерепное давление. В общем-то, довольно частое явление, поэтому никакой паники не было. Однако с течением короткого времени Камиль изменился: он похудел, ослаб и пожелтел, появились синяки под глазами. Осенью, после очередного обращения к педиатру, ребенка госпитализировали в местную инфекционную больницу.

Ни мама, ни её сын и отважная дочь даже не думают сдаваться.

– Ребёнок попал в реанимацию, – вспоминает мама мальчика, Альбина. - После чего с диагнозом криптогенный гепатит нас направили в Уфу. Там мы провели еще полтора месяца, обследовали ребёнка. Отправили анализы результаты курьером в Москву.

В итоге, Камилю поставили страшный составной диагноз: аутоимунный гепатит высокой степени активности, цирроз и рак печени четвертой стадии. И еще целый ворох сопутствующих диагнозов. Решение у этого жуткого перечня заболеваний может быть только одно – трансплантация печени.

Формальное согласие на проведение пересадки печени дали только в клинике Шумакова в Москве. Там Альбине объяснили, что для трансплантации необходим родственный донор, часть печени которого отдается реципиенту. Выбор был невелик. Женщина одна воспитывает Камиля и его 14-летнюю сестру Кадрию. Разумеется, как и любая мать, Альбина была готова пожертвовать собой, чтобы спасти сына, однако выяснилось, что у неё другая группа крови. Отец Камиля, который ушел из семьи, отказался принимать участие в спасении сына. В итоге оставался один вариант – дочь.

«Дочь сразу сказала, что донором будет она»

– Дочь сразу сказала, что донором будет она, – вспоминает Альбина. – Намеренно мы её к этому не вели.

Но и здесь женщина столкнулась с очередной преградой: в России донором может быть только лицо, достигшее 18 лет.

«НАМ ОТВЕТИЛИ: «ПОДОЖДИТЕ 4 ГОДА…»

– Все, что нам ответили: «Подождите 4 года…». 4 года – эта целая вечность для ребенка, которому ставят неутешительные прогнозы, – сокрушается Альбина Тагирова. – Жить в постоянном страхе, не спать ночами, каждый раз проверять дыхание своего ребенка, жить от одной госпитализации до следующей. Жизнь, состоящая из приема препаратов, расписанных поминутно.

Женщина уже было отчаялась. Но она в итоге собралась с мыслями и стала искать пути решения. Поскольку правовое поле не позволяет проводить операцию в России, Альбина подала заявки в заграничные клиники. Первый ответ поступил из Бельгии. Мать с нетерпением и оптимизмом ознакомилась с ним, но когда увидела стоимость операции, опешила – 128 тысяч долларов (более 8 миллионов рублей). Цены в других странах – Израиле и Турции – оказались еще выше. Отсеяв множество сверхдорогих предложений, женщине нужно было выбрать из двух.

– Встала дилемма между клиниками Кореи за 45 тысяч долларов и Индии за 40. Говорят, здоровье не купишь, но это цена жизни моего ребенка. Клиника в Ченнаи, Индия многопрофильная. Мировой лидер по количеству пересадок печени. Эта надежда и шанс моего сына на полноценную жизнь, – рассказывает Альбина.

НУЖНО СОБРАТЬ 2,7 МЛН РУБЛЕЙ

Было решено – Индия. Нужно собрать 2,7 миллиона рублей. Конечно, сумма уже не такая устрашающая, как в европейских клиниках, однако для матери, в одиночку воспитывающей двоих детей, неподъемная. Первым делом женщина обратилась в благотворительные фонды, большинство из которых отказало в помощи: они либо не специализировались на заболеваниях Камиля, либо не работали с заграничными клиниками, либо были завалены другими заявками. Какую-никакую поддержку Альбине оказывает только местный фонд, который организовал информационную рассылку по местному комбинату, благодаря чему работники предприятия сделали пожертвования.

Женщина решила открыть сбор денег. Она создала группу в «Вконтакте» и обнародовала реквизиты. Разумеется, ей также помогали друзья и родственники. Помощь оказывали образовательные учреждения, в которых ученики собирали и сдавали макулатуру. В заведениях общепита, парикмахерских и торговых точках в Салавате были установлены коробки для пожертвований на операцию Камилю. Операция – это еще не всё. После неё наступает реабилитационный период, который так же требует немалых вложений. По примерным подсчетам, потребуется еще около трёхсот тысяч рублей. Понимая, что одними пожертвованиями положения не исправить, Альбина пошла на крайние меры – она продала квартиру. Теперь семья живёт у её родителей.

– Наш Камилек очень хочет выздороветь, вернуться в школу, хочет гонять футбол со своими друзьями, как и прежде, – говорит с нежностью мама ребенка. – Камиль очень любит лошадей, каждый день спрашивает, когда же он сможет поехать в деревню ухаживать за лошадьми, кататься верхом. Камилек большой молодец, настрой у него боевой. Я очень надеюсь, что вместе мы сумеем преодолеть все трудности.

Камиль и его семья нуждаются в помощи. На сегодняшний день собрано меньше половины стоимости лечения. Вы можете поучаствовать в спасении мальчика, переведя любую сумму на один из нижеуказанных счетов.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

5469 0600 2877 4211 – карта «Сбербанк» на имя Сулейманова Кадрия Рустамовна (донор). Карта привязана к номеру телефона 8-927-086-83-50;

5489 9933 5158 6875 – карта «Газпромбанк» Тагирова Альбина Раилевна (мама).