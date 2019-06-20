Учительница из Уфы хотела устроиться на работу, а попала в Китай

Камилле Бадаевой 29 лет, она родилась в Уфе и жила здесь всю жизнь: работала учителем по музыке с 16 лет, потом вышла замуж, родила сына. Но семейная жизнь не задалась, и супруги приняли решение разойтись. В какой-то момент Камила решила, что пора менять жизнь полностью – работа в школе уже поднадоела, кругом бумажки да нервотрепка, а также появилось стремление уехать в город мечты – в Санкт-Петербург. Но, по счастливой случайности (или наоборот), вместо Питера Камилла устраивается на работу в Пекин. Как она там оказалась, каких девушек любят китайцы, и как здесь чтут Александра Пушкина, Камилла рассказала корреспонденту «Комсомолки».

ОТПРАВИЛА РЕЗЮМЕ В ПИТЕР – ПОПАЛА В КИТАЙ

- Я отправила резюме в Петербург в одну компанию, в которой искали баяниста. Сама я не баянист, играть не умею на инструменте, до сих пор не пойму, зачем я это сделала, - смеется Камилла. – В день увольнения из школы мне как раз перезвонили с нового места работы и сказали, что я им подхожу. Сказать, что я обрадовалась – ничего не сказать! Подумала, это точно знак, надо ехать. Они попросили прислать видео, как я пою. Я, конечно, хорошо пою для учителя музыки, но для певицы – этого мало.

Уфимка решила спеть «Катюшу», сняла видео с разных ракурсов и отправила. К удивлению Камиллы – им понравилось! Такого исхода девушка даже не ожидала. Затем попросили прислать фотографии, и в конечном итоге женщине назначили собеседование с директором. Согласование Камиллы на столь творческую роль длилось почти месяц, за это время она успела осуществить свою мечту – съездить на Байкал. И вот он чудо, она услышала заветные слова:«Приезжайте, мы вас ждем в Петербурге».

Камилла оставила сына его отцу и решила съездить «на разведку», а, если все сложится, переехать на ПМЖ. Приехав, она была немного шокирована – оказалось, что организация заключает договоры с зарубежными странами и отправляет своих сотрудников работать за рубеж. Так, удивительным образом уфимка оказалась в Пекине, куда ехать она не планировала в ближайшие лет 10 точно! В ее обязанности входило работать в ресторанах, петь песни. Перелет, проживание, жилье на время работы – все оплачивали китайцы сами.

ПО ПРИЕЗДУ ОКАЗАЛАСЬ НЕ НУЖНА

Камилла с детства любила приключения, и к очередной поездке относилась как к интересному опыту. Только вот по приезду в Пекин выяснилось, что она здесь никому и не нужна, музыканты набраны в достаточном количестве.

- Я была поражена! Они готовы тратить деньги на «новых» сотрудников при этом сами не зная того, что набор уже закрыт. Они попросту не умеют друг с другом разговаривать и договариваться, - удивляется Камилла.

Но сразу Камиллу увольнять не стали, она поработала с певицей, они пели в лучших ресторанах страны дуэтом. Только вот ее коллега не горела желанием работать с Камиллой – и гонорары приходилось пополам делить, и внимание посетителей. Жила уфимка в съемной квартире, которую сняли для девушек, приехавших работать в Китай. Расположена она была в спальном районе Шуньи – кругом жилые дома, магазины, детские сады. Ничего интересного, как говорит она сама.

Женщина говорит, что из-за своей внешности сливалась с китайцами

- Все это время, пока работала, я замечала, что эти китайские начальники косятся на меня, опускают глаза. Поняла одно – они не решительные и не могут признаться в том, что мне пора домой в Россию. Целых четыре дня они не могли прямо сказать, что я им не нужна. Можно сказать, я сама с них эту фразу вытянула. Но поступили они добросовестно – дали денег за четыре рабочих дня, 25 тысяч рублей, купили билеты до Петербурга, - смеется Камилла.

ПРОЖИЛА 12 ДНЕЙ В ПЕКИНЕ БЕСПЛАТНО

Всего Камилла находилась в Китае 12 дней – за это время она успела попробовать местную кухню, погулять в центре Пекина, посмотреть, как живут китайцы и даже нашла… русский борщ! Как же радовалась она при виде в меню одного из ресторанов родную пищу. Признается, даже испытала гастрономический оргазм!

Съев в Китае русский борщ, признается, испытала гастрономический оргазм!

- А знали бы вы, сколько едят китайцы! Первое, второе, третье, еще десерт какой-то странный. А порции, а порции! Нам такие даже не снились. Одного понять не могу, они там все так много едят, и никто не толстеет, - говорит Камилла. – Поделились бы хоть секретом!

Признается уфимка, что ее внешность китайцев не интересует. Если русская – то должна быть блондинка с голубыми большими глазами. Таким туристкам проходу не дают – и знакомиться пытаются с ними, и фотографируются. Для китайцев такая внешность – в диковинку.

- Я же татарка, темненькая, кажется, я с ними слилась в толпе, - говорит уфимка.

ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА ВСЕМ ГОРОДОМ

Но больше всего запомнилось Камилле, как в Пекине праздновали день рождения Александра Сергеевича Пушкина в русском литературном ресторане «Пушкин». Уфимка была удивлена, как здесь почитают русского поэта и писателя! Празднование его 220-летия длилось несколько часов.

- Я постеснялась снять на видео, как китайцы читают нашего светилу слова. Но по интонации – это было очень и очень эмоционально. Я была в шоке, они выходили на сцену, вставали рядом с цветами и портретом Пушкина и читали его произведения на китайском языке. Даже на китайском его стихи звучат поэтично, - говорит Камилла. – Некоторые китайцы выходили и пытались читать их на русском, хоть и ломаном, но даже это было феерично! Энергетика в стенах ресторана стояла мощная.

Снимать такое большое мероприятие приехало даже местное телевидение, были приглашены почетные гости.

День рождения Пушкина в Китае запомнится для нее на всю жизнь

- У меня было техническое задание – подготовить песню про Пушкина или на его стихи. Романсы на его стихи я бы даже в страшном сне не рискнула разучить. Нашла выход из положения – решила исполнить цыганскую песню «Цыгане шумною толпою по Бессарабию идут». Весь вечер учила её, слова эти не запоминались совсем. Видимо, от жары и страха перед публикой, котелок плохо варит, шесть строчек запомнить не может. Так вот, вышла я, начала петь и понимаю, что все словечки то и улетучились... Голова пустая. Ничего не оставалось, как сочинять на ходу в соответствии с основным смыслом. Но, китайцам понравилось. После неё меня попросили на бис, я спела A'capella «Ох, и тепла». А потом даже подошёл дядя китаец, и на хорошем русском сказал, что я прекрасно танцую и великолепно просто потрясающе удивительно пою, - вспоминает Камилла.

На мероприятие на ней был надет русский народный костюм. Он сделал ее «суперзвездой» для всех местных фотографов и гостей.

Так и завершилась китайская сказка для Камиллы.

– Все знакомые меня жалеют, говорят, бедная, тебя уволили. А мне смешно от этого – я ведь и не планировала там работать, просто так вышло! Пока пытаюсь понять, для чего мне этот знак был дан, - улыбается девушка.

В школу возвращаться Камилла однозначно не хочет. После этой поездки она перестала «планировать жизнь» - как будет, так и будет. Один урок она выучила точно – все приходит тогда, когда это нужно. Сейчас она занимается ребенком, отдыхает от городской суеты в деревне. Позднее снова хочет попытать судьбу и найти работу в северной столице.