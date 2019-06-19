Как жителям Башкирии не попасться на удочку мошенников

Никто из жителей Башкирии, к сожалению, не застрахован от встречи с мошенниками. Время от времени сотрудники полиции задерживают злоумышленников, но полностью искоренить это зло пока не удается. Сегодня жизнь преступникам значительно облегчают технические новинки и возможности мировой паутины. Чтобы обезопасить себя и свою семью, каждый из нас должен быть юридически подкован и знаком с методами их «работы».

- Технический прогресс не стоит на месте. С повсеместным внедрением в нашу жизнь интернета и безналичного расчета, появляются и новые способы хищения денег, - говорит замначальника уголовного розыска МВД по Башкирии Алексей Солодянкин. - Мошенники активно пользуются техническими новинками при совершении преступлений. Всего же в республике на данный момент почти каждое десятое преступление – это мошенничество в той или иной форме. Основная часть их совершается дистанционно.

По словам Алексея Солодянкина, с начала года в Башкирии количество зарегистрированных фактов мошенничества выросло на 26%. При этом сотрудники полиции за это же время раскрыли более 400 преступлений.

-В основном мошенники действуют в сети интернет – в этом году мы зарегистрировали 774 случая. Второй по популярности способ мошенничества – использование сотовой связи. С начала года полицейскими выявлено 527 подобных фактов, - подчеркнул замначальника уголовного розыска МВД по Башкирии.

КАК ОБМАНЫВАЮТ

Сотрудники полиции разъясняют, что чаще всего мошенники прикрываются возможностями анонимности в сети. Самые распространенные случаи обмана в интернете – покупка, продажа или возврат найденных вещей. Делается это через всевозможные сайты бесплатных объявлений или социальные сети. Там же преступники постоянно предлагают получить некие услуги, например, получить кредит, устроиться на работу, получить юридическую помощь.

Мошенники продолжают осваивать современные технологииФото: Михаил ФРОЛОВ

Не последнее место в этих схемах занимают взломы страниц в соцсетях. Любому пользователю может внезапно прийти сообщение от знакомого или родственника, где просит одолжить ему денег. Сотрудники полиции предостерегают жителей республики от таких опрометчивых шагов и предлагают на всякий случай связаться с просителем другим способом.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, мошенники не гнушаются выманивать деньги в том числе, у пожилых людей. Часто это происходит по телефону. Например, вам звонят якобы сотрудники ГИБДД и утверждают, что ваш сын или внук насмерть сбил человека на машине. Чтобы он мог избежать наказания, нужно передать крупную сумму денег.

- Ни в коем случае не выполняйте этих требований! В такой ситуации лучше всего завершить разговор и связаться со своим родственником. Мы призываем всех неравнодушных жителей республики рассказать своим мамам и бабушкам о таком способе мошенничества, - говорит представитель МВД по Башкирии Максим Родионов.

Кроме того, преступники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Башкирии и выманивают у них деньги «старым», контактным способом. Всего с начала года полицейские зарегистрировали 450 таких случаев.

- К ним относится «снятие порчи» за баснословные деньги, и липовые соцработники, которые проникают в квартиры к пожилым людям и крадут у них все сбережения или заменяют «старые» купюры на «новые», - рассказывают полицейские.

Новый вид мошенничества, появившийся относительно недавно – звонок от имени банковских работников. На том конце провода с вами, якобы, говорит сотрудник службы безопасности банка. Он сообщает, что ваш счет подвергся атаке мошенников и нужно срочно перевести остаток денег на другой. Якобы, чтобы вырвать сбережения из лап мошенников. Для этого нужно самую малость – сообщить им свои личные данные: ФИО, номер банковской карты, включая три цифры на обороте и тому подобное. Этого делать категорически нельзя!

С начала 2019 года в Башкирии полицейские приняли 350 заявлений о мошенничестве с использованием услуги «мобильный банк». Во всех подобных случаях злоумышленникам удавалось получить доступ к этому приложению и беспрепятственно похитить деньги у владельца карты. В том числе, совсем недавно распространился новый вид подобного мошенничества – вам на телефон приходит смс с вредоносной ссылкой, перейдя по которой, преступники получают доступ к вашему паролю.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

- Чтобы не стать жертвой злоумышленников, в первую очередь, не следует доверяться незнакомым или малознакомым людям. Как правило, такие преступления начинаются с улицы. Например, подходят к бабушкам на улице и спрашивают о состоянии здоровья. Начинают всячески убеждать их, что у них какая-нибудь болезнь или порча. В конечном итоге эти люди попадают к пожилым людям в квартиру, где делают вид, что снимают порчу, - говорит замначальника уголовного розыска МВД по Башкирии.

Сотрудники полиции напоминают: если к вам или вашим родителям пришли люди, которые представляются, например, сотрудниками пенсионного фонда или из соцзащиты, необходимо потребовать у них удостоверение. Также вы можете позвонить по телефону горячей линии в ту самую организацию, откуда, якобы, пришли эти «сотрудники». Если к вам действительно должны прийти их представители, то оператор это подтвердит.

к банковским картам следует относиться бережноФото: Александр ГЛУЗ

- Даже внешний вид человека может дать понять, что перед вами – мошенник. А если этот человек еще и отказывается представляться и называть имя и фамилию, то достаточно позвонить по номеру 02. Мы незамедлительно среагируем, - подчеркивает Алексей Солодянкин.

Представитель МВД по Башкирии Максим Родионов отмечает, довольно часто жертвой мошенников становятся пожилые люди. Самый простой способ обезопасить себя от них – не оставаться с ними наедине.

- Хотелось бы напомнить, что когда в квартиру к вам или вашим родителям, бабушкам и дедушкам приходят странные люди и представляются работниками различных служб, не стоит теряться. Лучше позвонить в дверь к соседям и позвать их – чтобы переговоры с этими людьми не проходили один на один. Если же требуются какие-то деньги, тогда лучше сразу позвонить родственникам. Когда в разговор между жуликом и потерпевшим вмешивается третье лицо, то преступнику уже сложнее осуществить свой замысел, - говорит он.

- Раскрываемость преступлений, совершенных бесконтактным способом, на данный момент составляет порядка 20%. – заявил замначальника уголовного розыска МВД по Башкирии. – Раскрыть подобное преступление возможно, если вовремя провести комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В этой сфере нам еще есть к чему стремиться, но и наши сотрудники не стоят на месте – они постоянно совершенствуют свои навыки борьбы с мошенниками. В свою очередь, гражданам тоже стоит быть бдительными.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Один из примеров интернет-мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. В феврале этого года в полицию города Октябрьский обратились двое местных жителей – мужчина и женщина. По их словам, они стали жертвами мошеннических действий в мировой паутине.

В беседе с полицейскими потерпевшие сообщили, что все началось с попытки купить мобильный телефон на сайте бесплатных объявлений в интернете. Мобильный стоил всего 9 тысяч рублей, хотя относился к категории очень дорогих гаджетов. Покупатели связались с продавцом по указанному в объявлении номеру. Девушка с милым голосом попросила их перечислить задаток за товар ей на банковскую карту.

Мужчина перечислил мошеннице пять тысяч рублей, а женщина – семь. После перевода денег, «продавец» перестала выходить на связь. Поняв, что их обманули, жители Октябрьского обратились в полицию.

В результате грамотно организованных розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей оказалась 28-летняя местная жительница. Свою вину она полностью признала.