Посреди поля в Башкирии экстренно сел самолет с французами

Вынужденную посадку в Башкирии совершил легкомоторный самолет сегодня днём, 19 июня.

Согласно информации МЧС по республике, сообщение о приземлении летательного аппарата им пришло от диспетчера авиационного координационного центра поиска и спасания в Самаре. В соседнем регионе уточнили, что приземлилось воздушное судно на границе Татышлинского района, в 17 км от города Янаул и 4 км от поселка Куеда Пермского края.

– На место посадки выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава, а также медики и полицейские, – рассказали в МЧС.

Спустя полтора часа после сообщения о вынужденной посадке, в 15:25, экстренные службы нашли самолет в чистом поле. На борту находилось 2 летчика из Франции. Они возвращались с казанского фестиваля «Red Bull Air Race» в аэропорт Екатеринбурга. К счастью, история закончилась хорошо: ни воздушное судно, ни его экипаж не получили повреждений.

По предварительной оценке случившегося, у летательного аппарата повредился радиатор, из-за чего давление масла в двигателе понизилось, и пилоту был вынужден совершить экстренное приземление.

Самолет, совершивший посадку, – Jabiru J430 – выпускается австралийскими инженерами с 2004 года.

Напомним, что вечером во вторник, 18 июня, в Туймазинском районе Башкирии в болото упал дельтаплан. Пилот смог самостоятельно выбраться из трясины.