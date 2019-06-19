«Своей зубчатой стеной они отгораживают добро от зла»: едем из Уфы на загадочные Инзерские зубчатки

Есть в Башкирии необычное мистическое место, где скала легендам отгораживает добро от зла. Речь идет об Инзерских зубчатках, что расположены в Белорецком районе Башкирии. По сказаниям башкир, они отделяют плохую гору (Ямантау) от священной (Иремель). Расскажем, как попасть в столь живописное место и что там посмотреть. Информация взята из информационного портала «Наш Урал».

КАКИЕ ОНИ – ИНЗЕРСКИЕ ЗУБЧАТКИ?

Инзерские зубчатки – это горный хребет. Он расположен между Ямантау и Иремелем в точке равновесия. В южной части хребта горная цепь раздваивается и образует нагромождение каменных развалин. В северной части расположен цирк илипо-другому – замок. Ворота замка сделаны из курума (каменная осыпь), со слов местных, они всегда открыты в направлении хорошей горы, а в сторону Ямантау есть только маленькая калитка. Как гласит легенда, раньше здесь ютились отшельники – как раз на границе добра и зла. В районе зубчаток они жили даже в суровые годы гонений и репрессий (30-е годы ХХ века).

Самая высокая скала хребта достигает 1161 метр. Сам хребет сложен кварцитами и кварцитопесчаниками зигальгинской свиты среднего рифея. Параллельно на западе тянется хребет Кумардак. Это одно из излюбленных мест туристов.

Протяженность хребта составляет восемь километров. Полностью пройти по нему нельзя, местами дорога попросту «исчезает». Туристы больше всего любят бывать в северной части, это самая популярная часть хребта. Стоит помнить, что пройти по хребту очень непросто из-за курумников и поваленных деревьев.Подъем не безопасен – здесь легко оступиться и упасть, поэтому надевайте удобную обувь и проявляйте максимальную осторожность. На некоторые скалы можно залезть без снаряжения, проявляя лишь некоторую ловкость, а на некоторые навешаны веревки.

Самая красивая часть хребта – это скальный цирк. Скалы причудливых форм в виде зубцов раскинулись здесь по кругу. Высота их достигает 35 метров.

С некоторых точек хребта очень хорошо видна гора Ямантау. В конце весны-начале лета ее склоны еще покрыты снегом.

ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

С некоторого времени Инзерские зубчатки называют загадочным и мистическим местом. Самая известная история – исчезновение туриста Вадима Классена, которого не нашли до сих пор.

Это произошло 21 июня 2015 года. Группа из пяти туристов отправилась покорять зубчатки. Среди них был и Вадим Классен, который в какой-то момент поранил ногу и был брошен друзьями в тайге. О его пропаже заявили только 25 июня. На поиски Вадима и след простыл, через несколько недель нашли только кроссовки, которые он снял и бросил.Близкие Классена долго гадали, откуда в лесу взялись кроссовки пропавшего парня – ведь эту тропу прочесывали не раз во время поисков. Эта история прогремела на всю республику.

Местность прочесывали 301 спасатель и волонтер, 88 единиц техники, в том числе мотовездеходы и вертолеты. Потом поиски возобновляли несколько раз. Но все тщетно – парень как в воду канул.

Спустя несколько недель после исчезновения Вадима матери позвонила продавщица из Бриштамака – это деревня неподалеку от Инзера. Трое парней рассказали ей, что видели одинокого туриста с огромным рюкзаком, который шел вдоль железнодорожных путей. Когда ему предложили помощь, он отказался, на вопрос «что случилось» ответил: «Меня бросили друзья». Правда это или нет, теперь уже не узнаешь.

Было несколько версий его исчезновения – первая, что на Вадима напали дикие звери, вторая – что его убили и избавились от тела. Но оснований на возбуждение уголовного дела не было. Если бы он свалился в расщелину, то должны были остаться его вещи. К примеру, куда девался его огромный рюкзак? Эта история лишний раз доказывает, что в этих местах себя нужно вести максимально внимательно.

КАК ДО НИХ ДОБРАТЬСЯ И ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Лучшее время для посещения Инзерских Зубчаток – это июнь и золотая осень (лучше вторая половина сентября). Увидеть этот памятник природы в апреле и первой половине мая проблематично – добраться до него мешает паводок.

На машине или автобусе вам нужно добраться до поселка Тирлян, он находится в 25 км от центра Белорецка. Остановиться в Тирляне можно в гостевых домах или туристических приютах. Также можно расположиться в палатке недалеко от зубчаток, место позволяет разбить лагерь.

С окраины поселка начинается грунтовая дорога в сторону Инзерских Зубчаток. Расстояние до них составляет 17 км, на машине доехать невозможно – дороги нет. В сухую погоду путь достаточно легко проходится, лишь местами встречаются сырые и грязные участки. Наденьте высокие сапоги, поскольку придется перейти реку Тирлян. Кому не хочется идти по бездорожью, можно попросить местных жителей подбросить вас на внедорожниках. Далее вы наткнетесь на родник, где можно набрать воды. От него останется идти примерно километр.

Координаты для GPS-навигатора

54.263889, 58.362222