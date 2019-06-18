Эксперты: Уфе потребуется 100 лет, чтобы догнать Москву в развитии

Аналитики консалтинговой компании «КБ Стрелка» опубликовали любопытное исследование, где рассказали о развитии российских городов-миллионников. Они изучили динамику экономического роста в городах за 2010-2017 годы и сделали предварительные выводы. По их данным, если мегаполисы в нашей стране будут развиваться так же, как и в указанные годы, то среднестатистическому миллионнику, чтобы догнать Москву, понадобиться около ста лет. Но есть и другие расклады, при которых это может произойти раньше.

«Комсомолка» изучила отчет экспертов и попыталась понять, при каких условиях и как быстро Уфа достигнет московского уровня жизни.

КАК СЧИТАЛИ

Аналитики «КБ Стрелка» изучили вклад каждого города с населением более миллиона человек в экономику России. Всего в исследование включили 16 городов, включая Санкт-Петербург и Москву.

- При этом под общим понятием «миллионник» скрываются совершенно разные города, каждый со своими особенностями, интересами и путями развития, - отметили эксперты в итоговой статье.

В своем отчете специалисты попытались ответить на несколько вопросов, в том числе, о том, когда же российские города встанут на один уровень развития со столицей и что для этого нужно. Забегая вперед, стоит отметить, что в «КБ Стрелка» считают, что для успешного развития крупных городов России необходимо в разы увеличить объем инвестиций. Причем как в основной капитал, так и в городскую среду.

Кроме того, исследователи изучили экономические показатели всех городов миллионников за семь лет и представили предварительный прогноз на ближайшее будущее.

- Сложившиеся в 2010-2017 годах тренды не оставляют надежд нестоличным миллионникам догнать Москву, - отметили специалисты.

КАЖДОМУ СВОЕ

Эксперты и аналитики пришли к выводу, что в каждом из городов с миллионным населением есть свои «точки роста». Так, по их мнению, в Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Ростове-на-Дону бурно развивается малый бизнес. Авторы исследования отмечают, что темпы роста малых предприятий здесь превышает средний по стране уровень.

В свою очередь, в Омске, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Волгограде быстрее растут крупные компании.

Не забыли авторы исследования и о специализации того или иного города миллионника. Условно крупные города России можно разделить на несколько групп по отраслям, в которых они традиционно считаются лидерами. В число городов с высокой долей занятых в обрабатывающей промышленности вошли Уфа, Омск и Казань. Почему это имеет значение?

Эксперты «КБ Стрелка» утверждают, что именно этот фактор может быть взят за основу инвестиционной политики города. Это так, как если бы Уфа на долгие годы делала ставку на инвестиции в нефтехимическую и химическую промышленность. Правда, по этой логике не очень понятно, куда движется Казань со своей идеей «рая для айтишников» - Иннополиса.

КОГДА УФА ДОГОНИТ МОСКВУ

На этот вопрос эксперты тоже дают ответ, но с оговорками. Они отмечают, что в 2010-2017 годах динамика роста внутригородского валового продукта (основного показателя экономического роста) во всех провинциальных миллионниках составил менее 1% в год. Если города внезапно ускорятся и, ежегодно их экономика будет расти, а московская останется на нынешнем уровне, то у провинции появится шанс догнать столицу.

Авторы исследования утверждают, что при грамотной инвестиционной политике провинциальные миллионники смогут показывать рост в 3,2% в год. Но и эти цифры не позволят сравняться по уровню жизни со столицей. Чтобы «догнать и перегнать» Москву некоторым городам нужно показывать баснословный экономический рост в 5,9%. Только после такого рывка Уфа выйдет на нынешний уровень развития столицы. Произойдет это через 10 лет.

И так, вывод «КБ Стрелка» довольно неутешительный. Если Уфа будет развиваться также как сейчас, то сможет догнать Москву через 100 лет. А если ускорится в 6 раз – через 10. И это при условии, что столица сама не будет развиваться, что попросту невозможно.